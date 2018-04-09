Akan suyun yarısı depolanıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAkan suyun yarısı depolanıyor
GeriEkonomi Akan suyun yarısı depolanıyor
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
AA
09.04.2018 - 12:07, Son Güncelleme:

Akan suyun yarısı depolanıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Akan suyun yarısı depolanıyor

Türkiye Baraj Güvenliği Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Tosun, baraj ve göletlerin sayısından çok topladığı su miktarının önemli olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye'de akışa geçen su miktarı, yaklaşık 185 milyar metreküp. Büyük barajlarda topladığımız su miktarı da 90 milyar metreküp civarı." dedi.

Tosun, AA muhabirine, barajların bir ekonomik ömrünün olduğunu söyledi.

İklim yapısı ve bitki örtüsü durumuna bakıldığında Türkiye'deki barajların ekonomik ömürlerinin 50 ile 75 yıl arasında olduğunu vurgulayan Tosun, baraj ömürlerinin uzatılmasının önemine değindi.

Türkiye'nin ilk barajlarından biri olan Çubuk-1 Barajı'nın 1936 yılında yapıldığını anımsatan Tosun, "Atatürk'ün sağlığı döneminde bitirilmiş bir baraj. Çubuk-1 Barajı'nın, yapıldığından bugüne geçen 82 yıl zarfında dolduğunu görüyoruz. Bugün o baraj artık depolama yapmıyor. Gelen suyu aynen nehir gibi dolu veya dip savandan dışarı atıyor. Bu baraj artık fonksiyonel olmaktan çıktı." dedi.

FIRAT VE SUSURLUK NEHİRLERİ ÜZERİNDEKİ BARAJLAR

Aynı yıl Amerika'da yapılan Hoover Barajı'nın geçen yıllarda yenilendiğini anlatan Tosun, "Barajda inanılmaz proje değişikliklerine gidildi. Bugün o barajın ekonomik ömrünün 200 yıldan fazla olduğu söyleniyor. Eğer inşa ettiğiniz yapıyı halkın hizmetine sunamıyorsanız yani fonksiyonel değilse bir anlamı kalmıyor. Fırat, Susurluk nehirleri üzerindeki gibi büyük barajlarımızın mutlak surette ekonomik ömrünün veya kullanılabilirlik süresinin artırılmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

 Barajların ekonomik ömürlerinin artırılması için belli başlı yapılması gereken hususların olduğuna değinen Tosun, "Öncelikle drenaj alanındaki erozyonu önlememiz gerekiyor. Bunu önlersek rezervuara gelecek rusubat, sediment miktarını minimize edebilir ve ekonomik ömrünü uzatabiliriz. Bunlar çok önemli konular. Bunlar pek kamuoyunda tartışılmıyor." ifadesini kullandı.

Barajların sayısından ziyade ne kadar su topladığına bakılması gerektiğine dikkati çeken Tosun, şöyle devam etti:

"Atatürk Barajı'nın tek başına depolaması 41 milyar metreküp. Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Manisa ve Aydın bölgelerinde toplayabildiğiniz su bunun aşağı yukarı onda biri. Yani sayıdan ziyade rezervuarlardaki toplayacağımız suyun hacmi bizim açımızdan anlam ifade ediyor. Türkiye'nin mutlak surette kendi suyunu depolamaya ihtiyacı var. Bu ihtiyaç açık bir şekilde ortada.

Başka kaynağı yok. Bu su içme, sulama ve sanayi için kullanılacak. Belki de su ileride, şu anda gelişmiş ülkelerin komşularına sattığı elektrik enerjisi veya petrol gibi gelir kaynağı şekline dönüşecek. Dolayısıyla suyu depolamamız lazım. Özel sektörün yaptığı barajları da değerlendirdiğimiz zaman irili ufaklı bin 250 civarı baraj ve göletimiz var. Bunların önemli bir bölümü küçük ölçekli.

Türkiye'de akışa geçen su miktarı, yaklaşık 185 milyar metreküp. Büyük barajlarda topladığımız su miktarı da 90 milyar metreküp civarı. Barajların, göletlerin sayısından ziyade topladığı su miktarı daha önemli."

KAYNAK VAR AMA "SU ZENGİNİ" DEĞİLİZ

Türkiye'deki su kaynaklarının doğru bir şekilde kullanılabilmesi için depolama miktarlarının artırılması gerektiğine işaret eden Tosun, ülkede çok önemli su kaynaklarının bulunduğunu ancak Türkiye'nin "su zengini" olmadığını ifade etti.

Tosun, 1970'li yıllardan bu yana ülkedeki su ve toprak kaynaklarının doğru kullanabilmesi için ileri projeler geliştirildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çok önemli bir nokta bu. Bunu atlamamak lazım. Çünkü bugün kuraklık çeken bölgelere bizim su ulaştırmamız lazım. En azından içme suyunu ulaştırmamız lazım. Dolayısıyla havzalar arası su transferiyle ilgili çalışmalara bir an önce başlamamız lazım.

Bugün çok iyi yağış alan bölgeler iklim değişikliği nedeniyle yağış yönünden daha düşük seviyelere düşebilir. İstanbul'un suyu kendi havzası dışındaki başka bir havzadan sağlanıyor. Ankara'nın suyu yedek bir sistem olarak Kızılırmak'tan sağlanıyor.

Eskiden Sakarya Havzası'ndaki barajlarımızdan sağlanıyordu geçen yıllarda oluşan kuraklıktan dolayı ilave bir sistem yapıldı ve Kızılırmak'tan Ankara'ya su transferi yapılıyor. Hazar Denizi'nin doğusundaki doğalgaz denizleri de geçmek suretiyle Avrupa'ya ulaştırılabiliyorsa ülkemizde havzalar arası su transferini de doğru bir şekilde hayata geçirmemiz lazım. Bunları yapabilirsek kaynaklarımızı çok daha verimli kullanmış olacağız."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Daha fazlasını isteyenler için İstanbul'da yeni yaşam tarzının yükselenleri…

Akan suyun yarısı depolanıyor

Türkiye Finans sukuk ihracı için bankaları yetkilendirdi

4 maddede anlatıyoruz: Değişen ofis anlayışı ile başarı nasıl arttı?