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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.11.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

250 TL'den alıcı buluyor... Yoğun ilgi görüyor!

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KOCAELİnin Kandıra ilçesinde yetiştirilen ve asıl adı Amerikan Bronzu olan siyah hindilere yılbaşına 1 ay kala ilgi arttı. Nisan ayının başlarında yetiştirilmeye başlanan ve yılbaşına kadar kesilmeye hazır hale getirilen hindiler, 125 lira ile 250 lira arasında alıcı buluyor.

Kandırada çiftlik ve köylerdeki kümeslerde yetiştirilen ve asıl adı Amerikan Bronzu olan siyah hindiler, yılbaşına kısa bir süre kala otel, restoran ve marketler tarafından yoğun ilgi görmeye başladı. Nisan ayının başlarında yetiştirilmeye başlanan ve yılbaşına kadar kesilmeye hazır hale getirilen hindiler, 125 lira ile 250 lira arasında alıcı buluyor. Yılbaşı sofralarının vazgeçilmez menüleri arasında bulunan hindilere en fazla talebin restoranlar ve otellerden geldiğini belirten hindi üreticisi Cavit Turan, yılbaşına kadar Kandırada satışa sunulan tüm hindilerin tükeneceğini tahmin ettiklerini söyledi.

’KÜÇÜK BİR ÇOCUĞA BAKAR GİBİ BAKMAK GEREKİYOR’

Hindi üretiminin oldukça zahmetli bir iş olduğunu ifade eden Turan, Küçükken çok ilgi istiyor hindiler. Küçük bir çocuğa bakar gibi bakmak gerekiyor. Isısı çok önemli, yemekleri çok önemli. İlk 1 buçuk ay çok hassas oldukları için kümeslerde bakıyoruz daha sonra arpa yerlerine salıyoruz. Yaklaşık olarak 7 buçuk ay sonra kesilmeye hazır hale gelebiliyor, daha öncesinden de kesebilirsiniz ama 5 aylık bir hindi ile 7 buçuk aylık bir hindi arasında çok fazla lezzet farkı vardır. Erken kesilmiş hindiler lezzetsiz olur dedi.

’SATIŞLARDAN MEMNUNUZ’

Siparişlerin yoğunlukla İstanbuldaki oteller ve restoranlardan geldiğini söyleyen Cavit Turan, Yaklaşık olarak 2 bin civarında hindimiz vardı şu anda talep arttı ve satışlarımız hızlandı. Yaklaşık olarak 700 tane daha hindimiz var, yılbaşı yaklaşınca onlar da tükenecek. Sürekli bir yerlerden talep geliyor. Bizi telefonla arayarak Bana hindi ayır diyenler oluyor. En çok İstanbul bölgesinden siparişler geliyor, oteller ve restoranlar yılbaşı için çok ilgi gösteriyor. Toptancılar buraya gelip, Ben Antalyaya götüreceğim, İzmire götüreceğim diyerek bizden sipariş alıyor. Şu anda satışlardan memnunuz diye konuştu.

KİLOSU 30 LİRADAN SATILIYOR

Bütün hindinin 125 lira ile 200 lira arasında alıcı bulduğunu belirten Cavit Turan, şöyle konuştu:

Dişilerin ağırlığı 4 ile 6 kilo arasında, erkek hindilerin ise 6 buçuk ile 10 kilo arasında değişiyor. Bu hindiler tamamen organik tamamen doğal ortamda büyüyorlar. Kendi çocuklarımızla, çobanlarımızla devamlı dışarıda bakıyoruz. Kilosunu ortalama 30 liradan satıyoruz. 125 lira ile 250 lira arasında değişiyor bir hindi. Şu anda elimizde yaklaşık olarak 700 tane hindi var. Yılbaşına kadar tamamen tükenmesini bekliyoruz.

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