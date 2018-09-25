55 ülke mutfak sektörü için İstanbul’a geliyor

2016 yılında Türk ev ve mutfak eşyaları sektöründeki üreticilerin farklı pazarlardan satın almacılar ile buluşabilmesi amacıyla Invitation Only organizasyonuna, Ticaret Bakanlığının desteği ile Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) tarafından hayata geçirilen etkinliği, fuarlardan farklı olarak üreticiler ile potansiyel alıcıları nokta atışı buluşturan bir organizasyon. İlk yıl 37, ikinci yıl 42 Türk üreticisinin katıldığı etkinlik, bu yıl 15-16 Kasım tarihlerinde 50 üretici firmanın ürünlerini sergilemesine imkan tanıyacak. Özellikle Avrupa ve Latin Amerika, Sahraaltı Afrika gibi potansiyel ülkelerdeki alıcılar hedef alındı. Invitation Only etkinliğine 55 farklı ülkeden 70'in üzerinde satın almacı firma ile birlikte İstanbul’da yerleşik satın alma ofislerinin katılması bekleniyor. İş görüşmeleri için davet edilen firmaların yüzde 80'lik bölümü daha önce Türkiye’ye gelmemiş veya Türkiye ile ticaret yapmamış firmalardan oluşuyor.

SEÇİLEREK GETİRİLEN ALICILAR, BEKLENTİNİN ÜZERİNDE ALIM YAPTILAR

Birincisini 2016 yılında düzenlenen bu etkinliğe Türkiye’den 37 üretici firmanın katıldığı bilgisini veren EVSİD Yurtiçi Projeler Komitesi Başkanı Oğuzhan Durmuş, bir o kadar da yurt dışından alıcı geldiğini söyledi. Etkinliğin fuar gibi olmadığını belirten Durmuş, "Gelen alıcılar daha önceden seçilmiş, bu sektörde çalışmalar yapan, ana konseptleri bu ürünler olan ve firmalarda satın alma işlerini yürüten kişilerdi. Bu yüzden umulmadık bir satın alma gerçekleşti. Bu organizasyonda ise alıcı firmalar aylar öncesinden seçilip, katılımcı üretici firmaların şartları ve bilgileri önceden aktarıldığı için bu süreç daha hızlı oldu" diye konuştu.

Türkiye’den katılan firmalarımıza önceki senenin raporlarını sunduk. İhracat ağırlığımızı Latin Amerika ülkelerine verdik. Bu iki etkinliğin ardından Türkiye’nin bu ülkelere ihracatı yüzde 35 oranında arttı. İhracatımız 18,1 milyon dolardan 24,5 milyon dolara çıktı. Özellikle Latin Amerika, fuarlarda Türk firmalarının kolay eşleşemediği bölgelerden biriydi. Uzak ve zor bir pazar olduğundan Çin ağırlıklı çalışıyordu. Bizim gerek orada gerçekleştirdiğimiz Ur-Ge çalışmalarından elde ettiğimiz portföy, gerek diğer bağlantılar sayesinde seçilmiş kişiler geldi ve bu rakamlara da yansıdı" dedi.

FRANSIZ PERAKENDE DEVİ DE KATILACAK

Etkinliği bu yıl 15-16 Kasım tarihlerinde düzenleyeceklerini dile getiren Durmuş, tüm çalışmaları tamamladıklarını belirtti. Türkiye’den 50 firmanın katılım sağlayacağını açıklayan Durmuş, şöyle devam etti: "Bu sene 70’in üzerinde seçilmiş ve ölçekleri daha iyi alıcı firmaları ağırlayacağız. Türkiye’de yerleşik olup yurt dışında da satış grupları olan 7-8 firmayı da davet edeceğiz. İlk iki organizasyona katılmış kişilerin en üst düzey olanlarını seçiyoruz. Yüzde 30 diğer organizasyonlara katılmış kişilerden seçerken, yüzde 70 yeni alıcıya yer veriyoruz. Bu yıl 70 firmanın da 40 tanesi daha önce katılmamış firmalar olacak. Gelen firmalar Türkiye’nin lojistik ve pazar avantajlarını gördükçe yeni firmaları da bizlere yönlendiriyor. etkinliğimize perakende sektöründe ülkelerinde ve dünya çapında lider olan firmalar geliyor. Dünya genelinde 4.000 in üzerinde mağazası olan Fransız perakende devi Auchan bu yıl ilk kez katılacak. Latin Amerika’da 3-4 bin şubeli grupların ana satın almacıları gelecek. Güney Amerika’dan yoğun katılım bekliyoruz."