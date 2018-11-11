85 saniyede 1 milyar dolara ulaştı! Kendi rekorunu kırdı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri85 saniyede 1 milyar dolara ulaştı! Kendi rekorunu kırdı
GeriEkonomi 85 saniyede 1 milyar dolara ulaştı! Kendi rekorunu kırdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Hurriyet.com.tr
11.11.2018 - 13:06, Son Güncelleme:

85 saniyede 1 milyar dolara ulaştı! Kendi rekorunu kırdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
85 saniyede 1 milyar dolara ulaştı! Kendi rekorunu kırdı

Her yıl 11 Kasım'da kutlanan Singles' Day (Bekarlar Günü) başladı. Alibaba 1 milyar dolara geçen yıl 2 dakika ulaşmıştı. Bu yıl ise 85 saniyede 1 milyar dolarlık satış yaptı.

En güçlü ikinci ekonomiye sahip Çin, her yıl 11 Kasım’ı Bekârlar Günü olarak kutluyor. Her özel gün gibi bu gün de alışveriş dünyası için yeni bir konsept anlamına geliyor. Dünyanın en büyük alışveriş festivali olarak da bilinen Bekârlar Günü’nde gözler, her yıl olduğu gibi bu yıl da online alışveriş sitesi Amazon’un Çinli rakibi Alibaba Group’taydı.

İki sene önce 3. 9 milyar dolarlık satış rakamına ulaşan Alibaba, geçen yıl sadece 12 saatte değeri 18 milyar doları aşan ürün sattı. İnternet sitesinden yapılan alışverişler, iki dakikada bir milyar doları, bir saatte 10 milyar doları buldu.

Alibaba bugün başlayan festival kapsamında ise 85 saniyede 1 milyar dolarlık satış yaptı.

GEÇEN YIL BLACK FRIDAY'İ GEÇMİŞTİ

Çin’in “tüketim ölçeri” olarak bilinen bu gün, geçtiğimiz yıl ABD’nin alışveriş festivalleri Black Friday ve Cyber Monday’in toplam satışını geçmişti. Geçen yılki 17.7 milyar dolarlık satıştan sonra Çin para birimi yuan, dolar karşısında güçlenmişti.

 

85 saniyede 1 milyar dolara ulaştı Kendi rekorunu kırdı

Bekârlar Günü, Alibaba’nın sekiz yıldır kullandığı “Bulut teknolojisi” için de iyi bir sınav. Çünkü bilgisayar işlemlerinin zirve yaptığı günde saniyede ortalama 175 bin para transferi oluyor. JPMorgan tahminlerine göre Çin’de bulut teknolojisi 2021’de 152 milyar yuana ulaşacak. 2009’da hayata geçen Alibaba Cloud’un bu rakamdaki payı ise yüzde 60 olacak.

Singles' Day nedir?

1993’te Nanjing Üniversitesi’nde başladığı söylenen festival yalnızlığı kutlamak için belirlenmiş bir gün. Tarihin 11 Kasım olarak belirlenmesinin sebebi ise tarihin “11/11/xxxx” olması sonucunda, yalnızlığı temsil eden “1” sayısını en çok bulunduran tarih olması.

Çin’de başlayan Yalnızlar Günü (Singles’ Day) olarak adlandırılan indirim festivali e-ticaret sitelerinin gelişmesiyle giderek dünyaya yayılmaktadır. 11 Kasım alışveriş festivali birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de kutlanıyor. E-ticaret sitesinden yapılan bu alışverişler insanlara büyük kolaylık sağlıyor ve vakit kaybını önlüyor. E-ticaret sitelerinde gerçekleşen 11 Kasım indirimleri sayesinde insanlar istedikleri ürünü hızlıca bulabiliyor hatta kampanyalar sayesinde çok daha uygun fiyatlarla karşılaşabiliyor.

Şu an için genellikle Çin’de yapılsa da festival Black Friday ve Cyber Monday gibi alışveriş etkinliklerini geride bırakarak dünyanın en büyük online alışveriş etkinliği olarak yerini koruyor. Etkinlik o kadar büyük bir halde ki 2016 yılı Yalnızlar Günü’nde Alibaba, 17.8 milyar doların üstünde bir para kazandı. Bu rakamlar Black Friday ve Cyber Monday satışlarının toplamının 2.5 katı kadar büyük rakamlar.

Bu alışveriş çılgınlığı geçtiğimiz yıllardan bu yana fazlasıyla büyümüş durumda. 2009 yılında indirimler ve kampanyalar yapan yalnızca 27 marka varken bu yıl 140.000 marka 24 gün sürecek kampanyalar yapmaya hazırlanıyor. Bu markaların 60.000’i uluslararası satıcı ve 15 milyon ürünü indirime sokacaklar. Festival Çin’de düzenlenecek olsa da 235 ülke ve bölge sınırlar arası alışverişten yararlanabilecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

85 saniyede 1 milyar dolara ulaştı! Kendi rekorunu kırdı

Bakan Varank açıkladı! Teknoparklardan 3,6 milyar dolarlık ihracat

Dünya bu 3 güne kilitlendi! Bugün başladı...

5 yılda 5'e katlanacak! Akın akın Türkiye'ye gelecekler