Akaryakıt istasyonlarında kartla 61,4 milyar lira harcandı

Akaryakıt istasyonlarında yapılan harcamanın artmasında, ham petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurundaki artış etkili oldu.

AA muhabirinin Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de akaryakıt istasyonlarında banka ve kredi kartlarıyla yapılan harcamaların tutarı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 20 artarak 61 milyar 441 milyon 200 bin liraya yükseldi.

Akaryakıt istasyonlarında 2016'da 355 milyon 744 bin 756 olan kartla işlem sayısı, geçen yıl 405 milyon 288 bin 983'e ulaştı.

Geçen yıl akaryakıt istasyonlarında kredi kartlarıyla yapılan 308 milyon 58 bin 801 işlem sonucu, 54 milyar 389 milyon 810 bin liralık harcama gerçekleşti. Aynı dönemde banka kartlarıyla 97 milyon 230 bin 182 işlem sonucu 7 milyar 51 milyon 390 bin lira harcandı.

KARTLAR EN FAZLA AĞUSTOSTA CÜZDANDAN ÇIKTI

Geçen yıl akaryakıt istasyonlarında en fazla harcama ağustos ayında gerçekleşti. Ağustosta istasyonlarda banka ve kredi kartlarıyla yapılan toplam harcama miktarı 5 milyar 862 milyon 900 bin lira oldu. Ağustosta kredi kartlarıyla 5 milyar 64 milyon 300 bin lira, banka kartlarıyla ise 798 milyon 600 bin lira harcandı.

Söz konusu ayda banka ve kredi kartlarıyla gerçekleştirilen işlem sayısı ise toplam 39 milyon 964 bin 328 oldu.

Bu ayda kredi kartlarıyla 29 milyon 786 bin 253 işlem yapılırken, banka kartlarıyla da 10 milyon 178 bin 75 işlem gerçekleştirildi.

EN AZ HARCAMA ŞUBATTA

Geçen yıl akaryakıt istasyonlarında en az harcama şubat ayında gerçekleşti. Şubatta istasyonlarda banka ve kredi kartlarıyla yapılan toplam harcama miktarı 4 milyar 213 milyon 510 bin lira oldu. Bu ayda kredi kartlarıyla 3 milyar 789 milyon 300 bin lira, banka kartlarıyla ise 424 milyon 210 bin lira harcandı.

Söz konusu ayda banka ve kredi kartlarıyla gerçekleştirilen işlem sayısı ise toplam 27 milyon 960 bin 997 oldu. Söz konusu ayda kredi kartlarıyla 21 milyon 640 bin 215 işlem yapılırken, banka kartlarıyla da 6 milyon 320 bin 782 işlem gerçekleştirildi.