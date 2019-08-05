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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
05.08.2019 - 12:45, Son Güncelleme:

Almanya'da bileşik PMI, 73 ayın en düşüğüne geriledi

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Almanya'da bileşik PMI, 73 ayın en düşüğüne geriledi

Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya’da bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi, temmuz ayında 2013 yılı haziran ayından sonraki en düşük seviyeye gerileyerek 50,9 puana indi.

Almanya`da bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuzda 50,9 puanla son 73 ayın en düşük seviyesine geriledi.

IHS Markit tarafından hazırlanan nihai PMI verisine göre, Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya’da haziranda 52,6 olan bileşik PMI, temmuzda 50,9 puan olarak tespit edildi. Böylece, hizmet ve imalat sanayisini

içine alan bileşik PMI verisi, 2013 yılı haziran ayından sonraki en düşük seviyesine gerilemiş oldu. 

İmalat ve hizmet sektörleri, Alman ekonomisinin üçte ikisinden fazlasını oluşturuyor. IHS Markit, 24 Temmuz'da geçici verilere göre, bileşik PMI'nın 51,4 puana gerilediğini açıklamıştı. 

Ülkede imalat sanayi PMI, temmuzda önceki aya kıyasla 1,8 puan azalarak 43,2 puana geriledi. Sektörün PMI verisi, Alman ekonomisinin beşte birini temsil ediyor. Hizmet sektörü PMI verisi de temmuzda 55,8’den 55,4’e inerek, altı ayın en düşüğüne geriledi. PMI verisinde 50 puan yukarısı büyümeyi işaret ederken, 50 puan altı daralmayı gösteriyor. 

IHS Markit ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, çok erken aşama olmasına rağmen, PMI rakamlarının ekonominin üçüncü çeyrekte zayıf bir büyümeye doğru yöneldiğini gösterdiğini belirtti. 

Ülke ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,4 büyürken, Almanya Merkez Bankası Bundesbank, ekonomide bu yılın birinci çeyreğinde büyümeye sebep olan özel faktörlerin etkisini kaybetmesi dolayısıyla ekonominin ikinci çeyrekte küçülmesini öngörüyor. 

Ülkede ekonomi geçen yıl yüzde 1,4 büyürken, Alman hükümeti ve Avrupa Birliği Komisyonu, bu yıl büyümenin yüzde 0,5’te kalmasını bekliyor. 

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