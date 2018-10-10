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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
10.10.2018 - 09:55, Son Güncelleme:

Adana’da portakal üretimi arttı

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Adana’da portakal üretimi arttı

Türkiye’nin narenciye ihtiyacının 3’te birinin karşılandığı Adana’da, erkenci portakal hasadı başladı. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, erkenci portakal üretiminde yüzde 5’lik artış olduğunu ve portakalın kilosunun tarlada 1 TL 30 kuruş ile 1 TL 50 kuruş arasında satıldığını söyledi.

YÜREĞİR ilçesindeki Doğankent Mahallesi’nde yetişen ve kilosu 1 TL 30 kuruş ile 1 TL 50 kuruş arasında değişen erkenci portakal Türkiye’nin dört bir yanı başta olmak üzere Irak, Ukrayna, Rusya ve Doğu Avrupa’ya gönderiliyor.

“PORTAKALDA DÖNÜM BAŞINA 3 İLE 6 TON ARASI VERİM ALINIYOR”

Doğan, Adana’da fukumoto cinsi erkenci portakalın hasadına başlandığını, Kesim Toplama ve İhraç Tarihini Belirleme Komisyonu tarafından yapılan incelemeler sonucunda gerekli olgunluğa erişildiği tespit edilen portakalın kesim tarihinin 10 Ekim 2018 yurtdışına ihraç izin tarihinin ise 15 Ekim 2018 olarak belirlendiğini ifade etti.

Portakalda dönüm başına 3 ile 6 ton arası verim alındığını vurgulayan Mehmet Akın Doğan, “Hasadı yapılan erkenci portakalın kilosu 1 TL 30 kuruş ile 1 TL 50 kuruş arasında satılıyor” dedi.

”ADANA’DA 135 BİN DÖNÜM ALANDA PORTAKAL ÜRETİMİ YAPILDI”

Türkiye’de 520 bin dönüm alanda portakal üretimi yapılırken Adana’da 135 bin dönüm alanda portakal üretildiğini belirten Doğan, “Adana, narenciye üretiminin 3’te 1’ini portakal üretiminin 4’te 1’ini tek başına karşılamaktadır. Geçen yıla oranla portakal üretiminde ise yüzde 5’in üzerinde bir artış var” şeklinde konuştu.

“IRAK, UKRAYNA, RUSYA VE DOĞU AVRUPA’YA İHRAÇ EDİYORUZ”

Narenciyenin Türkiye’ye döviz kazandıran bir ürün olduğunu kaydeden Doğan, “Ürünlerimizin çoğu yurt dışına gidiyor. Portakal üretimi Adana Bölgesinde de 8-9 ay arasında istihdam oluşturmakta. Ürünlerimizi Irak, Ukrayna, Rusya ve Doğu Avrupa’ya ihraç ediyoruz” diye konuştu.

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