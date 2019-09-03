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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
03.09.2019 - 10:33, Son Güncelleme:

Ağustos ayı zam şampiyonu salatalık oldu

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Ağustos ayı zam şampiyonu salatalık oldu

Tüketici fiyatları bazında ağustos ayında en yüksek fiyat artışı, yüzde 23,35 ile salatalıkta gerçekleşti. Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 29,82 ile sivri biber geldi.

Tüketici fiyatları bazında ağustosta bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 23,35 ile salatalıkta oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında salatalığı, yüzde 20,44 ile sigaralar, yüzde 16,39 ile özel üniversite ücreti izledi. 
Ağustosta fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 14,64 ile doğal gaz, yüzde 12,73 ile domates, yüzde 10,95 ile sarımsak, yüzde 6,05 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 5,74 ile yumurta, yüzde 4,92 ile limon ve yüzde 4,86 ile kabak yer aldı. 

EN ÇOK SİVRİ BİBER UCUZLADI

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 29,82 ile sivri biberde gerçekleşti. Bunu yüzde 22,38 ile kuru soğan, yüzde 16,35 ile havuç, yüzde 14,20 ile tavuk eti, yüzde 13,67 ile armut, yüzde 12,74 ile patates, yüzde 10,95 ile üzüm, yüzde 9,22 ile karpuz, yüzde 7,5 ile taze fasulye ve yüzde 6,06 ile LPG dolum ücreti takip etti. 

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, ağustosta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle: 

En yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler Bir önceki aya göre değişim oranı: 

Salatalık 23,35 
Sigaralar 20,44 
Özel üniversite ücreti 16,39 
Doğal gaz 14,64 
Domates 12,73 
Sarımsak 10,95 
Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar 6,05 
Yumurta 5,74 
Limon 4,92 
Kabak 4,86 
Mücevher (altın) 4,82 
Yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar 4,01 
Çay 3,85 
Elma 3,66 
Tuz 3,59 
Okul çantası 3,43 
Yurt ücretleri 3,01 
Antep fıstığı 2,40 
Spor ayakkabısı (erkek için) 2,32 
Şehirler arası otobüs ücreti 2,27 

Ağustosta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerle bir önceki aya göre değişim oranları şöyle: 

En az artan veya en fazla düşen seçilmiş maddeler Bir önceki aya göre değişim oranı 

Gömlek (erkek için) -1,95 
Ayakkabı (kadın için) -2,67 
Gömlek (çocuk için) -2,80 
Elbise (çocuk için) -2,98 
Mazot -3,14 
Umreye gidiş ücreti -3,15 
Tişört (erkek için) -3,56 
Otomobil (benzinli) -3,97 
Benzin -4,24 
Tişört (çocuk için) -5,29 
LPG dolum ücreti -6,06 
Taze fasulye -7,50 
Karpuz -9,22 
Üzüm -10,95 
Patates -12,74 
Armut -13,67 
Tavuk eti -14,20 
Havuç -16,35 
Kuru soğan -22,38 
Sivri biber -29,82 

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