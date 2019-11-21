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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
21.11.2019 - 11:48, Son Güncelleme:

ABD-Çin rekabeti Türk üzümüne yaradı

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ABD-Çin rekabeti Türk üzümüne yaradı

Çin ile ABD arasında devam eden ticaret savaşlarından dolayı Çin Hükümeti, ABD üzümüne ek vergi getirince Türk üzümüne talep arttı. Çin'e yapılan kuru üzüm ihracatı yüzde 14 artarak 1 milyon 600 bin dolara çıktı.

Türkiye'nin Çin'e kuru üzüm ihracatı ABD-Çin arasındaki ticaret savaşlarından sonra artışa geçti. AA muhabirinin, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, kuru üzüm ihracatının başladığı 1 Eylül'den 16 Kasım'a kadar olan süreçte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 162 milyon 705 bin dolarlık satış yapıldı. Kuru üzüm ihracatında geleneksel pazarlardan İngiltere, 46 milyon 500 bin dolarla ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 19 milyon 537 bin dolarla İtalya ve 19 milyon 100 bin dolarla Almanya izledi.

UZAK DOĞU'YA İHRACATTA ARTIŞ

Son yıllarda ton başına ihracat fiyatı 2 bin dolarlarda seyreden kuru üzüm sektörü, geleneksel pazarların yanında yeni pazar arayışlarına da girdi. Kuru meyve ihracatçılarının yıllardır hedeflediği Uzak Doğu pazarı ihracatında da artış yaşandı. Özellikle Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşlarında Çin Hükümeti, ABD üzümüne ek vergi getirince Türk üzümüne talep arttı. Türkiye'den Çin'e kuru üzüm ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 1 milyon 400 bin dolardan 1 milyon 600 bin dolara çıktı. Kasım ayı başında Çin'de düzenlenen Çin İthalat Fuarı'ndan da "elleri dolu dönen" kuru üzüm ihracatçıları, bu ülkeye ihracatın daha da artmasını bekliyor.

"EN FAZLA TALEP KURU MEYVEYE OLDU"

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, AA muhabirine, Çin İthalat Fuarı'nın çok verimli geçtiğini söyledi. Gerek tanıtım faaliyetlerinin gerekse Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşlarının Türk ürünlerine, özellikle de kuru meyveye talebi artırdığını ifade eden Celep, şunları kaydetti: "Orada arkadaşlarımız talep de topladı. Gelen firmaların Türkiye'den ithal etmek istediği ürünlerin başında kuru meyve geliyor. Bizim orada sağladığımız bağlantılar ve firmalarımızın kalite ürünleriyle dünyanın en kalabalık ülkesine kuru meyve ihracatımızda artış trendi devam edecektir. Çin'in frutaryen (Meyve tüketimi) beslenme alışkanlarını da kullanarak sürdürülebilirlik çevresinde çalışmalarımız sürecek. Son günlerde konuşulan ticaret savaşının sona ermesi halinde bile biz Çin'de kalite ve fiyat avantajımızla var olmaya, ihracatımızı artırmaya devam edeceğiz."

"TMO'NUN MÜDAHALE ALIMI İHRACATI ARTIRDI"

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin ve Çin'e kuru üzüm ihracatı yapan firmanın yönetim kurulu üyesi Şemsettin Özgür de kuru üzüm sektörünün sezona hızlı giriş yaptığını dile getirdi. Türkiye'de ve dünyada üzüm rekoltesinin iyi olduğuna işaret eden Özgür, "Eğer Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) müdahalesi olmasaydı fiyatlar çok düşecekti. Ancak TMO'nun piyasaya girmesi ve alım politikası sayesinde çiftçinin ürünleri 10 liranın üzerinde kaldı ve bu da ihracat fiyatlarımızın artmasını sağladı." dedi.

Türkiye'nin kuru üzümde geleneksel pazarının Avrupa olduğuna işaret eden Özgür, ancak yeni pazar arayışlarına devam ettiklerini vurguladı.
Çin'i de bu kapsamda değerlendirdiklerine değinen Özgür, şunları kaydetti: "Çin'in üzümde kendi üretimi de var. Ancak orta gelir nüfusunun artmasıyla beraber ithal üzümlere de ilgi var. Bundan dolayı da çok ciddi bir pazar kuru üzüm için. Daha önceden ABD'den de alıyorlardı. Ancak ABD ile yaşanan ticaret savaşları dolayısıyla ve gelen ek vergiler dolayısıyla bizim ürünlerimiz ABD'ye göre daha uygun kaldı. O yüzden firmalarımızın ve ihracatçı birliklerimizin atağı ile Çin çok büyüyen bir pazar olarak görülmekte." 

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