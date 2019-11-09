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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
09.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

70 milyar dolar hedefine ‘spor’ desteği

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70 milyar dolar hedefine ‘spor’ desteği

TÜRKİYE turizmine yeni kapı spor turizmi ile açılacak.

Dünyada 600 milyar dolarlık bir hacme sahip olan spor turizmindeki payını artırmak isteyen Türkiye, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın önderliğinde yola çıkıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2023 stratejisi çerçevesinde belirlenen 70 milyon turist, 70 milyar dolar turizm geliri hedefine katkı sunmak için spor turizminin tüm paydaşlarını Antalya’da Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı’nda topluyor. 10-13 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek çalıştay kapsamında Türkiye’nin yaklaşık 1 milyar doları bulan ve ağırlığı futbol ve golfun oluşturduğu Türk spor turizmi gelirinin geliştirilmesi için spor turizminin ekonomisi ve küresel boyutları masaya yatırılacak. Çalıştay’a, bilim insanları, kamu kurum ve kuruluşları, acente ve konaklama sektörü temsilcileri, belediyeler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan alanında uzman kişiler katılacak. 4 gün sürecek Çalıştay’da, Türkiye’nin spor turizmine ilişkin tüm hususlar değerlendirilerek sonraki süreçlere rehberlik edecek bir eylem planı hazırlanacak. Parolası ‘Sporda Marka Ülke Türkiye’ olarak belirlenen Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı’nın kapanış konuşmasını ise Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yapacak.

‘TURİZMDE SEZON UZASIN’ ÖNERİSİ

MHP, turizm gelirinin artırılması için turizm sezonunun uzatılmasını önerdi. Bunun için bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını da öneren MHP, sağlık, doğa ve macera ile spor turizminin geliştirilmesini istedi.

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