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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
10.04.2018 - 15:49, Son Güncelleme:

AB'den start-up desteği

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AB'den start-up desteği

Avrupa Birliği (AB), start-up'lara sağlanan risk sermayesini artırmak üzere 410 milyon avroluk yeni fon oluşturuldu.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, "Girişimci ve yeni kurulan şirketlere daha fazla fon sağlamak üzere VentureEU adlı programı başlatıyoruz." dedi. 
Yeni kurulan şirketlerin kritik olan ilk yıllarında sermaye sıkıntıları yaşadığını anımsatan Katainen, programla Avrupa'da yatırım iklimini geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti. 

Katainen, AB ülkelerinde start-up'lara sağlanan uygun koşullu fonların yetersiz olduğuna dikkati çekerek, bu firmalara ilave risk sermayesi imkanı sunulması gerektiğini vurguladı. 

AB'nin aktaracağı 410 milyon avroluk fonun 2,1 milyar avroluk kamu ve özel sektör yatırımını harekete geçireceğini dile getiren Katainen, böyleliklegirişimci ve büyüyen firmalara yatırımların artacağını ifade etti. 

Program çerçevesinde, AB bütçesinden toplam 410 milyon avroluk kaynak 6 büyük fona aktarılacak. Kaynakla, bilişim ve iletişim teknolojileri, dijital sektör, tıbbi teknolojiler ve enerji verimliliği gibi alanlardaki küçük ve orta ölçekli firmalara destek sağlanacak. 

Verilere göre, AB ülkelerinde 2016 yılında start-uplara 6 milyar avroluk risk sermayesi sağlanırken aynı dönemde ABD'de bu rakam 40 milyar avroyu buldu. 

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