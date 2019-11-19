Akülü araçla ABD’ye açılacak

2015 yılında Doktor Hakan Kazancı tarafından kurulan Air Clinic, havalimanlarında yardımına ihtiyacı olan vatandaşlara tüm aşamalarda eşlik ediyor. Firma, yaşlı, hasta, hareket kabiliyeti kısıtlı ve engelli yolculara uçaktan otoparka veya terminalden uçağa kadar olan tüm süreçte destek oluyor. THY’nin yer hizmetlerini yürüten TGS’ye bağlı olarak çalışan firma, İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Antalya, Adana, Bodrum ve Dalaman Havalimanları’ nda ‘Hasta Yolcu Taşıma ve İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi’ olarak hizmet veriyor. Firma ayda ortalama 75 bin yolcu taşıyor.

“Türkiye genelinde 4 yıldır bu işin yüzde 80’lik kısmını biz yapıyoruz” diyen Air Clinic Genel Müdürü Özlem Bozkır faaliyet alanlarını şöyle anlattı:“Yolcuların uçak içinden alınmasından otoparka kadar olan tüm süreçleriyle ilgileniyoruz. Yolcumuz geliş seferindeyse uçaktan alıp, transfer uçuşu olan yolcularımızın vize, pasaport işlemlerini yapıp, gerekiyorsa bagaj işlemlerinde de kendilerine eşlik ederek bir sonraki seferine yetiştiriyoruz. Bize TGS’den hangi saatte hangi kapıda kaç tane hizmet talep eden yolcu olduğunun bilgisi geliyor. Biz de bu iş için zamanla yarışıyoruz. Hizmetin koordine ve takibi için bize tahsis edilen alanlar var. Bu alanlarda yolculara refakat ederek süreçlerini tamamlıyoruz.”

ARAÇLARI KENDİ TASARLIYOR

335 personel ile başladıkları işte şuan bine yakın personele istihdam sağladıklarını belirten Bozkır, “Bugüne kadar 6 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdik. Biz araçlarımızı kendimiz tasarlıyoruz. Aslında bir engelli aracından çok VIP aracı olarak da kullanabileceğimiz bir akülü aracımız var. Tasarımı da bize ait. ‘AC’ Air Clinic şeklinde. Manuel sandalye de kullanıyoruz tabii ki alan içinde. Apron’da kullanılan araçlarda ya da körük içlerinde manuel sandalye kullanmamız gerekiyor. Çoğunluk olarak akülü sandalyeyi tercih ediyoruz. Hem prestij hem de konfor açısından. Hem de operasyonun hızlı ilerlemesini sağlıyor. Bir de golf araçlarımız var İstanbul Havalimanı’nda çoklu yolcu taşıdığımız buggy araçlarımız. Yer işletmesinin izin verdiği kadar araç kullanabiliyoruz. Bu araçlar özel tasarım, yerli, milli bir firma ve Türkiye’de üretiliyor” diye konuştu

AMERİKALI CEO BEĞENDİ

Firma Türkiye’de edindiği tecrübeyle yurtdışına açılmayı planlıyor. İlk adres ise Amerika. Ürettikleri akülü araçları Amerika JFK Havalimanı CEO’sunun Atatürk Havalimanı’nda görüp beğendiğini belirten Özlem Bozkır, “Neden biz de Amerika’da böyle bir araç kullanmıyoruz, neden bizim terminalimizde böyle bir hizmet verilmiyor diye düşünmüş. Bunun üzerine bizimle irtibata geçti. Her şey yolunda giderse 2020 yılında bir ihale süreci var. O ihale sürecine bir girişimde bulunduk. Olursa bir Türk firması Air Clinic olarak belki de Amerika’da yer alacağız. Belki oradan da dünyanın başka ülkelerinde yer alırız. Bu aslında Türkiye’yi, bize ait olan değerleri, bizim hizmetimizi dünyaya duyuracağımız bir kapı olacak. Yurtdışından başka noktalardan da talep var. Biz biraz daha temkinli yaklaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

YAZILIM YATIRIMI

BİR yazılım projeleri olduğunu da söyleyen Özlem Bozkır, “Yine bu iş ile alakalı olarak bizde ve dünya üzerinde bir takip yazılım otomasyon sistemi mevcut değil. Yazılım ile alakalı yatırımımız da mevcut. En kısa sürede hayata geçireceğiz. Böylelikle hem takip hem de performans verimliliği sağlayacağımıza inanıyoruz” dedi.

