23 Eylül güncel konut kredisi faiz oranları! Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası kredi faizleri
Konut kredisi faiz oranları, 23 Eylül Pazartesi günü gündemde yer almaya devam ediyor. Güncel konut kredisi hakkında bilgi edinerek ona göre girişimde bulunmak isteyen birçok kişi, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Peki, 23 Eylül güncel konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? İşte,, bankaların kampanyaları ve güncel konut kredisi faiz oranları
Bankaların gerçekleştirdiği kampanyalı konut kredisi imkanlarından yararlanmak isteyen pek çok kişi, 23 Eylül tarihli güncel konut kredi faiz oranları hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, kamu bankalarında güncel konut kredisi faiz oranları nasıl şekillendi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
23 EYLÜL GÜNCEL KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Yeni haftaya bankaların faiz oranlarında herhangi bir değişiklik olup olmadığını merak eden birçok kişi, güncel bilgileri sorguluyor. İşte, kamu bankalarının 23 Eylül tarihli güncel faiz oranları;
HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Halkbank ile anlaşma yapan inşaat firmaları, konut kredisinden 0,79 faiz oranlarından faydalandırabilecek. Halkbank ile anlaşma yapan firmaların listesini görmek için tıklayınız
500 bin TL'ye kadar 0,99
500 bin TL ile 1 milyon TL arası 1,19
1 milyon TL üzeri 1,39 TL
Halkbank, 60 aya kadar vadeli ihtiyaç kredilerinde faiz oranını maaş müşterileri için aylık %1.25'e, maaş dışı müşterileri için ise aylık %1.35'e düşürdüğünü; 500,000 TL ve üzerindeki konut kredilerinde faiz oranının da aylık %1.19'a indirildiğini duyurdu.
VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Vakıfbank ile anlaşma yapan inşaat firmaları, konut kredisinden 0,79 faiz oranlarından faydalandırabilecek. Vakıfbank ile anlaşma yapan firmaların listesini görmek için tıklayınız
500 bin TL'ye kadar 0,99
500 bin TL ile 1 milyon TL arası 1,19
1 milyon TL üzeri 1,39 TL
ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Ziraat Bankası ile anlaşma yapan inşaat firmaları, konut kredisinden 0,79 faiz oranlarından faydalandırabilecek. Ziraat Bankası ile anlaşma yapan firmaların listesini görmek için tıklayınız
500 bin TL'ye kadar 0,99
500 bin TL ile 1 milyon TL arası 1,19
1 milyon TL üzeri 1,39 TL
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