46 yılda 44 ülkeye ulaştı

TÜRK mobilya endüstrisi son 20 yılda hızlı bir büyüme yakaladı ve 40 milyar liralık pazara ulaştı. Bunda da ihracatın etkisi büyüktü. Sektördeki 16 bin ihracatçıdan biri de Kayserili Kilim Mobilya... 1975 yılında küçük bir marangozhanede temelleri atılan marka, bugün dünyada 44 ülkede 131 satış noktasına sahip. 2019 yılı sonunda 365 milyon liralık ciro hedeflediklerini söyleyen Kilim Mobilya Genel Müdürü Cihat Şahin, “Bir aile şirketi olarak kurulan Kilim Mobilya, başarısını Ar-Ge faaliyetlerine çok erken başlamaya ve orayı etkin bir şekilde kullanmaya, şirket yönetiminde profesyonelleri kullanmaya, yurtdışı tanıtım faaliyetlerini sürekli ve yoğun bir şekilde yürütmeye borçlu. Ancak en önemlisi geleneksel ile modernizmi buluşturan tasarım ekibinin ortaya çıkardığı çalışmalar” dedi. Şahin, şirketin kuruluşunu ve büyüme hikayesini şöyle anlattı:

4 FARKLI ÜRETİM MERKEZİ

Şirketin temelleri 1976 yılında Kayseri’de küçük bir marangoz atölyesinde atıldı. İsmail Yayla, Mahmut Yayla ve Mehmet Yayla tarafından kurulan Kilim Mobilya, bugün Kayseri OSB içinde 4 farklı üretim merkezine sahip. 90 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 215 bin metrekare alanda üretim gerçekleştiriyoruz. Oturma odasından yatak odasına, yemek odasından genç odasına, tamamlayıcı ürünlerden ev tekstiline kadar bütün kategorilerde üretim yapıyoruz. Yurt içinde 158 mağazamız bulunuyor. Bunlardan 155’i franchising. Kayseri, Amasya ve Çorum şubelerimiz ise konsept mağazalar olarak tasarladık ve mobilya sunumunda yeni teknikler kullandığımız bir laboratuvar olarak kullanıyoruz. Markanın Yay-Sün adıyla bilinen alt markası ise Türkiye’nin ilk 5 sünger üreticisi arasında bulunuyor. Buradaki üretimin yüzde 30’unu kendi markalarımızda kullanıyoruz. Geri kalan yüzde 70’lik kısmı ise iç piyasada, diğer mobilya üreticilerine satıyoruz.

1250 KİŞİLİK İSTİHDAM

Dünyada 170’i aşkın satış noktamız bulunuyor. 44 ülkeye ihracat yapıyoruz, 31 ülkede ise mağazamız var. En çok ihracat yaptığımız ülke ABD. Ürün ve hizmet yapımızın yüzde 60’ı yurt içi, yüzde 40’ını yurtdışı satışlarımız oluşturuyor. Yurtdışında 170’i aşkın satış noktamız bulunuyor. Bu mağazalar Azerbaycan’dan Irak’a, Kazakistan’dan Fas’a, Fransa’dan Libya’ya kadar birçok ülkede. Yıl sonuna kadar Kazakistan, Fransa, Suudi Arabistan ve Almanya’da yeni mağazalar açmayı planlıyoruz. Hedefimiz 2019 sonu itibariyle yurtdışı mağaza sayısını 35’e çıkarmak. 2023 hedefimiz ise 60 olarak belirledik. Yatırımlarımızı ve çalışmalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. 2018 yılı grup ciromuz 285 milyon TL’dir. 2019 yılı için de hedefimiz 365 milyon TL.

Kilim Mobilya, gelirinin yüzde birini Ar-Ge’ye ayıran bir şirket. Bugün Ar-Ge merkezimizde 33 kişi çalışıyor. Bunların 23’ü araştırmacı, 7’si teknisyen, 3’ü ise destek personel olarak çalışıyor. Kilim Mobilya’nın Kayseri OSB içindeki dört üretim tesisinde toplam 750 kişi çalışmakta. Mağazalarımıza çalışanlarımız ile destek ekiplerimizi bu rakama eklediğimizde 1.250’yi aşkın insana istihdam sağlıyoruz.

Türkiye mobilya sektörünün büyüklüğü 40 milyar TL. Sektörde 36 bin üretici bulunuyor. Bunların 16 bini ihracatçı ve Kilim Mobilya da bunlardan biri. Ciromuzun yüzde 40’ını ihracat oluşturuyor. Sektörün tamamında ise bu durum yüzde 34. Sektör Türkiye açısından çok önemli.”

