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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.11.2019 - 17:43, Son Güncelleme:

ABD’nin en büyük iki brokeraj şirketi birleşiyor

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ABD’nin en büyük iki brokeraj şirketi birleşiyor

Yatırımcılara düşük komisyonlu aracılık hizmeti sağlayan Charles Schwab, rakibi online komisyon sitesi TD Ameritrade'ı 26 milyar dolara satın almak için anlaşma imzaladı.

Şirketler tarafından yapılan ortak açıklamada, TD Ameritrade, Charles Schwab’ın hisse başına yaklaşık 52,23 (veya hisse başına 1,0837 Schwab hissesi) teklifini kabul etti.

Söz konusu teklif, TD Ameritarde hisse fiyatının çarşamba günkü kapanış fiyatının yüzde 26 daha fazlasına veya 20 Kasım itibariyle 30 günlük fiyat ortalamasının yüzde 17 daha fazlasına geliyor. Böylece şirketin satın alma değeri 26 milyar dolar civarında hesaplanıyor.

Satın almanın gerekli izinlerin alındıktan sonra 2020’nin ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.

Açıklama sonrasında TD Ameritrade hisseleri yaklaşık yüzde 2,8 değer kazanırken, Cypress Semiconductors’ın hisseleri de yaklaşık yüzde 2,1 geriledi.

Schwab ve TD Ameritrade birleşmesi onaylanırsa, yeni şirketin toplam varlıkları 5 trilyon doların üzerinde olacak.

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