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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
22.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

9 günde 1.7 milyon araç

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
9 günde 1.7 milyon araç

İstanbul ile İzmir arasını 3.5 saate düşüren otoyoldan Kurban Bayramı tatili boyunca 1 milyon 745 bin 614 araç geçiş yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 'Yeni otoyol, garanti edilen miktarların yüzde 50 fazlasını geçmiş durumdadır' dedi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kurban Bayramı tatilinde hizmet vermeye başlayan İstanbul-İzmir otoyolundan 9 günde 1 milyon 745 bin 614 aracın geçiş yaptığını belirterek, “Yeni otoyol, garanti edilen miktarların yüzde 50 fazlasını geçmiş durumdadır. Böylece sırf muhalefet olmak için bu dev projeye karşı çıkanlara en iyi yanıtı vatandaşlarımız vermiş oldu” dedi. Ankara’da bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Bakan Turhan, Kurban Bayramı tatilinde hizmete giren İstanbul-İzmir otoyoluna ilişkin ilk geçiş sayılarını açıkladı.

TÜM ETAPLAR AÇILDI

Bakan Turhan, şu bilgileri verdi: “Osmangazi Köprüsü dahil İstanbul-İzmir otoyolunun ne kadar önemli bir ihtiyaç olduğunu Kurban Bayramı tatili boyunca vatandaşlarımız tarafından gördüğü ilgi sayesinde anlayabiliyoruz. Tüm etapları ile ilk defa Kurban Bayramı’nda kullanılan İstanbul-İzmir otoyolu, verilen garanti geçiş sayılarının dahi, yaklaşık üç katı kadar araç tarafından kullanıldı. Örneğin 9 gün boyunca sadece Osmangazi Köprüsü’nden 353 bin 739 araç geçti. Diğer kesimlerde de garanti edilen miktarların yüzde 50 fazlasını geçmiş durumdadır. Otoyolun tüm kesimlerinden ise ayrı ayrı olarak 9 günde geçen araç sayısı tam olarak 1 milyon 745 bin 614’ü buldu.”

ZAMAN TASARRUFU 228 TL

Son dönemde Yap İşlet Devret modeli ile yapılan İstanbul-İzmir otoyoluna yönelik haksız eleştiriler getirildiğini belirten Turhan, otoyolun sağlayacağı tasarrufla ilgili de şöyle konuştu: “Devlet yolunda gerçekleşen işletme hızları incelendiğinde hızların yer yer 15-20 km/saat seviyelerine kadar düştüğü, dolayısıyla kent geçişlerinde kesintisiz bir trafik akışının sağlanmasının mümkün olamadığı görülüyor. Yeni otoyolun kullanılması durumunda iş seyahatlerinde; bir otomobil için zaman tasarrufu tutarının 228 TL olacağı, akaryakıt tüketiminde tasarruf tutarının 76 TL olacağı, toplam zaman ve akaryakıt tasarruf tutarının 304 TL olacağı tahmin ediliyor. Otoyolun kullanılmasıyla CO2 emisyon salınımında otomobil başına 26 kg, tüm taşıt cinsleri itibariyle toplamda ise yıllık 375 bin ton azalma olacağı öngörülüyor.”

BÖLGEDE İTİCİ ETKEN OLACAK

PROJENİN ekonomik ve sosyal faydalarına dikkat çeken Bakan Turhan, “Özellikle önümüzdeki yıllarda bu projenin ve diğer YİD modeli ile yapılan projelerin yararı çok daha iyi anlaşılacak. İstanbul-İzmir otoyolu projesi, vatandaşlarımızın en güvenli ve en hızlı şekilde seyahat etmesinin yanı sıra bölgenin ticari ve sanayisinin gelişmesinde de çok büyük itici etken olacak. Proje sayesinde yakın zamanda Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa illeri ile çevresindeki illerin sanayi ve ekonomisi önemli ölçüde büyüyecektir. Bölgeye yeni yatırımlar art arda yapılacaktır” dedi.

İstanbul- İzmir otoyolu açıldı
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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