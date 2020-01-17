‘Aktif turizm’ için bir araya geliyorlar

TÜRSAB olarak sektörün gelişmesi, turizmin 12 aya ve yurdun dört bir yanına yayılması için çalıştıklarını belirten TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Türkiye sağlık, spor ve alternatif turizm alanlarında da çok önemli bir potansiyel barındırıyor. Hestourex Fuarı da katılımcı ve ziyaretçi bileşenleriyle bu potansiyeli bir çatı altında buluşturuyor. Bu özellikleriyle fuar Türkiye’nin sağlık, spor, inanç, kültür, doğa, gastronomi ve etkinlik gibi alanlardaki turizm zenginliğini ortaya koyan çok önemli bir platform olarak her geçen yıl daha da güçleniyor” dedi. Bağlıkaya, Türkiye’nin sağlık turizminde 2023 hedefinin 1.5 milyon sağlık turisti, 10 milyar dolar gelir elde etmek olduğuna dikkat çekti.



TEMA AKTİF TURİZM



Hestourex Danışma Kurulu Başkanı Emin Çakmak ise Hestourex için her yıl bir tema belirlediklerini belirterek, bu yılın temasının aktif turizm olduğunu, unutulmaya yüz tutmuş aktif turizm alanlarını yeniden hayata geçireceklerini söyledi. Dünyadaki trendlerin değiştiğini anlatan Çakmak, TÜRSAB ile kol kola verip Türkiye’de turizm sezonunun 12 aya yayılması ve ülke genelinde gerçekleştirilmesi için çalışacaklarını dile getirdi. Aktif turizmin, deniz, kum, güneş üçgenine eşdeğer bir potansiyelinin bulunduğunu vurgulayan Çakmak, “Sağlıkta sadece tıp turizminde elde ettiğimiz rakamlar çok ciddi. Sağlık turizminin spa, wellness, termal, gastronomiyi de içeren 8 segmentini de dikkate alırsak ülkemizde 10 milyar dolarlık potansiyele ulaşmış durumda. Aktif turizmi, sağlık ve spor turizmi gibi tanıtabilirsek çok rahatlıkla 40-50 milyar dolar geliri elde edebiliriz” dedi.