ABD’de yeni konut yapımları geriliyor
ABD’de yeni konut başlangıçları Haziranda beklentilerin üzerinde yüzde 12'lik bir düşüşle dokuz ayın en düşük düzeyine gerilerken, konut yapı izinleri de Haziran'da aylık bazda art arda üçüncü kez düştü.
SATIŞA hazır durumda konut arzındaki daralma nedeniyle, zaten zorlanmakta olan sektör, bu veriyle birlikte daha büyük bir arz darlığına işaret etti.
ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre;
Konut başlangıçları Haziranda yüzde 12.3'lük düşüşle 1 milyar 173 milyona geriledi.
Bu düzey Eylül 2007den bu yana görülen en düşük sayı oldu.
Konut izinleri yüzde 2.2lik düşüşle 1 milyar 273 milyona gerilerken, bu da Eylül 2017den bu yana kaydedilen en düşük konut izni verisiydi.
Beklenti konut başlangıçlarının 1 milyar 273 milyon birime gerilemesiydi.
Pazarda aslan payına sahip tek-aile konut inşaatları yüzde 9.1 düşüşle 858 bine geriledi.
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