ABD’ye seramik fabrikası kuracak

YAKLAŞIK 17 yıl önce Sakarya’da kurdukları granit seramik fabrikası ile üretime başlayan Akgün Grubu, bugün 14 fabrika ve 4 bin çalışan ile 45 ülkeye ihracat yapıyor. Duratiles markasıyla perakendeye odaklandıklarını dile getiren Akgün Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Akgün, “2018’de mağazalaşmaya ağırlık vereceğiz. Bu yıl sonuna kadar 70-80 mağazaya ulaşmayı, 2019’da ise mağaza sayısını 130’a çıkmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra hedefimizde Amerika var. Türk seramik üreticileri için bu pazar her geçen gün daha da önemli hale geliyor. Bu ülkede bir şirket kurduk. Şimdi fabrika için yatırım fırsatlarını kolluyoruz. Amerika’nın Atlanta bölgesinde üretim hedefimiz var. Çünkü 2009’dan bu yana Amerika’ya Türkiye’den ihracat yapıyoruz ve ülkemizden Amerika’ya gönderilen seramikte lider konumdayız. Satış öncesi ve sonrası hizmetlerimiz çok iyi. Amerika’ya 40-45 milyon dolarlık seramik fabrikası yatırımı planlıyoruz” dedi.

YÜZDE 80 İTHALAT VAR

Hasan Akgün, bu ülkeye yapılacak yatırım için fizibilite çalışmaları aşamasında olduklarını dile getirerek, şöyle konuştu: “Amacımız üretimden ziyade, yerinde ve daha iyi hizmet sunmak. Türkiye’den ürün gönderdiğimiz zaman 6 haftada ürün gidiyor. 3-4 hafta da üretim sürdüğünü düşünürsek toplamda 10 haftayı buluyor. Teslim süresini birkaç üründe kısaltabiliriz. Diğer tüm ürün gamını yine ihraç edeceğiz. Amerika yüzde 80 ithalat yapan bir ülke. Orası açık bir pazar. Bunun yanı sıra Kanada’da Türk seramik üreticileri için çok önemli bir pazar. Bu ülkeye Türkiye’den yoğun bir ihracat var.”

AR-GE YATIRIMI ÖNEMLİ

Seramikte tasarımın yeni teknolojiler ile öne çıktığını dile getiren Hasan Akgün, şöyle devam etti: “Dijital teknolojiyle birlikte baskı teknikleri de değişti ve gelişti. Hayal ettiğiniz her şeyi seramiğe uygulamak mümkün hale geldi. Dolayısıyla sektördeki trendler de çok hızlı değişmeye başladı. Seramikteki bu gelişmeyle birlikte parke kullanımı da azaldı. Zaten bu yeni trendlerde parke ve mermer görünümlü uygulamalar da mevcut. Şu an Türkiye’de çok ciddi konut üretimi var. Son dönemde farklılaşabilmek için lüks ve kaliteli ürün kullanmaya başladılar. UNICERA kapsamında yeni bir teknolojiyi tanıtacağız. Birebir mermer dokusunu yansıtan baskı teknolojini Türkiye’ye getirdik. İstenilen damarlı mermer yapısını seramiğin üzerine uygulayabiliyoruz. Işık geçiren karo adını verdiğimiz ürünümüz, bizzat kendi Ar-Ge ekibimiz tarafından oluşturuldu. Ar-Ge merkezi olarak Türkiye’de ilk 250 içerisindeyiz.

Seramik tarafında yatırımlarımızın değeri ve katma değeri yüksek.”

3’ÜNCÜ HAVALİMANI PROJESİ ÖNEMLİ

TÜRKİYE’de 3’üncü havalimanı ve metro projelerinde de yer aldıklarını dile getiren Hasan Akgün, “Yeni yapılan havalimanında olmak çok önemliydi. Çünkü burası çok özel bir proje. Havalimanının seramik ihtiyacının yüzde 50’sini biz karşılıyoruz. Şimdiye kadar toplam yatırımımız 1 milyar lirayı aştı. Grup olarak toplam ciromuz 800 milyon liraya yaklaşıyor. Yatırımlara hız kesmeden devam edeceğiz. Bugün 45 ülkeye ihracatımız var. Toplam ihracat gelirimiz ise 190 milyon lira seviyesinde” diye konuştu.

FUARA ÖZEL TASARIMLAR

UNICERA Seramik, Banyo ve Mutfak Fuarı’na özel bir konsept geliştirdiklerini anlatan Hasan Akgün, “Fuara bu yıl büyük bir ilgi var. Herkes bu fuarda yeni yaptığı ürünleri ve koleksiyonlarını tanıtıyor. İyi bir fırsat bizim için. Biz de 1600 metrekare ile katılıyoruz. Tamamen canlı bir konsept yaratıyoruz bu alanda. Bizim ürünlerimizi bir pano halinde görmek yerine bir mağazada nasıl olur veya bir SPA’da nasıl durur; diye her türlü şekilde gösteriyoruz. Bu da tüketiciler tarafından ilgi gören bir uygulama” dedi.