85 saniyede 1 milyar dolara ulaştı! Kendi rekorunu kırdı

En güçlü ikinci ekonomiye sahip Çin, her yıl 11 Kasım’ı Bekârlar Günü olarak kutluyor. Her özel gün gibi bu gün de alışveriş dünyası için yeni bir konsept anlamına geliyor. Dünyanın en büyük alışveriş festivali olarak da bilinen Bekârlar Günü’nde gözler, her yıl olduğu gibi bu yıl da online alışveriş sitesi Amazon’un Çinli rakibi Alibaba Group’taydı.

İki sene önce 3. 9 milyar dolarlık satış rakamına ulaşan Alibaba, geçen yıl sadece 12 saatte değeri 18 milyar doları aşan ürün sattı. İnternet sitesinden yapılan alışverişler, iki dakikada bir milyar doları, bir saatte 10 milyar doları buldu.

Alibaba bugün başlayan festival kapsamında ise 85 saniyede 1 milyar dolarlık satış yaptı.

GEÇEN YIL BLACK FRIDAY'İ GEÇMİŞTİ

Çin’in “tüketim ölçeri” olarak bilinen bu gün, geçtiğimiz yıl ABD’nin alışveriş festivalleri Black Friday ve Cyber Monday’in toplam satışını geçmişti. Geçen yılki 17.7 milyar dolarlık satıştan sonra Çin para birimi yuan, dolar karşısında güçlenmişti.

Bekârlar Günü, Alibaba’nın sekiz yıldır kullandığı “Bulut teknolojisi” için de iyi bir sınav. Çünkü bilgisayar işlemlerinin zirve yaptığı günde saniyede ortalama 175 bin para transferi oluyor. JPMorgan tahminlerine göre Çin’de bulut teknolojisi 2021’de 152 milyar yuana ulaşacak. 2009’da hayata geçen Alibaba Cloud’un bu rakamdaki payı ise yüzde 60 olacak.

Singles' Day nedir?

1993’te Nanjing Üniversitesi’nde başladığı söylenen festival yalnızlığı kutlamak için belirlenmiş bir gün. Tarihin 11 Kasım olarak belirlenmesinin sebebi ise tarihin “11/11/xxxx” olması sonucunda, yalnızlığı temsil eden “1” sayısını en çok bulunduran tarih olması.

Çin’de başlayan Yalnızlar Günü (Singles’ Day) olarak adlandırılan indirim festivali e-ticaret sitelerinin gelişmesiyle giderek dünyaya yayılmaktadır. 11 Kasım alışveriş festivali birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de kutlanıyor. E-ticaret sitesinden yapılan bu alışverişler insanlara büyük kolaylık sağlıyor ve vakit kaybını önlüyor. E-ticaret sitelerinde gerçekleşen 11 Kasım indirimleri sayesinde insanlar istedikleri ürünü hızlıca bulabiliyor hatta kampanyalar sayesinde çok daha uygun fiyatlarla karşılaşabiliyor.

Şu an için genellikle Çin’de yapılsa da festival Black Friday ve Cyber Monday gibi alışveriş etkinliklerini geride bırakarak dünyanın en büyük online alışveriş etkinliği olarak yerini koruyor. Etkinlik o kadar büyük bir halde ki 2016 yılı Yalnızlar Günü’nde Alibaba, 17.8 milyar doların üstünde bir para kazandı. Bu rakamlar Black Friday ve Cyber Monday satışlarının toplamının 2.5 katı kadar büyük rakamlar.

Bu alışveriş çılgınlığı geçtiğimiz yıllardan bu yana fazlasıyla büyümüş durumda. 2009 yılında indirimler ve kampanyalar yapan yalnızca 27 marka varken bu yıl 140.000 marka 24 gün sürecek kampanyalar yapmaya hazırlanıyor. Bu markaların 60.000’i uluslararası satıcı ve 15 milyon ürünü indirime sokacaklar. Festival Çin’de düzenlenecek olsa da 235 ülke ve bölge sınırlar arası alışverişten yararlanabilecek.