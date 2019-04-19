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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
19.04.2019 - 14:44, Son Güncelleme:

9 günlük tatil turizmciye de bayram oldu

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9 günlük tatil turizmciye de bayram oldu

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili kararına ilişkin, "Son derece olumlu bir karar, insanların kolay planlama yapmasını sağlayacak. Bugünden itibaren yansımalar kendini hissettirmeye başlar. Tatil planı yapanların bir an önce karar verip, son ana bırakmayarak cazip alım fırsatını değerlendirmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

Ramazan Bayramı kapsamında kamu personelinin 3 Haziran Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma tam gün idari izinli sayılmaları kararının ardından sektör temsilcileri 9 günlük tatilin turizme etkisini değerlendirdi. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, blok tatillerin yıl başlarında ilan edilmesinin büyük bir avantaj sağlayacağını belirtti. İHA'ya yaptığı bir önceki açıklamasında Ramazan Bayramı tatilinin bir an önce açıklanmasında fayda olacağını aktaran Ayık, tatilin 9 gün olarak belirlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Son derece olumlu bir karar olduğunu dile getiren Ayık, "9 günlük bir tatil, insanların kolay planlama yapmasını sağlayacak. Özellikle dini bayramlarda aileler önce ziyaretlerini gerçekleştiriyor ardından tatillerini yapıyorlar. Bu açıdan trafiği de bölüyor" şeklinde konuştu.
Bugünden itibaren yansımasının görülmeye başlanacağını aktaran Ayık, vatandaşlara bir an önce karar verip, son ana bırakmayarak cazip alım fırsatını değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

"REZERVASYONLAR HEMEN KENDİNİ HİSSETTİRDİ"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, sektörün her kolu için iç pazarın önemli olduğunu vurguladı. Kasım ayından itibaren erken rezervasyon ve indirim kampanyalarının başladığını hatırlatan Atmaca, "Ramazan Bayramı tatili dün açıklandı. Kararın ardından rezervasyonlar hemen kendini hissettirdi, ciddi bir artış görüldü. Ramazan sürecinde de rezervasyon taleplerinin devam edeceğini öngörüyoruz" diye konuştu. Atmaca, bu yıl genelinde yoğunluk yaşanacağını belirterek, yerli turistlerin tatil planlamalarını erken yapmalarında fayda olacağı mesajını verdi.

"YÜKSEK DOLULUK OLACAK"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı ise tatil açıklanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yağcı, "Bir an önce açıklanması zaten isteğimizdi, bu bağlamda teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızın erken rezervasyon yaptırmalarında fayda var. Otellerde sezon açıldığından var olan kampanyalardan yararlanabilirler" çağrısında bulundu. Yağcı, turizm sektöründe özellikle otellerde yüksek doluluk olacağı bilgisini verdi.

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