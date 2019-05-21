7 hizmet e-Devlet'ten verildi, 84,6 milyon lira tasarruf sağlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yapılan uygulamalarla birlikte kağıt tüketiminin azaldığını ve 192 ağacın kesilmekten kurtulduğunu söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan "Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğümüzce 53 hizmet e-Devlet Kapısı'ndan yapılıyor. Söz konusu hizmetlerden aralarında SRC, kiralık taşıt ilavesi, K türü yetki belgesinin de bulunduğu 7 hizmetten toplamda 84 milyon 557 bin 66 lira tasarruf sağlandı" dedi.
Bakan Turhan "Söz konusu hizmetler dolayısıyla yapılan bu işlemler için 13 milyon 454 bin 217 adet kağıttan, 3 milyon 363 bin 554 liralık da kırtasiyeden tasarruf yapıldı. Böylece 192 ağacı kesilmekten kurtardık" açıklamasında bulundu.
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