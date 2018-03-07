22 milyar dolar ‘Fiat’ verdi

OTOMOTİV dünyasında ismi efsane yöneticiler Carlos Ghosn (Renault-Nissan-Mitsubishi), Sergio Marchionnne (Fiat Chrysler) ve Dieter Zetsche’den (Daimler AG) bile daha çok konuşulan bir isim var, o da Li Shufu. Çin’in Henry Ford’u olarak da tanınan Li Shufu, art arda yaptığı uluslararası satın almalar ve ortaklıklarla adeta dünyaya meydan okuyor. 2010 yılında önce İsveçli Volvo’yu , ardından Proton ve Lotus’u alan, daha sonra Volvo’nun kamyon markasına ortak olan Shufu son olarak Alman Daimler’in yüzde 10’luk hissesini 9 milyar dolara alarak en büyük ortak oldu. Son 10 yılda 15 milyar doların üzerinde satan alma yapan Li Shufu’nun durmaya da pek niyeti yok. Bugün kadar hiç bir uluslararası otomobil fuarına ve lansmanına katılmayan Shufu buna rağmen Cenevre’de de yine en çok konuşulan isim oldu. Volvo’nun başarıları ve ilk kez dünya tanıtımı yapılan yeni markası Polestar’ın vitrine çıkmasıyla adından söz ettiren Li Shufu bir taraftan da İtalyan-Amerikan ortaklığı olan Fiat Chrysler Grubu’nu (FCA) almak için mücadele ediyor.

ÇİN’LİYE KARŞI ÇIKMAM

Bünyesinde Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Ferrari, Jeep, Chrysler, Ram ve Dodge markalarını barındıran Fiat Chrysler Grubu (FCA) CEO’su Sergio Marchionne, Cenevre fuarında yaptığı açıklamada Li Shufu’nun satın alma girişimlerini doğrulayarak, “Evet Çinli Geely Holding yetkilileri Fiat yöneticileri ile olası bir satın alma için görüştüler. Onlarla tanıştık keyifli bir fikir alışverişi yaptık. Ama bu yıl önceliğimiz büyüme planımızı gerçekleştirmek. Hepimiz bu plana odaklandık. Başarılı olduktan ve borçlardan arındıktan sonra tekliflere bakarız” dedi. Marchionne ayrıca, “Eğer bir Çinli ya da başka bir yatırımcı Fiat Chrysler’de hisse satın alırsa, buna karşı çıkmam. Ama Fiat’a zarar vermek isterlerse o zaman sinirlenirim” açıklamasını da yaptı. Edinilen bilgilere göre Li Shufu’nun geçtiğimiz yıl İtalya’ya giderek Fiat’ın varislerinden ve şu anda FCA Grubu’nun başkanı John Elkann ile görüştüğü ve 20 milyar dolar tekif ettiği iddia ediliyor. Amerika’da 3’üncü Avrupa’da 4’üncü büyük otomotiv üreticisi olan FCA Grubu’nun yapılan teklifi düşük bulduğu, bunun üzerine Li Shufu’nun teklifi 22 milyar dolara yükselttiği belirtiliyor. Ancak buna rağmen henüz anlaşma sağlanamadığı söyleniyor. Şimdi gözler bu yıl sonunda yapılacak yeni pazarlıkta.

GM KAPIYI KAPATTI

Marchionne, finansal sıkıntılardan grubu kurtarmak için daha önce Amerikan General Motors’un (GM) kapısını çalmış ve ortaklık için görüşmeler yapmak istemişti. Ancak GM’den ret cevabı alınca, yeniden kendi bünyesinde büyüme stratejisine odaklanmıştı. Bu doğrultuda son 5 yılda özellikle Amerika’da Jeep ve Ram markalarıyla kârını artıran ve borçlarını düşüren Fiat Chrysler Grubu, bu yıl sonunda 5 yıllık büyüme planlarının net sonuçlarını alacak. İşte o yüzden de Çinli Li Shufu’nun beklemesi gerektiğini belirtiyor. Diğer taraftan premium markalardan Volvo’yu alan Mercedes’e ortak olan Li Shufu’nun asıl amacı Jeep’i satın alıp SUV pazarında dünya markası olmak. Şimdi gözler bu yıl sonunda yapılması planlanan ortaklık görüşmelerine çevrildi. Eğer Geely Holding’in sahibi Li Shufu Fiat Chrysler’i de satın alırsa, otomotiv dünyasında taşlar gerçekten yerinden oynayacak.

