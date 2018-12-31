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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sıradaki Haber

Ekonomi
Deniz Kılınç / İstanbul, (DHA) 
31.12.2018 - 14:39, Son Güncelleme:

2019'da Bitcoin ne olacak?

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2019'da Bitcoin ne olacak?

ABD merkezli kripto para birimleri portföy uygulaması Gem’in Kurucusu ve CEOsu Micah Winkelspecht, yeni yılda piyasa üzerindeki egemenliğini geri kazanmasını öngördüğü Bitcoin’in, "altına yakın bir değere sahip olabileceğini" savundu.

Winkelspecht, Coindeskte yer alan ve kripto para birimleri, blockchain ve söz konusu teknolojilerin 2019 değerlendirmesini yaptığı yazısında, 2019 başlarında küresel piyasalarda görülecek dalgalanmaların etkisiyle yatırımcıların riskli yatırımlardan uzak durmak isteyeceğine ve kripto para birimlerinin de riskli yatırımlar olarak görülmeleri nedeniyle Bitcoin fiyatının düşeceğine dikkat çekti.

Winkelspecht, yönetimlerin zayıf ekonomilerini güçlendirmek için alacakları önlemlerin ardından Bitcoin’de yeniden değer artışı görüleceğini ve "altına yakın bir değere sahip olabileceğini" savundu.

"ICOLAR DOĞRU KULLANILDIĞINDA GELECEK VAAT EDİYOR"

Winkelspecht, kripto para birimleri ve teknolojilerine ilişkin yazısında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kripto para birimlerinde 2017 ve 2018in başlarında görülen boğa piyasası ve ICOların (Initial Coin Offering Kripto Para Birimi İlk Halka Arzı) yüceltilmesinin ardından oldukça karışık bir durum oluştu.

"Merkezsizleşmiş bir ekonomi değerlerini geride bırakıp hızlıca zengin olma eğilimi piyasayı etkisi altına aldı. Ben, ICOların doğru kullanıldığında oldukça gelecek vaat ettiğine inanıyorum.

"Bitcoinin başarısından öğrendiğimiz şeylerden biri de kripto para birimlerinin yatırımcılar ve kullanıcılar olmak üzere bütün hisse sahiplerini ortak teşvik ve doğrudan katılımla aynı çatı altında toplamasıdır.

"Bu yıl yatırımcıdan çok borsa spekülatörüyle karşılaşmış olsak da, kripto kullanıcıları projelerinin başarısıyla teşvik ediliyor ve böylece güçlü bir ağ oluşuyor.

"STABLECOİNLER BİTCOİN ADAPTOSYUNU ÜZERİNDE OLUMLU BİR ETKİYE SAHİP OLACAK"

"Yeni yılda stablecoinlerin kitlesel adaptasyonuna şahit olacağız. Stablecoinler, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin dalgalanma etkilerini yok ederek ödeme uygulamaları ve diğer yaratıcı finansal üründe bir yenilik sağlayacak. Bu sebeple stablecoin kullanımının yaygınlaşması, Bitcoin adaptasyonu üzerinde de olumlu bir etkiye sahip olacak.

"Şu an merkezsizleşmiş sistemler ve merkezi sistemlerin karışımı sistemlerin orta noktada buluşmaya başladığına şahit oluyoruz. Bu olumlu bir gelişme çünkü söz konusu iki sistemin de ne işletmecilere ne de kullanıcılara iyi hizmet veremediğini görüyoruz.

"Söz konusu hibrid sistemleri diğerlerinden ayıran asıl nokta, Bitcoinin sağladığı emek ispatı kadar olmasa da merkezi sistemlerden daha kopuk hisse ispatı sunuyor olmasıdır. Bu noktada söz konusu sistemlerin 2019da yaygınlaşacağını düşünüyorum."

 

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