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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
24.01.2019 - 14:46, Son Güncelleme:

Afyonkarahisar'da yapılıyor! 4 kıtada 50 ülkeye ihraç ediliyor

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Afyonkarahisar'da yapılıyor! 4 kıtada 50 ülkeye ihraç ediliyor

Afyonkarahisar'da bir şekerleme firması tarafından 50 ülkeye 300 çeşit "Afyon lokumu" ihraç ediliyor.

Afyonkarahisar'da geleneksel yöntemlerle modern teknolojiyi birleştiren bir firma, 4 kıtada 50 ülkeye "Afyon lokumu" ihraç ediyor.

Termali, mermeri, sucuğu, haşhaşının yanı sıra şekerlemeleriyle de tanınan Afyonkarahisar'da lokum üretimi yapan bir firma, Amerika, Avrupa, Asya ve Avustralya'da 50 ülkeye, 300 çeşit Afyon lokumu satıyor.

İkbal Şekerleme İhracat Müdürü Merve Çakıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, firmalarının geleneksel yöntemlerle yaklaşık 100 yıldır lokum üretimi yaptığını söyledi.

Avrupa'nın en büyük lokum işletmesine sahip olduklarını dile getiren Çakıcı, şöyle konuştu:

Afyonkarahisarda yapılıyor 4 kıtada 50 ülkeye ihraç ediliyor


"Firmamız, BRC, IFS, Helal Gıda, İSO, Kosher ve FDA belgelerine sahiptir. Kullanmış olduğumuz ham maddeler güvenilir tedarikçilerden temin edilmektedir. Ham madde de Türkiye'nin meşhur olduğu noktalardan alım yapıyoruz. Yani, ürünlerimizde Giresun'dan fındık, Gaziantep'ten Antep fıstığı ile şeker pancarından üretilen kristal beyaz şekeri kullanıyoruz."

Çakıcı, tesiste üretimini gerçekleştirdikleri meşhur "Afyon lokumu"nu yaklaşık 10 yıldır yurt dışına da pazarlamasını yaptıklarını vurguladı.

 

EN ÇOK TERCİH EDİLEN FINDIKLI, ANTEP FISTIKLI VE MEYVELİ

İhracat ağlarının zamanla arttığını aktaran Çakıcı, şöyle devam etti:

"Afyonkarahisar'dan 4 kıtada 50 ülkeye lokum ihracatımız söz konusu. En fazla ihracat yaptığımız yerler ise şu anda Avrupa ve Körfez ülkeleri. Bu ülkelere daha çok fındıklı, Antep fıstıklı, bademli ve meyve aromalı lokum gönderiyoruz. İhracatta en çok rağbet gören ürünlerimiz arasında daha çok nar aromalı, Antep fıstıklı, zereşk üzümlü, gül yapraklı ve fitil lokumlarımız yer alıyor. Bunların dışında çifte kavrulmuş klasik lokumlarımız da yine kahvelerin yanında eşsiz lezzetler olmaya devam ediyor."

Afyonkarahisarda yapılıyor 4 kıtada 50 ülkeye ihraç ediliyor


AVRUPA'DA GLUTENSİZ VE VEGAN ÜRÜNE İLGİ ARTI

Avrupa ülkelerinin son dönemlerde glutensiz ve vegan lokum ürünlerine merak sardığına dikkati çeken Çakıcı, bu lokumların çok tercih edilmesinde ise üretim esnasında yoğun hassasiyet gösterilmesinin olduğunu anlattı.

Firmalarının üretimini yaptığı 300 çeşit lokumun yanı sıra Ar-Ge çalışmalarını sürdürdüğüne değinen Çakıcı, şunları kaydetti:

"İngilizler vegan ve tropik meyve aromalı lokumlarımıza büyük ilgi gösteriyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve Katarlılar da fındıklı, Antep fıstıklı ve bademli ürünlerimizi beğeniyor. Bu çeşitlerimizi artırmak ve müşteri portföyümüzü geliştirmek adına Afyon lokumunu tüm dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz. Ayrıca yakın zaman diliminde Almanya'da dünyanın en büyük şekerleme fuarı olan ISM'ye katılarak Türkiye'yi temsil edeceğiz."

Öte yandan, Ege İhracatçı Birlikleri'nden (EİB) alınan bilgiye göre, 2018 yılında Afyonkarahisar'daki 5 firma tarafından yurt dışına yaklaşık 136 bin ton lokum ihracatı yapılarak, 600 bin dolar gelir elde edildi.

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