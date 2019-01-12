3 bin TL’lik TV’ye 9 taksit
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartlarıyla yapılan fiyatı 3 bin liraya kadar olan televizyon alımlarında 3 ay olan taksit sınırının 9 aya çıkarıldığını açıkladı.
BDDK’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişikliğin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği anımsatıldı. Açıklamada, artık kredi kartlarıyla ilgili nakit çekim ve taksitlendirme sürelerinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nın görüşü alınarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca belirlenmesi yönünde değişiklik yapıldığı belirtildi. Bu düzenlemenin taksitlendirme sürelerine ilişkin karar alma sürecinin hızlı olabilmesi ve uygulamada esneklik sağlanması için yapıldığı vurgulanan açıklamada, “Kredi kartlarıyla gerçekleşecek fiyatı 3 bin liraya kadar olan televizyon alımlarında 3 ay olan taksit sınırı 9 aya çıkarılmıştır” denildi.
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