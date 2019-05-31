ABD'nin ham petrol stoklarÄ± azaldÄ±

ABD'nin ticari ham petrol stoklarÄ± geÃ§en hafta bir Ã¶nceki haftaya kÄ±yasla 300 bin varil dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ gÃ¶sterdi. ABD Enerji Enformasyon Ä°daresi (EIA), Ã¼lkedeki ticari ham petrol stoklarÄ±nÄ±n geÃ§en hafta 300 bin varil (yÃ¼zde 0,1) azalarak 476,5 milyon varile gerilediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Piyasa beklentisi, stoklarÄ±n 860 bin varil azalacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeydi. Ham petrol stoklarÄ± bir Ã¶nceki hafta 4,7 milyon varil artÄ±ÅŸ kaydetmiÅŸti.Â

Ticari ham petrol stoklarÄ±na dahil olmayan stratejik ham petrol stoklarÄ± ise geÃ§en hafta deÄŸiÅŸiklik gÃ¶stermeyerek 644,8 milyon varilde kaldÄ±.Â ABD'nin benzin stoklarÄ± geÃ§en hafta 2,2 milyon varil (yÃ¼zde 1) artarak 230,9 milyon varile Ã§Ä±ktÄ±. Benzin stoklarÄ±na yÃ¶nelik piyasa beklentisi 530 bin varil gerilemesi yÃ¶nÃ¼ndeydi. Benzin stoklarÄ± bir Ã¶nceki hafta 3,7 milyon varil yÃ¼kselmiÅŸti.Â

PETROL ÃœRETÄ°MÄ° REKOR SEVÄ°YEDEÂ

ABD'nin ham petrol ithalatÄ± geÃ§en hafta bir Ã¶nceki haftaya gÃ¶re gÃ¼nlÃ¼k ortalama 81 bin varil dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle 6,86 milyon varile gerilerken, ihracatÄ± ise gÃ¼nlÃ¼k ortalama 395 bin varil artÄ±ÅŸla 3,32 milyon varile ulaÅŸtÄ±.Â

SÃ¶z konusu dÃ¶nemde Ã¼lkenin ham petrol Ã¼retimi de gÃ¼nlÃ¼k ortalama 97 bin varil arttÄ±. Ãœretim, Ã¼lkenin Alaska eyaletinde 3 bin varil azalÄ±rken, diÄŸer eyaletlerde ise toplam 100 bin varil artÄ±ÅŸ kaydetti. BÃ¶ylece 18-24 MayÄ±s haftasÄ±nda ABD'nin ham petrol Ã¼retimi gÃ¼nlÃ¼k ortalama 12,3 milyon varille rekor seviyede seyretmiÅŸ oldu.Â

EIA'nÄ±n "MayÄ±s 2018 KÄ±sa DÃ¶nem Enerji GÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ Raporu"nda, Ã¼lkenin gÃ¼nlÃ¼k ortalama ham petrol Ã¼retiminin bu yÄ±l 12,45 milyon varil, gelecek yÄ±l ise 13,4 milyon varil olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.Â