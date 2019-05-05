Akıllı patiler

UZAKTAN MAMA VERİN



Seyahatteyken evcil dostunuza bakacak birini bulsanız da onun ne yaptığını merak edebilirsiniz. Aç kalıp kalmadığını düşünebilirsiniz. İşte bu sorunlar için ‘Furbo’ adındaki görev başında. Üzerinde kamerası bulunan model, Wi-Fi üzerinden internete bağlanıyor ve akıllı telefonunuza indireceğiniz bir uygulamayla kontrol edebiliyorsunuz. Üzerinde dahili bir hoparlör de bulunan modelle görebilir ve ona seslenebilirsiniz. Furbo bununla sınırlı değil. Modelin havlama veya miyavlama alarmı sayesinde ise evde sorun olup olmadığını anlayabiliyor-sunuz. Bu gibi durumlarda akıllı telefonunuza direkt olarak bildirim geliyor. En çok dikkat çeken özelliği ise kedi veya köpeğinizin favori yiyeceğini koyarak istediğiniz an ona verebilmeniz. 2 bin 480 TL

KAÇ ADIM ATIYOR



İnsanların adım ölçen akıllı bilekliği veya saati olur da evcil dostlarımızın olmaz mı? Tractive Motion adındaki cihaz, köpeklerin ve kedilerin spor ve aktivitelerini izlemenizi sağlıyor. Hareketleri üç kategoride tembel, etkin ve dinamik olarak sınıflandıran model, evcil dostunuzun daha aktif olmasına gerek olup olmadığını söylüyor. Entegre bir yüksek çözünürlüklü ekran sayesinde gün için toplanan pet puanlarını kolayca görebiliyor ve günlük hedefe doğru ilerleme kontrol edilebiliyor. Akıllı telefonlara indirilen bir uygulamayla takip edilen aktiviteler, evcil hayvanınızın dünya çapındaki evcil hayvan etkinliği sıralamasındaki yerini de gösteriyor. 450 TL

YOL HARİTASI ÇIKARAN TASMA



EVCİL dostlarımız için pek çok farklı akıllı teknolojiden bahsedip, tasma iplerinden bahsetmeden olmaz. PETKIT’in geliştirdiği akıllı tasma ipi, kullanıcılara yeni bir deneyim sunuyor. Tasma ipi, akıllı telefonlara bluetooth ile bağlanıyor. İçinde sensörlerin yer aldığı bu tasma ipi sayesinde, köpeğinizle her yürüyüşünüzden sonra yol haritanızı gösteriyor. Gezi rotanızı ise arkadaşlarınızla paylaşabiliyorsunuz. Ayrıca tasma ipinin üzerinde LED ışık yer alıyor. Bu ışığı açarak karanlık gece yürüyüşleri bile eğlenceli ve güvenli hale geliyor. 875 TL

KENDİ KENDİNE OYUN OYNATIYOR



iFetch, köpeğinizin kendi kendine oyun oynamasını sağlıyor. Modelin üzerinde motorlu bir top atma mekanizması bulunuyor. Köpeğiniz topu gelip cihaza bıraktığında motor çalışmaya başlıyor ve topu fırlatıyor. İç ve dış mekan kullanımlarına uygun model, çapı 3.8 cm olan tenis topundan daha küçük boyutlardaki kendi özel topuyla çalışıyor. İlk başlarda köpeklerin bu yeni oyun stiline alışması güç olabilir. Ancak iFetch kullananlar köpeklerin kısa bir sürede modele alıştığını ifade ediyor. 485 TL

SUYU SÜREKLİ FİLTRELİYOR



Evcil dostlarımızın en önemli ihtiyaçlarının başında su geliyor. Su sorununu çözecek icatlardan biri ‘Hagen Catit’. Kediler için tasarlanan model, suyu sürekli filtreliyor. Bu sayede kedilerinize taze ve serin su sağlayarak daha fazla su içmelerini teşvik ediyor. Modelin su tankı kapasitesi 3 litre. 539 TL

SAĞLIĞI DÜŞÜNEN MAMA KABI

Evde olsanız da olmasanız da otomatik sağlıklı beslenme kabı sayesinde evcil hayvanınızın her zaman en doğru miktarda en doğru zamanda beslendiğinden emin olabilirsiniz. ‘PetSafe’ adlı ürün kuru ve yaş mamaya göre ayarlanabiliyor. 1.630 TL