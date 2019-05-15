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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
15.05.2019 - 11:32, Son Güncelleme:

Alman ekonomisi birinci çeyrekte yüzde 0,4 büyüdü

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Alman ekonomisi birinci çeyrekte yüzde 0,4 büyüdü

Almanya ekonomisi, bu yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 büyüme kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) verilerine göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), bu yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 büyüyerek piyasa beklentisini karşıladı. 

Böylece, Avrupa'nın en büyük ve dünyanın dördüncü ekonomisi son iki çeyrekte büyümenin durmasının ardından ilk çeyrekte tekrar büyümeye geçmiş oldu. 
Çeyrek bazda ele alındığında, büyümeye olumlu katkı iç talepten geldi. Birinci çeyrekte ihracat ve ithalat arttı. Bu da GSYH üzerinde olumlu bir etki yaptı. Bu dönemde hane halkının nihai tüketim harcamaları artarken, genel kamu harcamaları azaldı. 

Birinci çeyrekte takvim etkisinden arındırılmış yıllık GSYH artışı yüzde 0,7 seviyesinde kaydedildi. 

Analistler, Almanya’da istihdamın yüksek ve faizlerin düşük seyretmesinin ekonomik büyümeyi desteklediğine dikkati çekti. 

Brexit belirsizliği, ABD-Çin ticaret ilişkileri, otomobil sektöründeki yavaşlama ve yumuşak küresel talep ihracata dayalı Alman ekonomisini etkilemeye devam ederken, 17 Nisan’da Alman hükümeti, bu yıl için daha önce yüzde 1 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini yüzde 0,5’e düşürdü. 

Ekonomi 2017'de yüzde 2,2, geçen yıl da yüzde 1,4 büyüme kaydetmişti. 

ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin değerlendirmesinde,birinci çeyrekteki büyüme rakamlarının şaşkınlığa sebep olmaması gerektiğini belirterek, “Aslında, Alman ekonomisinin hem özel sektörden hem de kamu sektöründen daha fazla yatırıma ve yeni yapısal reformlara ihtiyacı var.” ifadesini kullandı. 

Brzeski, yatırımlar toparlanırsa, Alman ekonomisinin büyüme potansiyelinin yüksek olduğuna işaret etti. 

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