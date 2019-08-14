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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
14.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

47 bin şirket kuruldu, 7 bin şirket kapandı

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
47 bin şirket kuruldu, 7 bin şirket kapandı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, son 7 ayda Türkiye’de 47 bin şirket kurulurken, 7 bin 837 şirketin kapandığını açıkladı.

Oktay, yabancıların kurduğu şirket sayısının ise 8 bin 661 olduğuna dikkat çekti. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in kurulan, kapanan ve devredilen şirket sayılarıyla ilgili önergesini yanıtlayan Oktay’ın verdiği bilgiye göre Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) verilerine göre Türkiye’de son 7 ayda 47 bin 78 şirket kuruldu. Kapanan şirket sayısı 7 bin 837 olurken, birleşme işlemiyle başka şirkete devredilen şirket sayısı da 853 oldu. Birleşme işlemiyle başka şirketi devralan şirket sayısının ise 763 olması dikkat çekti. Oktay, son dönemde artış gösteren ortaklarının tamamı yabancı uyruklu olan şirket sayılarını da açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde tümü yabancılardan oluşan 8 bin 661 şirket kuruldu. Yine Ocak-Temmuz döneminde tüm yabancı ortaklı 871 şirket kapanması dikkat çekti. Birleşme işlemiyle başka şirkete devredilen yabancı şirket sayısı 25, birleşmeyle başka şirketi devralan yabancı şirket sayısı ise 42 olarak gerçekleşti.

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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