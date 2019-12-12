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Ekonomi
AA
12.12.2019 - 16:32, Son Güncelleme:

Almanya'da çelik üreticilerine 646 milyon avroluk fiyat sabitleme cezası

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Almanya'da çelik üreticilerine 646 milyon avroluk fiyat sabitleme cezası

Almanya Rekabet Kurumu (Bundeskartellamt), Alman çelik üreticilerine fiyat sabitlemeleri nedeniyle 646 milyon avro para cezası verildiğini açıkladı.

Bundeskartellamt'tan yapılan açıklamada, Thyssenkrupp AG, Ilsenburger Grobblech GmbH ve merkezi Avusturya'da bulunan Voestalpine AG'nin, bilgi alışverişinde bulunma ve köprü gibi altyapı inşaatları, gemiler ve boru hatlarında kullanılan bir tür çelik için ek ücretler üzerinde anlaşmaları nedeniyle 646 milyon avro para cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Çelik üreticilerinin para cezasını kabul ettiği belirtilen açıklamada, çelik üreticilerinin yasa dışı eylemlerinin 2002'den 2016'ya kadar sürdüğü kaydedildi.

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