ÇÖPLERDEN YAPIYOR, 20 ÜLKEYE İHRAÇ EDİYOR



ANTALYA’da çoğunluğu kadınlardan oluşan 400 çalışanıyla çöplerden Noel çelenkleri yapan Şerife Altındal, çelenkleri 20 ülkeye ihraç ediyor. Antalya’da yaşayan Alman bir kadın tarafından ilk defa 30 yıl önce üretimi ve ihracatı gerçekleştirilen çelenkler, Hristiyanların 24 Aralık’ta başlayan Christmas Bayramı, diğer adıyla Noel gününde kapı, mezarlık ve yemek masası gibi alanları süslemede kullanılıyor. Antalyalı ev kadınları, çelenkleri üretmek için mesai yapıyor. Batı Akdeniz’in ormanlarındaki ağaç dalları, kozalaklar, yabani meyveler gibi atıkları toplayan işçiler, kadınların çalıştığı atölyelere kamyonlarla gönderiyor. Burada kadınlar, kasnağını oluşturduğu çelenklere renk renk yabani meyveleri ve yeşil dalları tek tek sarıp orta kısımlarını da çam kozalaklarıyla süslüyor.



Ziraat mühendisi Şerife Altındal da el emeği Noel çelenkleri, kurduğu şirket aracılığıyla 19 yıldır yurtdışına pazarlıyor. Dünyada çiçek sektörünün merkezi olarak kabul edilen Hollanda başta olmak üzere İngiltere, Almanya, Danimarka, Slovenya, Japonya, Kanada, Çin’in de aralarında bulunduğu 20’nin üzerinde ülkeye çelenk ihracatı yapan Altındal, bu yıl 400 bin çelenk ihraç etmeyi hedeflediklerini belirterek 1.5 milyon dolar ciro elde edeceklerini ekledi.

YENİ NESİL EMLAK DANIŞMANI



GAYRİMENKUL danışmalık şirketi GRED (Global Real Estate Development), girişimci bir iş kadını olan Şehir Planlama Uzmanı Meltem Türker tarafından 2008’de kuruldu. Yaklaşık 9 yıldır İngiltere’de faaliyetlerini sürdüren GRED Kurucusu ve CEO’su Meltem Türker’in yeni hedefi Türkiye’deki konut projelerini yabancı yatırımcılarla buluşturmak. 2018’den bu yana dünyanın sayılı gayrimenkul danışmanlık firmalarından Knight Frank’in Türkiye’deki iş ortağı olarak faaliyet gösteren Türker, Knight Frank ile inovatif bir proje olan ‘Global Vitrin’ kapsamında Berlin, Londra ve New York özelinde urbanLAB olarak adlandırdıkları toplantıları gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Gayrimenkul projelerinin yatırımcılara global bir trend olarak daha samimi bir ortamda bir nevi konferans havasında tanıtıldığını belirten Türker, “Bu sisteme de urbanLAB adı veriliyor. 2020 yılında Türkiye’deki seçkin projeleri yurtdışında yabancı yatırımcılarla bir arya getirmeyi planlıyoruz” dedi.

1.8 MİLYAR DOLARLIK HALI İHRACATI



TÜRKİYE’NİN, halı ihracatındaki dünya liderliği sürüyor. 2018’de 2.7 milyar dolar ile dünya halı ihracatının lideri olan Türkiye, söz konusu alanda en yakın rakibi olan Belçika’ya yaklaşık bir milyar dolar fark attı. Halı ihracatında 2018 yılı verileri temel alındığında dünyada en çok halı ihracatı gerçekleştiren ikinci ülke olan Belçika 1.8 milyar dolar, üçüncü ülke olan Çin ise 346.3 milyon dolarlık ihracat yaptı. Türkiye’nin 2019 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla dünyanın dört bir yanına gerçekleştirdiği halı ihracatı ise 1 milyar 801 milyon doları buldu. Halı ihracatı yapılan ülkeler arasında ABD, Almanya, Arjantin, Tayland, Moğolistan, Moritanya, Yeni Zelanda ve Avustralya gibi birçok ülke bulunuyor. İki ülke ilişkilerinde yaşanan sıkıntılara rağmen, Türk halılarının en büyük pazarı konumda bulunan ABD’ye gerçekleştirilen halı ihracatı 453 milyon doları aştı. ABD’yi, 277.9 milyon dolarla Suudi Arabistan, 88.8 milyon dolarla Almanya, 82.8 milyon dolarla Irak ve 81.9 milyon dolarla Birleşik Krallık takip etti.

51 ÜLKEDEN ALICI İSTANBUL’A GELECEK



EV ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) tarafından düzenlenen Invitation Only etkinliği, bu yıl 20-23 Kasım tarihlerinde İstanbul Hilton Convention Center’da gerçekleşecek. EVSİD açıklamasına göre, tüm dünyadan alıcıları, Türk mutfak sektörü ile buluşturan Invitation Only etkinliğine bu yıl 51 ülkeden 81 alıcı gelecek. Etkinliğin açılış töreninde, Türkiye İhracatçıları Meclisi Başkanı İsmail Gülle ve EVSİD Başkanı Burak Önder ağırlanacak.