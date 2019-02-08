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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
08.02.2019 - 11:48, Son Güncelleme:

Alacak Sigortası’nda ikinci faza geçiliyor

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Alacak Sigortası’nda ikinci faza geçiliyor

1 Ocak’ta yürürlüğe giren Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası’nda ikinci faz için çalışmalar hızlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere (KOBİ) yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası 1 Ocak’ta yürürlüğe girdi. İlk etapta 25 milyon TL’ye kadar cirosu olan mikro ve küçük ölçekli şirketlerle başlatılan uygulamaya, yıl ortasına doğru bu kez 125 milyon TL’ye kadar cirosu olan orta ölçekli şirketler de dâhil edilecek. Alacak sigortası ile ilgili gelişmeleri değerlendiren IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Murat Çiftçi, “Devletimiz KOBİ’lerin tamamını ticari alacak sigortası ile buluşturmayı hedefliyor. Aslında neticeler de alınmaya başlandı. Datalara baktığımızda sigorta şirketlerinde bu ürünle ilgilenen 10 müşteriden biri alacak sigortası ürününü almaya başlamış durumda. 2019 sonunda bir önceki yıla göre en çok büyüme gerçekleştirecek branşlardan birinin, Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası olacağını düşünüyoruz” dedi.

UYGULAMA GENİŞLETİLİYOR

Uzun zamandır beklenen Destekli Ticari Alacak Sigortası’nın 3 segmentte uygulandığını kaydeden Çiftçi, “Alacak sigortası yaptıran 3 milyon TL’ye kadar satış yapan şirketler alıcılarına 100 bin TL, 3 milyon TL ile 10 milyon TL arası satış yapan şirketler alıcılarına 200 bin TL, 10 milyon TL ile 25 milyon TL arası satış yapan şirketler ise alıcılarına 300 bin TL tutarında kestikleri her bir fatura karşılığında teminat garantisi sunuyorlar” dedi. Çiftçi ayrıca, KOBİ’lerin herhangi bir şekilde krize uğramaları, iflas yaşamaları ya da konkordato ilan etmeleri durumunda, sigorta kapsamında kendilerine açılan limit karşılığında, bu kaybı teminat altına almış olduklarınız belirtti.

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