2018’in ilk şehir hastanesi Kayseri’de açılacak
Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, 5. şehir hastanesini ülkemize kazandıracak. Kayseri Entegre Sağlık Kampüsü, 5 Mayıs Cumartesi günü saat 17’de törenle hizmete girecek.
Yozgat, Mersin, Isparta ve Adana’nın ardından 5.şehir hastanesi Kayseri’de kapılarını açacak. Toplam 464 bin 69 metrekare kapalı alana sahip Kayseri Entegre Sağlık Kampüsü, 1.607 yatak kapasitesine sahip. Kayseri Entegre Sağlık Kampüsü’nde hizmet alacak hastalar ve yakınları için yüksek standartta fiziki, teknik imkanlar sunulacak. Son teknolojiye sahip tıbbi cihazlarla hizmet verilecek.
758 ODA YER ALIYOR
Odalar, ayrı tuvalet, banyo, televizyon ve buzdolabına sahip. Ana hastanede 499 adet tek kişilik oda yer alıyor. Çift kişilik odaların sayısı ise 259. Poliklinik sayısı 361, ameliyathane sayısı 43, yoğun bakım yatak sayısı 241. Diyaliz ünitesi ise 26 yatakla hizmet verecek. Araçla hastaneye gelecek hasta, ziyaretçi ve personelin park sıkıntısı yaşamaması için açık ve kapalı iki ayrı otopark alanı inşa edildi. Kapalı otopark 3 bin 33 araç, açık otopark 220 araç kapasitesine sahip.
BRANŞLARA GÖRE DAĞILIM
Sağlık kampüsünde, branşlara göre; genel hastane 480, kadın doğum ve çocuk hastanesi 261, kalp ve damar hastalıkları 412, psikiyatri hastanesi 120, fizik tedavi ve rehabilitasyon 200, yüksek güvenlikli adli psikiyatri 100, fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi 200 yatakla hizmet verecek. Bölgenin önemli merkezlerinden biri haline gelecek sağlık kampüsü şehrin en üst düzey hastanesi olacak.
2018’DE HEDEF 5 ŞEHİR HASTANESİ
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün hedefleri arasında 2018’de 5 şehir hastanesini tamamlamak. Kayseri ile birlikte, Ankara Bilkent, Manisa, Elazığ ve Eskişehir Şehir Hastaneleri bu yıl tamamlanması hedeflenen hastaneler arasında yer alıyor. Bilkent 3.704, Elazığ 1.038, Eskişehir 1.081, Manisa 558 yatak kapasitesine sahip.
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