SUV ÜRETİMİ BİZZAT YILDIRIM’A BİLDİRİLDİ

TÜRKİYE’de uzun süredir SUV üretimi için onay bekleyen Hyundai Assan cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Hyundai Assan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, aralık ayında Hyundai Motor’un CEO’su Yoon Mong Hyun’nun SUV müjdesini Başbakan Binali Yıldırım’a verdiğini belirterek, “17 Aralık’ta Başbakan Yıldırım Güney Kore ziyareti sırasında bu haberi bizzat birinci ağızdan öğrendi” dedi. Buna göre 2021 tarihinden itibaren Hyundai Assan, İzmit tesislerinde üretilen model sayısı üçe çıkacak. Türkiye’de üretilecek SUV’un Hyundai’nin portföyündeki mevcut SUV’lardan farklı bir model olacağını ifade eden Kibar, “Hindistan’da üretilen Creta ile Güney Kore’de üretilen Kona’nın arası bir model olacak. Yatırım tutarı ve üretim adetleri ile ilgili bilgiler nisandan sonra netleşecek” dedi. i10 ve i20 modellerinin yeni versiyonlarının da Türkiye’de üretiminin devam edeceği bilgisini paylaşan Kibar, yeni SUV’un gelmesiyle fabrikada hangi modelin ne kadar üretileceği konusunda çalışma yaptıklarını kaydetti. Avrupa’daki talebe göre üretim adetlerinin belli olacağını söyledi.

EN SPORTİF RANGE ROVER

RANGE Rover SV Coupe, dünyanın ilk ‘full-size’ lüks SUV coupe’si olarak Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtıldı. Land Rover Design ve özel tasarım araçların geliştirilmesinden sorumlu SVO (Special Vehicle Operations) bölümlerinin ortak çalışmasının sonucunda ortaya çıkan bu çok özel model 999 adet ile sınırlı sayıda üretilecek. İngiltere’de 240 bin Sterlin’den satışa sunulacak SV Coupe’nin iki adedi Türkiye’de satılacak.

DÖRT KAPILI SÜPER SPOR

Mercedes’in performans modelleri markası AMG, daha önce iki kapılı süper spor coupe gövde tipiyle sunduğu GT modelini dört kapılı ve dört koltuklu hale getirerek Audi RS7 Sportback gibi modellere rakip oluyor. AMG GT4 Coupe, iç mekanda markanın amiral gemisi S-Sınıfı ile GT4’un zeminin oluşturan orijinal GT’nin alt konsolu harmanlarak, dört kapılı süper spor otomobile özel bir tasarım oluşturulmuş.

TOYOTA TÜRKİYE CEO’SU ALİ HAYDAR BOZKURT CENEVRE’DE HEDEF YÜKSELTTİ

HİBRİT MODELLERLE İLK 3 ARASINA GİRERİZ

TOYOTA Avrupa Başkanı CEO’su Johan van Zyl’in bu yıl sonundan itibaren Avrupa’da dizel otomobil satmayacaklarını açıklaması Cenevre fuarına damgasını vururken, Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt da Türkiye’de 5 yıl içinde en çok satan ilk 3 marka arasına gireceklerini belirtti. Şu anda Türkiye’de en çok satan 7’inci marka olduklarını hatırlatan Bozkurt, ilk 3 hedefini yeni nesil hibrit modelleriyle sağlayacaklarını söyledi. 2017 yılında 45 bin adetlik satışa ulaşan Toyota’nın ilk 3’e girmesi için 70-80 bin adedin üzerinde satması gerekiyor. Ali Haydar Bozkurt, bunu hibrit desteğiyle başaracaklarına inandıklarını belirterek, “Bu yıl 2017 yılına paralel bir satış hedefliyoruz. Yani 46-47 bin adetler civarında. Bunun 7 bini hibrit araçlardan oluşacak. (C-HR, Rav4, Yaris) 2023 yılında ise toplam satışlarımızın yarıdan fazlası hibrit olacak” dedi.

Cenevre fuarında görüştüğümüz Bozkurt şunları söyledi: “Toyota bugün otomobil satışlarında dünya lideri. Yani uzun yıllardır hep ilk 3 içinde. Biz bu başarıyı Türkiye’de de elde etmek için çalışıyoruz. Dünyada otomotiv sektöründeki tüm dengelerin, regülasyonların değiştiği bir ortamdayız ve buna en hazır marka Toyota. Çünkü 50 yıllık bir hibrit teknoloji bilgi ve becerisine sahip. Bu sayede bugün Avrupa’da satışlarının yüzde 50’si hibrit oldu. Dünya büyük bir hızla hibrit ve elektrikli araçlara doğru gidiyor. Biz burada bunu kullanıp önümüzdeki 5 yılda satışlarımızı artıracağız. Geçişte hibrit önemli.

