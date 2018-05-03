2018’in ilk şehir hastanesi Kayseri’de açılacak

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
03.05.2018 - 17:02, Son Güncelleme:

2018’in ilk şehir hastanesi Kayseri’de açılacak

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2018’in ilk şehir hastanesi Kayseri’de açılacak

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, 5. şehir hastanesini ülkemize kazandıracak. Kayseri Entegre Sağlık Kampüsü, 5 Mayıs Cumartesi günü saat 17’de törenle hizmete girecek.

Yozgat, Mersin, Isparta ve Adana’nın ardından 5.şehir hastanesi Kayseri’de kapılarını açacak. Toplam 464 bin 69 metrekare kapalı alana sahip Kayseri Entegre Sağlık Kampüsü, 1.607 yatak kapasitesine sahip. Kayseri Entegre Sağlık Kampüsü’nde hizmet alacak hastalar ve yakınları için yüksek standartta fiziki, teknik imkanlar sunulacak. Son teknolojiye sahip tıbbi cihazlarla hizmet verilecek.

758 ODA YER ALIYOR
Odalar, ayrı tuvalet, banyo, televizyon ve buzdolabına sahip. Ana hastanede 499 adet tek kişilik oda yer alıyor. Çift kişilik odaların sayısı ise 259. Poliklinik sayısı 361, ameliyathane sayısı 43, yoğun bakım yatak sayısı 241. Diyaliz ünitesi ise 26 yatakla hizmet verecek. Araçla hastaneye gelecek hasta, ziyaretçi ve personelin park sıkıntısı yaşamaması için açık ve kapalı iki ayrı otopark alanı inşa edildi. Kapalı otopark 3 bin 33 araç, açık otopark 220 araç kapasitesine sahip.

BRANŞLARA GÖRE DAĞILIM
Sağlık kampüsünde, branşlara göre; genel hastane 480, kadın doğum ve çocuk hastanesi 261, kalp ve damar hastalıkları 412, psikiyatri hastanesi 120, fizik tedavi ve rehabilitasyon 200, yüksek güvenlikli adli psikiyatri 100, fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi 200 yatakla hizmet verecek. Bölgenin önemli merkezlerinden biri haline gelecek sağlık kampüsü şehrin en üst düzey hastanesi olacak.

2018’DE HEDEF 5 ŞEHİR HASTANESİ
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün hedefleri arasında 2018’de 5 şehir hastanesini tamamlamak. Kayseri ile birlikte, Ankara Bilkent, Manisa, Elazığ ve Eskişehir Şehir Hastaneleri bu yıl tamamlanması hedeflenen hastaneler arasında yer alıyor. Bilkent 3.704, Elazığ 1.038, Eskişehir 1.081, Manisa 558 yatak kapasitesine sahip.

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