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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
11.07.2019 - 12:00, Son Güncelleme:

40 bin aracın geçmişi temizlenecek

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40 bin aracın geçmişi temizlenecek

MASFED Başkanı Aydın Erkoç "Gümrüklerde el konulan araçlara yönelik getirilecek düzenlemeyle on binlerce kişinin mağduriyeti ortadan kaldırılacak. 40 bini aşkın aracın geçmişi temizlenecek. Vatandaş ister aracını kullanabilecek isterse satacak" dedi.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, gümrüklerde el konulan araçlara yönelik düzenlemeyle on binlerce kişinin mağduriyetinin giderileceğini belirterek, "40 bini aşkın aracın geçmişi temizlenecek. Vatandaş ister aracını kullanabilecek isterse satacak." dedi.

Erkoç, AA muhabirine, TBMM gündeminde bulunan ve gümrüklerde el konulan araçlara ilişkin düzenlemeleri de içeren torba teklif hakkında değerlendirmede bulundu. 

Yurt dışından getirilen araçlarla ilgili 10 yıldır devam eden davalar olduğunu anımsatan Erkoç, söz konusu düzenlemeyle devletin yaklaşık 2 milyar lira gelir sağlayabileceğini söyledi. 

Yurt dışından getirilirken el konulan araçlarla ilgili düzenlemenin bir ihtiyaç olduğunu ifade eden Erkoç, "Gümrüklerde el konulan araçlar konusunda getirilecek düzenlemeyle on binlerce kişinin mağduriyeti ortadan kaldırılacak. 40 bini aşkın aracın geçmişi temizlenecek. Vatandaş ister aracını kullanabilecek isterse satacak." diye konuştu. 

ŞARTLAR YERİNE GETİRİLİRSE ARAÇ SAHİBİNE VERİLECEK

Erkoç, düzenlemeye göre, taşıtın tasfiyesinin tamamlanmamış olması, 31 Aralık 2019'a kadar ilgili gümrük idaresine başvurulması ve taşıtın ilk iktisabında ödenmesi gereken özel tüketim vergisinin (ÖTV) yüzde 25'inin ilgili tahsil dairesine ödenmesi şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde, araç hakkında el koyma ve müsadere kararının verilmeyeceğini bildirdi. 

Mevcut el koyma kararının bu durumda kaldırılacağını ve el konulan aracın sahibine iade edilmesine karar verileceğine dikkati çeken Erkoç, iadesi talep edilen ulaşım araçlarının muhafazasına ilişkin masrafların da araç sahibince ödeneceğini dile getirdi. 

ÖTV İNDİRİMİNİN ETKİSİ

30 Haziran'da sona eren "sıfır otomobil alımında ÖTV indirimi" uygulamasının sektöre etkisini de değerlendiren Erkoç, şunları kaydetti: 
"ÖTV'deki indirimin sona ermesi yurt dışından araç getiren arkadaşları rahatsız ediyor, ama 70 bine yakın ikinci el araç alıp satanlar da mutlu oluyor. Çünkü sıfır otomobillerin ÖTV'leri indirildiği zaman ikinci elde ciddi bir durgunluk oldu. Bu araçlarda tekrar ÖTV indirimine gidilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Vatandaşlar da buna göre hesaplarını yapmalı." 

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