AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: IMF ve CHP'nin gizli görüştüğü ortaya çıktı

IMF heyetinin CHP ve İYİ Parti milletvekilleriyle gizli toplantı yapmasına ilişkin olarak AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş açıklamada bulundu. Muş, görüşmelerin gizli yapıldığını, otel odasında organize edildiğini ve toplantıda konuşulanların basından saklandığını söyledi.

"IMF İLE CHP'NİN GİZLİ GÖRÜŞTÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI"



Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Muş, CHP ve İYİ Parti'li bazı milletvekillerinin Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkilileriyle görüştüğü haberlerine ilişkin soru üzerine, "Biz de basından takip ettik. Bir otel odasında gizli bir görüşme yapılmış, bu görüşme basından gizlenmiş." dedi.



"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, hükümeti defalarca 'IMF ile gizli kapaklı görüşmeler yapıyor' diye suçladığını" söyleyen Muş, şöyle konuştu:

"Bugün geldiğimiz noktada aslında gizli kapaklı görüşmeyi CHP'nin yaptığı ortaya çıktı. IMF, uluslararası bir kuruluş. Türkiye bunun bir üyesi. CHP tabii ki görüşme yapabilir ama neden bunu otel odalarında gizli kapaklı yapıyor ve bu vatandaştan saklanıyor? Yine aynı şekilde burada neler konuşuldu? Türkiye'nin önümüzdeki süreçleriyle alakalı CHP ya da İYİ Parti'ye bir rol mü biçiliyor? Bu, toplumdan bilinçli olarak saklandı.



Yine Kemal (Kılıçdaroğlu) Bey'in geçenlerde yaptığı bir açıklama söz konusu; 'Türkiye ekonomik nedenlerden dolayı erken seçime girecek' diye bir iddiası var. Bizim böyle bir gündemimiz yok fakat bu açıklamaları yaptığı süreçte IMF ile gizli bir görüşme organize ediliyor. Acaba bu süreçte kendilerine bir rol mü biçiliyor? IMF ile mi ortak hareket edecekler? Bunları çıkıp kamuoyuna izah etmeleri gerekiyor. Milletimizden gizli kapaklı hangi işlerin içine IMF ile girdiklerini topluma izah etmek zorundalar."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: TUTARSIZ BİR DURUM VAR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile görüşmesine ilişkin, "Burada enterasan olan şu; her gün 'Bu hükümet eninde sonunda IMF'ye gidecek' diye eleştiride bulunuyorlar, ondan sonra da gidip saklı bir şekilde IMF yetkilileri ile görüşüyorlar. Burada çifte standart var. Bir de kendileri açısından yine tutarsız bir durum var." dedi.



Çelik, CHP'li bazı vekillerin IMF ile görüştüğü haberlerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerinden önce sık sık iktidarın IMF ile anlaşacağını ileri sürdüğünü anımsatan Çelik, "Bu iddiaları da hükümetin politikalarına karşı bir argüman olarak öne sürüyorlardı." dedi.



IMF ile görüşen kişilerin halihazırda ekonomiyle ilgilenen kişiler olduğuna dikkati çeken Çelik, "Burada enterasan olan şu; her gün 'Bu hükümet eninde sonunda IMF'ye gidecek' diye eleştiride bulunuyorlar, ondan sonra da gidip gizli saklı bir şekilde IMF yetkilileri ile görüşüyorlar. Burada çifte standart var. Bir de kendileri açısından yine tutarsız bir durum var. " değerlendirmesinde bulundu.



"CHP Mİ IMF'YE DANIŞMANLIK YAPIYOR, IMF Mİ CHP'YE"



Çelik, 31 Mart seçimlerinden önce CHP'nin hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren bir tutum içerisine girdiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Ama şimdi görüyoruz ki bu tip gizli saklı görüşmeleri kendileri yapıyorlar. Tabii anormal olan şey şu; iktidar partisi değiller, herhangi bir şekilde Türkiye'yi yönetme sorumlulukları yok. Dolayısıyla ne görüştüklerini açıklamaları kendilerinin bileceği bir iş. Garip olan da CHP'nin ekonomi ile ilgili eleştirilerine IMF yetkilileri mi danışmanlık yapıyor, CHP'liler mi IMF'ye danışmanlık yapıyor, hatlar karışmış durumda."



Çelik, CHP'nin tavrının baştan beri "tutarsız" olduğunu vurgulayarak, "Görüşeceklerse de açık bir şekilde görüşürler, görüşmeyi yaparken de 'Hükümet seçimden sonra IMF ile anlaşacak' diye bir propaganda yapmazlar en azından. Hükümeti IMF ile anlaşacak diye negatif bir propaganda yapmak için böyle bir eleştiriye tabi tutuyorlar, ondan sonra da görüyoruz ki meğer kendileri bunu görüşüyorlarmış." ifadelerini kullandı.



CHP'NİN "TÜRKİYE YÖNETİLEMİYOR" İDDİALARINA YANIT



Çelik, CHP'nin neredeyse her gün ekonomiye yönelik yorumlarda bulunduğunu ve Türkiye'nin yönetilemediğini söylediğini aktararak, şöyle konuştu:

"Hayatta hiçbir yönetme sorumluğu almamış kişiler, Türkiye'nin yönetilemediğine dair uzun uzun açıklamalar yapıyorlar. Ama ortaya koydukları performansa bakıyorsunuz, sadece kulis faaliyetinden ya da konferans düzenlemekten ya da otellerde birtakım gizli görüşmeler yapmaktan ibaret.

Cumhurbaşkanımızın da söylediği bir şey vardı. 'Bunlar bir gün iktidara gelirse ilk yapacakları iş Türkiye'yi IMF'ye teslim etmek olur' diye bir ifadesi var. O tespitin de ne kadar doğru olduğu görülmüş oluyor.

IMF İCRA DİREKTÖRÜ KAYA: MEŞRUİYET DIŞI TOPLANTI

Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörü Raci Kaya, IMF heyetinin CHP ve İYİ Parti yetkilileriyle yaptığı görüşmelere ilişkin, "Heyetle yapılan toplantılar boyunca böyle bir görüşme niyetinden dahi söz edilmemiştir. Buna rağmen böylesi saklanan, meşruiyet dışı bu toplantı, Türkiye'ye karşı farklı bir ajandanın varlığının göstergesidir." ifadesini kullandı.



Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, IMF heyetinin CHP ve İYİ Parti yetkilileriyle görüşmesini değerlendirdi.



Madde 4 görüşmeleri sürecinde IMF ekibine her türlü desteğin verildiğine işaret eden Kaya, karşılıklı mutabık kalınan program süresince tüm taleplerin karşılanmasında kolaylaştırıcı olunduğunu aktardı.



Kaya, bizzat iki gününde yer aldığı toplantılar boyunca böyle bir görüşme niyetinden dahi söz edilmediğine dikkati çekerek, "Buna rağmen böylesi saklanan, meşruiyet dışı bu toplantı, Türkiye'ye karşı farklı bir ajandanın varlığının göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.