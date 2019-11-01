41 milyon rekor turist

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’de yılın ilk 9 ayında turist sayısının 41 milyonu, turizm gelirinin de 26 milyar doları aştığını açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’ye yılın ilk 9 ayında toplam 41 milyon 564 bin 536 turist geldi. Bu ziyaretçilerin 36 milyon 428 bin 212’sini yabancı turistler, 5 milyon 136 bin 324’ünü ise yurtdışında yaşayan Türkler oluşturdu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre ilk 9 ayda ziyaretçi sayısını yüzde 14.50 artıran Türkiye, ilk 9 ayda 26 milyar 634 milyon 764 bin dolar turizm geliri elde etti. Türkiye’ye Ocak-Eylül 2019 döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 15.28 artış ile Rusya Federasyonu birinci, yüzde 12.43 artış ile Almanya ikinci, yüzde 16.05 artış ile de İngiltere üçüncü oldu. İngiltere’yi Bulgaristan ve İran izledi.

Bakanlığın Eylül 2019 istatistiklerinde, bir önceki yılın aynı ayına göre, yabancı ziyaretçi sayısı ise yüzde 13.23 artışla 5 milyon 426 bin 818 oldu.

ORTALAMA 649 DOLAR

Türkiye’nin turizm geliri, yılın 3'üncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22 artarak 14 milyar 31 milyon 122 bin dolar olarak gerçekleşti. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 82.1'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 17.9'u ise yurtdışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi. Yılın 3’üncü çeyreğinde yapılan harcamaların 9 milyar 887 milyon 256 bin doları kişisel, 4 milyar 143 milyon 866 bin doları ise paket tur harcamalarından oluştu. Ziyaretçilerin kişi başına ortalama harcaması 649 dolar, yabancıların ortalama harcaması 623 dolar, yurtdışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 789 dolar olarak gerçekleşti.

DAHA ÇOK HARCADIK

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri de geçen yılın aynı çeyreğine göre, yüzde 1.8 artarak 1 milyar 230 milyon 964 bin dolar olarak belirlendi. Bunun 892 milyon 899 bin doları kişisel, 338 milyon 65 bin doları ise paket tur harcamaları olarak kayıtlara geçti. Yurtdışını ziyaret eden vatandaş sayısı geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 30.2 artarak 2 milyon 949 bin 118 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 417 dolar olarak gerçekleşti.

RUSYA, İNGİLTERE, HİNDİSTAN ETKİSİ

TÜROB Başkanı Müberra Eresin, eylül ayı doluluklarına ilişkin, özellikle İstanbul’a Körfez bölgesinden gelen ziyaretçi sayısının geçen yıla göre yüzde 20-25 oranında azaldığına dikkati çekerek, “Buna karşılık Rusya, İngiltere, Almanya ve Hindistan turizm pazarlarında iyi bir performans oluştu ve bu düşüşü telafi etti” dedi. İstanbul’da Eylül 2019 otel dolulukları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7.2 artarak yüzde 81.6 olarak gerçekleşti. Eylül 2018’de bu oran yüzde 76.1 olmuştu. Ortalama günlük satılan oda bedeli geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.9 artışla 97.4 Euro’ya, toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler ise yüzde 15.6 artış ile 79.5 Euro’ya ulaştı. İstanbul’da Ocak-Eylül 2019 döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre doluluk oranı yüzde 4 artışla yüzde 74.5’e, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 10.8 artışla 91.1 Euro’ya, oda başı elde edilen gelir yüzde 15.4 artışla 67.9 Euro’ya yükseldi.

OTELLERDE DOLULUK VE FİYATLAR YÜKSELDİ

TÜRKİYE Otelciler Birliği’nce (TÜROB) yaz sezonunun ardından otel dolulukları ve fiyatlardaki artışın sürdüğü bildirildi. TÜROB’dan yapılan açıklamaya göre, hızlı geçen ağustos ayının ardından doluluk oranlarındaki artış hızı yavaşlasa da yükseliş eylül ayında da devam etti. Türkiye’nin Eylül 2019 otel dolulukları, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 5.8 artarak yüzde 74.9 olarak kaydedildi. Dünya çapında veri ve analiz şirketi STR’nin TÜROB için hazırladığı Eylül 2019 Ülke Performans Raporu’na göre, Average Daily Rate (ADR) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.1 artışla 84.4 Euro’ya yükseldi. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler (RevPAR) ise yüzde 17.6 artışla 63.1 Euro olarak gerçekleşti. Eylül 2019’da Avrupa destinasyonları doluluk ortalaması yüzde 80.7 olurken, ortalama oda fiyatı ise 124.1 Euro olarak tespit edildi. Ocak-Eylül 2019 döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye genelinde ortalama doluluk oranı yüzde 2.1 artışla yüzde 68.1, ortalama oda fiyatı yüzde 11.4 artışla 80.1 Euro, oda gelirleri ise yüzde 13.8 artışla 54.5 Euro oldu.