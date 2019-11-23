‘Akaryakıtta kaliteden taviz yok’
ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıtta kaliteden taviz vermeyeceklerini ve DAKİS uygulaması sayesinde kalite kontrol zincirinin tamamlanacağını söyledi.
Tüketiciye sunulan akaryakıtın kalitesinin izlenmesi konusunda, EPDK tarafından yeni bir düzenlemeye imza atıldı. Kısaca ‘DAKİS’ olarak adlandırılan ‘Depolardaki Akaryakıt Kalitesinin İzlenmesi Sistemi’ ile birlikte yapılan rutin ve ihbarlara bağlı incelemelerin yanı sıra belirlenmiş sistem kapsamında ülkedeki tüm akaryakıt depolama tesislerinde bulunan ürünlerin teknik düzenlemelere uygunluğunun kontrolü gerçekleştirilecek. Yılmaz, “Akaryakıtta kaliteden taviz yok. Hep söylüyoruz Ankara, İstanbul, İzmir’deki akaryakıt kalitesi ne kadar yüksekse Hakkari, Sinop, Iğdır’daki akaryakıt kalitesi de o kadar yüksek. EPDK olarak bu konuda çok titiz davranıyoruz. Bayi ve tank otomasyon sistemleri gibi uygulamalarla kaçak akaryakıt bitme noktasına geldi. DAKİS uygulaması sayesinde kalite kontrol zinciri de tamamlanmış olacak” dedi.
1800 TANK DENETLENECEK
DAKİS uygulaması ile kaliteye ilişkin kontrollerin yanı sıra tesiste bulunan ulusal marker miktarının kontrolü, akaryakıtların yeterli şart ve seviyede ulusal marker içerip içermediğinin kontrolü, depolarda kurulu ölçüm sistemleri ile EPDK’ya gönderilen ölçüm bilgilerinin geçerliliği de ayrıca gerçekleştirilecek kontroller arasında yer alacak. Söz konusu kapsamda rafinerici ve depolama lisanslarına kayıtlı 13 milyon metreküp kapasiteye sahip 100’den fazla tesiste yer alan 1800 tank içinden örnek yöntemiyle seçilen tankların kontrolü bağımsız gözetim firma yetkilileri ve denetçilerin katılımı ile kontrol edilecek. Benzer bir uygulama 2011 yılından itibaren AKİS (Akaryakıt Kalite İzleme Sistemi) kapsamında akaryakıt istasyonlarında uygulanıyor. Türkiye genelinde örneklem yöntemiyle seçilen istasyonlardan yılda yaklaşık 800 numune alınarak tüketiciye sunum noktasında kalite izlemesi yakından gerçekleştiriliyor. En son yapılan çalışma sonucunda alınan numunelerin neredeyse tamamının teknik düzenlemelere uygun olduğu görüldü.
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