TASARRUFLU KLOZETLE 60 ÜLKEYE İHRACAT

MANİSA’da yaklaşık 5 yıl önce devreye aldığı üretim tesisiyle lavabo, klozet, bide, pisuvar gibi vitrifiye ürünleri üretmeye başlayan Seramiksan, Ar-Ge ekibindeki mühendislerin geliştirdiği yüzde 75 su tasarruflu klozetleri dünyanın 60 ülkesine ihraç ediyor. Turgutlu ilçesinde yaklaşık 30 yıl önce 70 işçiyle yer karoları üreterek faaliyete başlayan firma, 2014 yılında vitrifiye grubu üretim merkezini devreye aldı. Tesiste yıllık 800 bin parça ürün üreten firma, bir yandan da Ar-Ge ekibindeki mühendislerin çalışmasıyla inovatif ürünler geliştirdi. Özellikle küresel boyutta yaşanan susuzluk tehdidi ve tüketicilerin bu konuda artan duyarlılığı dikkate alınarak su tasarruflu ürünler geliştirmek için çalışma başlatan firma, yüzde 75 su tasarrufu klozet geliştirdi. Klozet üretiminin tamamını tasarruflu geliştirdiği ürünlere kaydıran firma, bu ürünleri başta AB olmak üzere 60 ülkeye ihraç ediyor. Seramiksan Türkiye Satış Müdürü Süreyya Çağlar, evlerde su tüketiminin en çok vitrifiye grubu olarak anılan ürünlerde gerçekleştiğini belirterek, Ar-Ge birimlerinde yaptıkları çalışmayla özel tasarıma sahip 2 ve 4 litre hacimlerinde iki ayrı tankı bulunan klozet geliştirdiklerini ifade etti.

‘TÜRK BALI’ MARKA OLDU

DOĞU Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, Türkiye’den yılın 5 aylık döneminde 41 ülkeye, 2 bin 445 ton bal ihraç edilerek, karşılığında da 10 milyon 456 bin 342 dolar gelir elde edildi. Ülkeden yapılan ihracatta, 2 milyon 918 bin 198 dolarlık pay ile Almanya ilk sırayı alırken, bu ülkeyi 2 milyon 20 bin 583 dolarla ABD ve bir milyon 597 bin 189 dolarla Suudi Arabistan izledi. Bu dönemde Türkiye’den geçen yılın aynı döneminde ihracat yapılmayan Çin, Libya, Bulgaristan, İsveç, Bosna Hersek, Malezya, Yunanistan, Somali, Moğolistan, Afganistan ve Fas’a da bal satıldı. Doğu Karadeniz’den de yılın ocak-mayıs döneminde Suudi Arabistan’a 28 bin 782 dolarlık bal ihracatı gerçekleştirildi. DKİB Başkanı Saffet Kalyoncu, Türkiye’nin zengin bitki çeşitliliğine sahip olduğunu söyledi.

AR-GE HARCAMALARI YÜZDE 50 ARTACAK



ANAHTAR ve priz sektöründe öne çıkan Günsan, Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarını önümüzdeki dönemde yüzde 50 artırmayı hedefliyor. Perakende alanında çalışmalarını genişletmek istediklerini belirten Günsan CEO’su Francisco Gil Garcia, şunları söyledi: “Gelişen ve değişen ihtiyaçlar doğrultusunda bugün, elektrik anahtarları ve prizleri işlevselliklerinin yanı sıra kaliteleri ve tasarımları ile de yaşam alanlarının bir parçası haline geldi. Günsan olarak, ürünlerimizde en kaliteli malzemeleri kullanıyoruz. Herkesin zevkine uygun olacak şekilde tasarımlar geliştiriyoruz ve ihtiyaçlara yönelik ürünler tasarlamaya çalışıyoruz. Uzmanlık alanımız olan anahtar priz ürünlerini üretirken, her bir ürün için hem ülke hem de sektöre katkı sağlamayı hedefliyoruz.”

‘LÜKS YAT’ MUĞLA’DA DENİZE İNDİRİLDİ



MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, İsrailli işadamı Ron Zuckerman’ın yatırımıyla yapılan lüks yelkenli yat denize indirildi. Turkyacht ve Global Impact Yachting firmasınca, Bodrum’da Ada Yacht Works tersanesinde yaptırılan 50 metrelik “All About U2” isimli yat, büyük beğeni topladı. Tavşan Burnu mevkisinde tersane yetkileri ve çalışanlar ile sektör temsilcilerinin katıldığı törene, Zuckerman da eşi Michaela Bercu ve oğlu Itai ile geldi. Daha önce yine 50 metrelik “All About U” isimli tekneyi yaptıklarını hatırlatan tersane sahibi Vedat Semiz, üçüncüsüne başlayacaklarını ve yeni projede boyun 60 metre olacağını söyledi. Her geçen gün daha kaliteli işler yapıp uluslararası camiada daha fazla ses getirmek için çalıştıklarını belirten Semiz, “En büyük desteğimiz Ron bey” dedi. Zuckerman ise, teknenin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek güzel bir iş yapıldığını söyledi.