6 kişiye kırmızı bülten çıkarıldı
Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Mehmet Aydın başta olmak üzere 6 kişi için kırmızı bülten çıkarıldığını söyledi.
Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Bozdağ, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin bu konuda bir değerlendirme yaptığını belirterek şunları söyledi: “Mehmet Aydın isimli dolandırıcılıkla suçlanan kişi başta olmak üzere 6 kişi için Adalet Bakanlığı kırmızı bülten çıkartılması için konuyu İçişleri Bakanlığına göndermiş ve bunlarla ilgili kırmızı bülten çıkarılmıştır. Ayrıca bunlardan Osman Nuri Kaya isimli şahıs Türkiye’nin talebi üzerine Uruguay’da iade edilmek üzere geçici tutuklama talebi yerine getirilmiş ve tutuklanmış durumdadır. Bu konuda hukukumuzda bir boşluk var mı yok mu bunun üzerine de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ayrıca bir çalışma yapmaktadır. Elbette hukuk bunların gereğini yapacaktır, hesabını soracaktır. Kaçanlar eninde sonunda bulundukları yerde yakalanacaklar, Türkiye’ye getirilecekler ve yargının önüne çıkarılacaklardır.”
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