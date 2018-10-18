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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Neşe KARANFİL/ANKARA
18.10.2018 - 22:56, Son Güncelleme:

Akaryakıtta 2019 ÖTV geliri hedefi 68.7 milyar TL

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Akaryakıtta 2019 ÖTV geliri hedefi 68.7 milyar TL

Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk bütçe teklifi TBMM’ye sunuldu.

Teklifin gerekçesinde, bütçe teklifinin hedefleri sıralanırken, “Kısa vadede fiyat istikrarını ve finansal istikrarı yeniden tesis etmek, ekonomide dengelenmeyi ve bütçe disiplinini sağlamak, sıkı para ve maliye politikalarını eş güdüm içersinde yürütmek” olarak sıralandı. 2019 yılı vergi gelir hedeflerinde ise enflasyon etkisi dikkat çekti. Her yıl bütçe TBMM’ye sunulduğunda merakla beklenen sigara vergilerindeki artış gelecek yıl yüzde 2.8 civarında olacak. Bu yıl mayıs ayında başlatılan eşel mobil sisteminin uygulandığı akaryakıt ürünlerinden elde edilen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 2019 yılında yüzde 20.2 artacak. Bu yıl önce 68.4 milyar lira olarak tahmin edilen petrol ürünlerinden alınan ÖTV, 2019 yılı bütçe tasarısında revize edilerek 57.2 milyar lira belirlendi. 2019’da ise akaryakıt ürünlerinden alınacak ÖTV geliri 68.7 milyar lira olarak öngörüldü.

BEYAZ EŞYA

Bütçe yasa teklifinin B cetveline göre motorlu taşıtlar üzerinden alınan ÖTV yüzde 15.4 artacak. 2018 yılında 20.5 milyar lira olarak tahmin edilen motorlu taşıtlar üzerinden alınan ÖTV’nin 20.8 milyar lira olacağı tahmin edildi. 2019 yılında ise motorlu taşıtlar üzerinden alınan ÖTV’den 24 milyar lira gelir elde edileceği tahmin ediliyor. Buzdolabı, çamaşır makinesi gibi beyaz eşyadan alınan ÖTV’nin, 2019’da yüzde 47.6 oranında artacağı öngörüldü. Bu yılın sonunda 6.3 milyar lira olacağı öngörülen dayanıklı tüketim üzerinden alınan ÖTV’nin gelecek yıl 8.3 milyar lira olması bekleniyor.

Bu yıl 23.6 milyar lira olarak gerçekleşmesi öngörülen harçlar yıl sonunda 22.2 milyar olarak gerçekleşecek. Gelecek yıl ise harçlar yüzde 27.6 artarak 28.3 milyar liraya çıkacak. Damga vergisinin gelecek yıl yüzde 18.1 oranında artarak 21.5 milyar lira olması öngörülüyor.

SİGARA VE ALKOL

Alkollü içkilerde ÖTV yüzde 23.9 artacak. Alkollü içkilerde bu yılın başında 10.5 milyar lira öngörülen gelir yıl sonunda 12.3 milyar lira olacak. Böylece alkollü içkilerden 2.3 milyar lira daha fazla vergi elde edilmiş olacak. Enflasyon sepetinde etkili olan sigara üzerinden alınan ÖTV 2019 yılında yüzde 2.8 oranında artacak. Bu yılın başında 37.7 milyar lira olarak öngörülen sigara üzerinden alınan ÖTV yıl sonunda 44.4 milyar lirayı bulacak. Sigaradan alınan ÖTV gelirleri yılın başında tahmin edilenden 6.9 milyar lira daha fazla gelir getirecek.

 

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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