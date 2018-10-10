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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
10.10.2018 - 21:06, Son Güncelleme:

300 milyon dolarlık tahvil ihracı

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300 milyon dolarlık tahvil ihracı

VakıfBank, mayıs ayından bu yana Türkiye'den yapılan "ilk" yabancı para tahvili ihracına imza attı.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, gelişmekte olan ülkelere yönelik endişelerin arttığı ve para girişlerinin yavaşladığı bir dönemde havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı kapsamında 10 yıl vadeli 300 milyon dolar tutarında tahvil ihraç edildi. Böylelikle, mayıs ayındaki işlemlerle birlikte sadece seküritizasyon programı kapsamında VakıfBank'ın uzun vadeli ve uygun maliyetli ihraç tutarı 680 milyon dolara ulaştı. Tahvile kredi derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından yatırım yapılabilir seviye olan "BBB-" notu verildi.

İLK YABANCI TAHVİL

VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, kredi derecelendirme kuruluşlarının haksız not indirimlerinin yanı sıra ülke aleyhine yapılan her türlü spekülasyon ve iyi niyetli olmayan çabalara karşın yatırımcıların, Türk ekonomisi ve Türk bankacılık sektörünün ne kadar sağlam olduğunun bilincinde olduklarını kaydetti. Yeni ihracın Türk bankacılık sektörüne ve milli ekonomiye duyulan güveni bir kez daha ispatladığını aktaran Özcan, şunları dile getirdi: “Bu işlem, aynı zamanda yine bankamızın mayıs ayı başında ihraç ettiği seküritizasyondan sonra ülkemizden ihraç edilen ilk yabancı para tahvili olmuştur. Türk bankalarının yurt dışı borçlanma kapasitelerine yönelik tartışmaların yaşandığı bir dönemde, 10 yıl gibi uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynak temin edebilmemiz yatırımcılar nezdinde bankamızın itibar ve kredibilitesinin ne kadar yüksek olduğunu göstermektedir. Verimli bilanço yönetimi, güçlü sermayesi ve yüksek likiditesi ile bankamız, 'Güçlü Türkiye'nin Lider Bankası' olma vizyonuyla milli ekonomimize azami destek vermeye devam etmektedir."

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