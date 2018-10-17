Akıllı gözlükle uzaktan yardım
Endüstri 4.0 için harekete geçen girişimciler, geliştirdikleri arttırılmış gerçeklik teknolojisiyle çalışanlara uzaktan yardımcı oluyor. Akıllı gözlüklerin yanı sıra akıllı telefonlardan da kullanılabilen Hangaar, şimdiden 120 lisans satışı gerçekleştirdi.
İNOVATİF şirketler, endüstri 4.0 ve yeni nesil teknolojilerle yenileniyorlar. Bu kapsamda sensörlerden, 3D yazıcılardan veya yapay zekâ gibi çözümlerden bahsedebilmek mümkün. Söz konusu yeniliklerin bir parçası da arttırılmış gerçeklik (augmented reality -AR). Cihat Karaman ve İsmet Özman tarafından kurulan HangaarLab, arttırılmış gerçeklik teknolojisini şirketlerin operasyonlarında kullanması için geliştiriyor. Ortağı İsmet Özmen ile İTÜ Bilgisayar Mühendisliği’nde okurken ilk firmalarını kurduklarını ve yaklaşık 8 yıldır birlikte çalıştıklarını belirten Cihat Kahraman, HangaarLab’e ise 2014 yılında bir İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Çekirdek girişimi olarak başlattıklarını anlattı.
Masa başında olmayan saha personellerinin işleri ile ilgili bilgiye erişimleri her zaman sorun olduğunu ve özellikle global firmaların bu konuda ciddi problemler yaşadığını belirten Karaman, “HangaarLab’ kurumsal artırılmış gerçeklik uygulamaları üzerine uzmanlaşmış bir Ar-Ge girişimi. Geliştirdiğimiz uygulamalarla saha çalışanlarının bilgiye erişimlerini kolaylaştırıyoruz” dedi.
İsmet Özman - Cihat Karaman
PDF VEYA 3D DOSYA
Karaman HangaarLab’in nasıl bir sorun çözdüğünü şu şekilde anlattı: “Personel, kendisine atanmış işi yaparken birçok PDF, çizim, yazı, 3 boyutlu modele ihtiyaç duyuyor. Hatta bazı durumlarda farklı bir lokasyonda bulunan bir uzmanın görüşüne danışıyor. Bu durumlar için geliştirdiğimiz ‘V-Sight Remote Uzaktan Yardım’ ve bakım ürünümüzle sahada bulunan personelin akıllı gözlük veya Android, iOS herhangi bir mobil cihaz kullanarak uzaktaki bir uzmandan yardım alabilmesini sağlıyoruz. Uzman ve saha personeli arasında 2 yönlü görüntü ve sesli iletişime ek olarak, uzmanın bilgisayarında bulunan her türlü PDF, 3 boyutlu model vb. belgeyi saha personeliyle paylaşabilmesini ve aynı belge üzerinde çalışabilmelerini olanak tanıyoruz. Bir bakıma uzmanın bilgi birikimini sahaya gitmeye harcaması yerine, merkezi bir yerden birçok yerde aynı anda olabilmesini gerçekleştiriyoruz.”
12 MÜŞTERİ 120 LİSANS
KARAMAN, “Yurtiçi ve yurtdışında 12 müşterimizde 120 lisansımız bulunuyor. Türkiye’nin en büyük endüstri firmaları, yazılım platformumuzla saha personellerinin hayatını kolaylaştırıyor, işlerini performanslı daha yapmasını sağlıyor” dedi. Karaman Teknogirişim ve Kosgeb Ar-Ge İnovasyon programlarından yararlandıklarını ve devam eden 2 adet TÜBİTAK Ar-Ge projelerinin bulunduğunu söyledi.
GLOBAL HEDEF
HANGAARLAB V-Sight’ın uluslararası ölçeklenebilir ürün haline gelmesini hedeflediklerini söyleyen Karaman, “Tek hedefimiz uluslararası satışlarımızın artması ve daha fazla teknoloji ihraç etmesi. Bu kapsamda İTÜ Innogate, girişimimizi uluslararası ölçekte değerlendirmeye sunduğumuz bir süreç oldu. Globalleşme planlarımızın gerçekleşmesi adına önemli bir süreçti” dedi.
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