ABD, ticaret savaşlarında mevzi kazanıyor
ABD'nin Çin'e karşı başlattığı ticaret savaşına ilişkin olarak Çin'e ilişkin ticaret açığı yüzde 123 oranında azaldı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı ticaret savaşı sonucu ABD'nin, en büyük ticari partneri olan Çin'e karşı verdiği dış ticaret açığı, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 12 azalarak 79,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 2010'da 273 milyar dolar seviyesinde olan ABD-Çin mal ticareti açığı, her yıl ortalama yüzde 5,5 artarak 2018 sonunda 419,2 milyar dolara ulaşırken, ABD, dış ticaret açığının 3'te 2'sini Çin'e karşı verdi. İhracatının yüzde 7,2'sini Çin'e yapan ABD, ithalatının ise yüzde 21,2'sini Çin'den karşılıyor. ABD-Çin mal ticareti, 2018 sonu itibarıyla 659,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.
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