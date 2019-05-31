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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Ekonomi
AA
31.05.2019 - 09:53, Son GÃ¼ncelleme:

ABD'nin ham petrol stoklarÄ± azaldÄ±

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ABD'nin ham petrol stoklarÄ± azaldÄ±

ABD'nin ticari ham petrol stoklarÄ± geÃ§en hafta 300 bin varil azaldÄ±. Ãœlkenin ham petrol Ã¼retimi gÃ¼nlÃ¼k ortalama 97 bin varil artÄ±ÅŸla 12,3 milyon varile yÃ¼kseldi.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarÄ± geÃ§en hafta bir Ã¶nceki haftaya kÄ±yasla 300 bin varil dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ gÃ¶sterdi. ABD Enerji Enformasyon Ä°daresi (EIA), Ã¼lkedeki ticari ham petrol stoklarÄ±nÄ±n geÃ§en hafta 300 bin varil (yÃ¼zde 0,1) azalarak 476,5 milyon varile gerilediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Piyasa beklentisi, stoklarÄ±n 860 bin varil azalacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeydi. Ham petrol stoklarÄ± bir Ã¶nceki hafta 4,7 milyon varil artÄ±ÅŸ kaydetmiÅŸti.Â 

Ticari ham petrol stoklarÄ±na dahil olmayan stratejik ham petrol stoklarÄ± ise geÃ§en hafta deÄŸiÅŸiklik gÃ¶stermeyerek 644,8 milyon varilde kaldÄ±.Â ABD'nin benzin stoklarÄ± geÃ§en hafta 2,2 milyon varil (yÃ¼zde 1) artarak 230,9 milyon varile Ã§Ä±ktÄ±. Benzin stoklarÄ±na yÃ¶nelik piyasa beklentisi 530 bin varil gerilemesi yÃ¶nÃ¼ndeydi. Benzin stoklarÄ± bir Ã¶nceki hafta 3,7 milyon varil yÃ¼kselmiÅŸti.Â 

PETROL ÃœRETÄ°MÄ° REKOR SEVÄ°YEDEÂ

ABD'nin ham petrol ithalatÄ± geÃ§en hafta bir Ã¶nceki haftaya gÃ¶re gÃ¼nlÃ¼k ortalama 81 bin varil dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle 6,86 milyon varile gerilerken, ihracatÄ± ise gÃ¼nlÃ¼k ortalama 395 bin varil artÄ±ÅŸla 3,32 milyon varile ulaÅŸtÄ±.Â 

SÃ¶z konusu dÃ¶nemde Ã¼lkenin ham petrol Ã¼retimi de gÃ¼nlÃ¼k ortalama 97 bin varil arttÄ±. Ãœretim, Ã¼lkenin Alaska eyaletinde 3 bin varil azalÄ±rken, diÄŸer eyaletlerde ise toplam 100 bin varil artÄ±ÅŸ kaydetti. BÃ¶ylece 18-24 MayÄ±s haftasÄ±nda ABD'nin ham petrol Ã¼retimi gÃ¼nlÃ¼k ortalama 12,3 milyon varille rekor seviyede seyretmiÅŸ oldu.Â 

EIA'nÄ±n "MayÄ±s 2018 KÄ±sa DÃ¶nem Enerji GÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ Raporu"nda, Ã¼lkenin gÃ¼nlÃ¼k ortalama ham petrol Ã¼retiminin bu yÄ±l 12,45 milyon varil, gelecek yÄ±l ise 13,4 milyon varil olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.Â 

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