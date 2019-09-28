75 milyon turist, 65 milyar $ gelir

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 27 Eylül Dünya Turizm Günü'nde yerli ve yabancı basın mensuplarıyla düzenlediği toplantıda Türkiye'nin ‘2023 Turizm Stratejisi'ni açıkladı. Türk turizmini, sürdürülebilir ve gelir odaklı bir büyüme modeline taşıyan 2023 Turizm Stratejisi, gerçekleştirilecek çalışmaların ve çok yönlü yeni uygulamaların sonucunda, 2023 yılında Türkiye'nin 75 milyondan fazla turisti ağırlaması hedefleniyor. Mehmet Ersoy, “Türkiye, günümüz turistlerinin değişen beklentilerini karşılayabilecek olağanüstü çeşitlilikte seyahat fırsatları sunan bir dünya markası. 2023 Turizm Stratejisi'nde ortaya konan yeni stratejileri uygulamaya geçirerek ülkemizi, ağırladığı turist sayısı ve elde ettiği gelir miktarıyla küresel turizm pazarında bir üst lige çıkaracağız. 2023 yılında ülkemizi 75 milyondan fazla turistin ziyaret etmesini ve 65 milyar dolarlık turizm geliri elde etmeyi hedefliyoruz. Bunu, turist başına ortalama harcamayı artırıp ve ortalama geceleme sayısını 9.9'dan 10'a çıkararak, gecelik ortalama 86 dolarlık harcama seviyesine ulaşarak yapmayı planlıyoruz" şeklinde aktardı.

HEDEF 220 MİLYON $

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, konuşmasına şu şekilde devam etti: “Dünya genelinde turizmde rakibimiz olan ülkelerde uzun yıllardır faaliyetini sürdüren turizm tanıtım ve gelişimi için tek elden çalışan ajans modeli ülkemiz için hayata geçirilmiştir. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile sektörün turizm tanıtımına aktif katılımı mümkün kılınmış, bütçe imkanlarının genişletilmesi ile de sürdürülebilir ve etkin tanıtımın önü açılmıştır. 2018 yılında 18 milyon dolar olan Bakanlık tanıtım bütçesini, 2019 yılında ortaya koyduğumuz politika değişikliği ile 72 milyon dolara çıkardık. 2020 yılında ise Bakanlığımız ve yeni kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile birlikte tanıtım bütçesini 180 milyon dolara taşımayı hedeflemekteyiz. Turizmde rakibimiz olan ülkelerin uzun yıllardır yaptıkları yatırımlarla ortaya koydukları çalışmalar için kullandıkları büyük tanıtım bütçelerine oranla var olan açığımızı her yıl yapacağımız artışlarla kapatmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda 2023 yılında 220 milyon dolarlık tanıtım bütçesine ulaşmak için çalışacağız. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile tanıtım yaptıkça turizm gelirlerimizi arttıracak, gelirlerimiz arttıkça da tanıtım bütçemizi büyüteceğiz.”

Tanıtım faaliyetlerini için de Ersoy, “TV, açık hava, dergi, editöryal yazı, dijital ve sosyal mecralarda çeşitlendirerek odaklı ve yoğunlaştırılmış şekilde gerçekleştiriyoruz”dedi.

YENİ ODAK PAZARLAR

THY’nin uçtuğu tüm ülkelerin hedef pazar olduğunun altını çizen Ersoy şöyle konuştu “Bundan sonraki süreçte Uzak Doğu ve Pasifik’te yer alan Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya gibi yükselen pazarlara odaklanacağız. Orta ve Doğu Avrupa’nın gelişen ekonomileri de yeni odak pazarlarımız içerisine alınacak. Asya Pasifik Bölgesinden gelen turist sayısının 2018-2023 yılları arasında yıllık ortalama yüzde 30’un üzerinde artmasını öngörüyoruz. Uzak Asya ve Okyanusya Bölgesinden 2019 yılında gelmesi beklenen yaklaşık 1 milyon turistin 2023 yılında 4 milyona ulaşmasını hedefliyoruz” dedi.

ERDOĞAN DA PAYLAŞTI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Eylül Dünya Turizm Günü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ülkemizin dünya turizminden aldığı payı büyütme noktasında çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Hedefimiz 2023’te 75 milyon turiste ev sahipliği yapmak” ifadelerine yer verdi. Paylaşımda “Türkiye 2023 Turizm Stratejisi” başlığıyla yer alan görselde, 2023’te beklenen turist sayısı ve bu hedefe ulaşmanın yolları yer aldı. Görselde, 2019 sonu itibarıyla Uzak Doğu’dan 1.1 milyon, Orta Avrupa’dan 2.8 milyon, Amerika kıtasından 1.1 milyon turist sayısına ulaşılmasının beklendiği, 2023’te ise Uzak Doğu’dan 4 milyon, Orta Avrupa’dan 4.5 milyon ve Amerika kıtasından 3 milyon turistin gelmesinin hedeflendiği belirtildi. Bu hedefe ulaşmak için vurgulanan 7 başlık ise şöyle sıralandı: Tanıtıma ağırlık vereceğiz, Ulaştırma altyapısını güçlendireceğiz, İnsan kaynağımızı daha etkin kullanacağız, Turizm ürün çeşitliliğini artıracağız, Konaklama kapasitemizi artıracağız, Rekabetçiliğe önem vereceğiz, Sürdürülebilir çevre dostu gelişimini benimseyeceğiz.

TANITIM FİLMİNDE NELER VAR?

BAKAN Ersoy, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’nin 2020 yılında kullanılacak ve tanıtım kampanyasının temelini oluşturacak yeni reklam filmini de katılımcılarla paylaştı. Ersoy, reklam filmi hakkında, “Film, Türkiye’nin günümüz ziyaretçilerinin aradıkları özgün seyahat ve keşif deneyimini yaşayabilecekleri ideal bir adres olduğunu çarpıcı bir kurguyla anlatıyor. Film aynı zamanda Türkiye’nin aile seyahati için aranan bir destinasyon olduğunu vurguluyor” dedi.