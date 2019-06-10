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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Reuters
10.06.2019 - 09:27, Son Güncelleme:

ABD, Çin ekonomisini etkileyemedi

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ABD, Çin ekonomisini etkileyemedi

Çin'in ihracatı Mayıs'ta ABD'nin gümrük verilerine rağmen arttı, ithalat sert geriledi.

Çin'in ihracatı, ABD'nin gümrük vergilerini artırmasına rağmen Mayıs ayında beklenmedik şekilde tekrar yükselişe geçti. İthalat ise yaklaşık üç yılın keskin düşüşünü kaydederek iç talebin zayıf seyrinin devam ettiğine işaret etti. 

Bazı analistler ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den ithal ürünlere yeni gümrük vergisi tehdidinin ardından Çinli ihracatçıların ABD'ye mal sevkıyatını erkene aldığını, ihracatın bu nedenle yükseldiğini tahmin ettiklerini belirttiler. 

Çin'in ihracatı Mayıs ayında, hafif daralma tahminlerine karşılık geçen yıla kıyasla yüzde 1.1 arttı. 

İthalat ise Mayıs'ta yüzde 3.8 düşüş tahminine karşılık yüzde 8.5 gerileyerek Temmuz 2016'dan bu yana en sert düşüşü kaydetti. Ülkenin dış ticaret fazlası ise Mayıs'ta 41.65 milyar dolar oldu. 

Nomura ekonomistleri yayımladıkları notta, "İhracatın ABD'ye ihracatın öne alınmasıyla Haziran'da da artacağını tahmin ediyoruz. Bunun ardından, gümrük vergisinin artırılacağını tahmin ettiğimiz üçüncü çeyrekte sert gerileyecektir" denildi. 

Analistler ihracat ile birlikte ekonomik büyümede meydana gelmesi beklenen ivme kaybı nedeniyle Çin hükümetinin yeni ekonomiyi destek tedbirleri alabileceğini kaydetti. 

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