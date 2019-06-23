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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
23.06.2019 - 12:00, Son Güncelleme:

700 yıllık ceviz ağacından yapıyor, 300 bin TL'ye satıyor! Ortadoğu ülkelerinden büyük rağbet

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700 yıllık ceviz ağacından yapıyor, 300 bin TL'ye satıyor! Ortadoğu ülkelerinden büyük rağbet

BİTLİS’in Adilcevaz ilçesinde yaşayan baston ustası Cumali Birol’un (50), 700 yıllık ceviz ağacından yaptığı bastonlara, Ortadoğu ülkelerinden talep gelmeye başladı. Birol, TRT-1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdulhamid dizisinde Abdulhamid rolünü canlandıran Bülent İnal’ın kullandığı özel tasarım bastonların diziyle birlikte Katar, Dubai ve Bahreyn gibi ülkelerde de talep olduğunu söyledi.

Adilcevaz ilçesinde yaşayan baston ustası Cumali Birol’un Payitaht Abdulhamid dizisi için yaptığı 700 yıllık ceviz ağacından yaptığı zümrüt ve yakut taşlarıyla süslenmiş gümüş işlemeli bastonlar, diziyle birlikte Ortadoğu ülkelerinde de talep gelmeye başladı. Birol, özel tasarım bastonların diziyle birlikte Katar, Dubai ve Bahreyn gibi ülkelerde de talep olduğunu söyledi.

700 yıllık ceviz ağacından yapıyor, 300 bin TLye satıyor Ortadoğu ülkelerinden büyük rağbet
Birol, gümüş süslemeli bu bastonların 700 yıllık ceviz ağacından üretildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Kişiye özel bastonların seri üretimine geçerek satışa sunmaya başladım. Adilcevaz ceviziyle ünlü olduğu için, ceviz ağaçları bizim için çok önemli bir yere ve değere sahiptir. Ceviz ağaçları yaşlandıkça üzerinde resim dediğimiz olay ve aynı zamanda siyahlanma olayı ortaya çıkıyor ve buda ceviz ağaçlarının değerini kat be kat arttırıyor. Üretimini yaptığımız bu bastonlar da kullandığımız ağaç 700 yıllık ceviz ağaçlarıdır. Bu ağaçları baston üretiminin yanı sıra aynı zamanda sehpa, mobilya ve sandık imalatlarında da kullanmaktayız. Dolayısıyla ceviz ağaçları içerisinde gümüş iyonları barındırdığından dolayı kendi içerisinde mikrop kabul etmiyor ve aynı zamanda uzun ömürlü ve dayanıklı bir ağaçtır. 

700 yıllık ceviz ağacından yapıyor, 300 bin TLye satıyor Ortadoğu ülkelerinden büyük rağbet
Bugün Osmanlı saraylarına bakıldığı zaman bu sarayların tümünde ceviz ağacı var. Uzun ömürlü, dayanıklı ve asırlık ceviz ağaçlarını Adilcevazdan temin ediyoruz. Yaptığımız ürünlerin internette satışını yapmak için düşünürken, 2000 yılında Web sitesini oluşturduk ve bu sayede Avrupa ve Ortadoğudan siparişler almaya başladık. Son iki aydır Payitaht Abdulhamid dizisine yaptığımız bastondan dolayı Katar, Dubai ve Bahreynde izlenen dizi sayesinde ’Payitaht’ ismini verdiğimiz bastonlar, Ortadoğuda biraz daha revaçtadır. Dolayısıyla işimizi bu şekilde yürütmeye devam ediyoruz."
700 yıllık ceviz ağacından yapıyor, 300 bin TLye satıyor Ortadoğu ülkelerinden büyük rağbet
ÖZEL TASARIMLI BASTONLAR 300 BİN TL’YE SATILIYOR

Birol, yaptığı özel tasarımlı bastonların 300 bin TL’ye kadar satıldığını, hediyelik bastonların ise 75 lira ile bin 500 TL arasında satışa sunduğunu ifade ederek, "Kişinin isteğiyle alakalı zümrüt, sarı safir, yakut gibi değerli taşlarla mıhlama dediğimiz olayı gerçekleştirdikten sonra pahalı oluyor. Bunun kılıçlısı, bıçaklısı, şahin başlı, at başlı, kurt başlı olmak üzere yaklaşık seksene yakın çeşidimiz söz konusudur. 

700 yıllık ceviz ağacından yapıyor, 300 bin TLye satıyor Ortadoğu ülkelerinden büyük rağbet
Aileden üçüncü kuşak olarak bizler dördüncü kuşağa el vereceğiz. İnşallah onlar da bu sanatı öldürmeden bu sanata değer katarak ileriki nesillere aktaracak. Çok çalışmamız ve üretmemiz lazım. Türk toplumu üreten bir toplumdan tüketen bir topluma geçti. Bu trendi değiştirerek üretmemiz lazım. Çok çalışarak ve üreterek Adilcevazımızı ve Bitlisimizi daha iyi yerlere taşımalıyız" dedi.
700 yıllık ceviz ağacından yapıyor, 300 bin TLye satıyor Ortadoğu ülkelerinden büyük rağbet

 

 

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