Yanlış anlaşılmasın ben yüzde 100 elektrikli otomobillere karşı değilim, hatta destekliyorum. Toyota da zaten 2020’de 10 tane elektrikli modeli piyasaya sunacağını açıkladı. Ama şu bir gerçek pazarı uzun bir süre hibrit araçlar domine edecek. Çünkü elektrikli araçların şu an piyasada karşılığı yok. Akşam eve geldiğinde şarjı düşüneceksin, uzun yola çıktığında kalan menzilini düşüneceksin. Ayrıca hızlı şarjlar içinde apartman büyüklüğünde trafolor yapılması lazım. Yoksa şarj istasyonları çöker. Yani alt yapı çok önemli elektrikli araçta. Bu yüzden hibrit dizelin yerini alarak uzun bir süre pazarı domine edecek. Biz de 2023 yılına kadar tüm modellerimizde hibrit teknolojisini sunarak büyüyeceğiz.”

MART 2019’DA DİZELSİZ GELECEK

Cenevre’de İngiltere’de üretilecek yeni jenerasyon Auris’in dünya prömiyerini gerçekleştiren Toyota, aynı zamanda spor otomobil efsanesi “Supra” modelinin yeniden dönüşünü simgeleyen GR Supra Racing konsept aracını da beğenilere sundu. Hibrit stratejisini genişletmeye devam eden Toyota, yeni Auris’de bir benzinli ve iki farklı hibrit motor seçeneği sunacak. 1.2 litre turbo beslemeli benzinli motorun yanı sıra 122 HP güç üreten 1.8 litre ve 180 HP güç üreten yeni 2.0 litrelik hibrit motorlarla otomobil dünyasındaki yerini alacak. Auris Türkiye’ye 2019 yılı mart-nisan aylarında gelecek.

EN UZUN LEXUS

Cenevre’de Lexus’un yeni modelleri hakkında da açıklama yapan Ali Haydar Bozkurt, “Lexus’un dünya prömiyerini gerçekleştirdiği UX modeli marka adına yeni ve büyük bir öneme sahip. Hibrit versiyonunun olması da UX’in daha fazla dikkat çekmesini sağlıyor. Haziran’da Türkiye’de olacak RX L ise, 7 koltukla standart modelden daha uzun ve daha büyük bir yaşam alanına sahip. Cenevre’de tanıtılan otonom teknolojisine sahip LF-1 konsepti ise, fütüristik tarzıyla Lexus’un ne kadar vizyoner bir yaklaşıma sahip olduğunu gösteriyor” dedi.

CENEVRE ‘ASLAN’I

Peugeot, 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda iki ürün ve bir marka elçisi olmak üzere üç dünya tanıtımı gerçekleştirdi. Bir yandan 5 metrelik dev bir ‘Aslan’ heykelini yeni marka elçisi olarak lanse eden Peugeot, diğer yandan Yeni 508 ve Yeni RIFTER olmak üzere iki yeni modelin dünya tanıtımını gerçekleştirdi.

HAYDAR MCQUEEN

Yeni Ford Mustang Bullitt’in Avrupa lansmanı Cenevre Otomobil Fuarı’nda gerçekleşiyor. 50 yıl önce vizyona giren “Bullitt” filmiyle aynı adı taşıyan ve filmin 50’inci yılını kutlayan özel versiyon modelin, Avrupa için üretimi Haziran ayında başlayacak. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün Cenevre’de filmde Steve McQueen’in kullandığı 1968 model Mustang GT’e olan hayranlığını dile getirdi.

FUARDAKİ BURSALI

Tofaş tarafından Bursa’da üretilen ve Avrupa pazarında Tipo ismiyle satışa sunulan Egea’nın en sportif versiyonu 88’inci Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilendi. Lansmanından bugüne Türkiye’de en çok tercih edilen model olmaya devam eden Egea’nın, İtalya’da da segmentinin lideri konumuna ulaştığına değinen Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, “Egea, 2017 yılında Türkiye’nin de dâhil olduğu; Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’yı kapsayan EMEA Bölgesi’nde 180 bin adet satış rakamıyla başarısını ortaya koydu. Kompakt sınıftaki güçlü oyuncumuz Egea/Tipo dünyanın farklı pazarlarında Türkiye’yi gururlandırmaya devam ediyor” dedi.

BU KONSEPT ÜRETİME YAKIN

Cenevre fuarında Mercedes-AMG GT4 tanıtımından 15 dakika sonra sahneye bu kez BMW M8 Gran Coupe çıktı. BMW’nin 2016 yılından bu yana çeşitli konseptlerle gösterdiği yeni 8-Serisi, bu yıl Cenevre’ye yine konsept olarak geldi. Coupe, dört kapılı Grand Coupe, Convertible ve bunların bir de M bölümü tarafından geliştirilmiş M8 türevi olacak yeni 8-Serisi, bu sefer üretime en yakın haliyle karşımızda.Bavyeralı üreticinin en büyük süper spor GT modeli olacak yeni 8-Serisi’nin kaputunun altında çift turbo beslemeli 4.4 litre hacimli V8 motorun görev yapıyor. 600 beygir güce ulaşan yeni 8-Serisi’nin en sıkı rekabete gireceği Mercedes-AMG GT4 63 S Coupe, 630 beygirlik motoru hali hazırda sunuyor.