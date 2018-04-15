200 milyonluk vakıf

SOSYAL sorumluluk projelerinin kapsamını her geçen gün arttıran Turkcell, bu projeleri daha da güçlendirmek için vakıf kurmak kararı aldı. Turkcell’in sosyal sorumluluk alanında neler yaptığını ve planlarını Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça anlattı. Turkcell’in yürüttüğü kurumsal sosyal sorumluluk projelerini Türkiye’nin geleceğine değer katması, fırsat eşitliği yaratması ve sürdürülebilir olması kriterlerine göre belirlediklerini aktaran Akça, “Dezavantajlı kitlelere fayda sağlamayı ve topluma yatırım yapmayı en önemli öncelik olarak görüyoruz. Turkcell olarak gelirlerimizin yüzde 1’ini topluma katkı projeleri için ayırıyoruz. Bu, kârın yüzde 10’una, yaklaşık 150-200 milyon lira arasında bir rakama karşılık geliyor. 30 Mart’taki Genel Kurul’da Turkcell Vakfı kurma kararını açıkladık. Önümüzdeki dönemde sosyal sorumluluk alanındaki çalışmaları bu vakıf çatısı altında yürüteceğiz” diye konuştu.

ENGELSİZ EĞİTİM PROGRAMI

Turkcell’in hali hazırda sürdürdüğü sorumluluk projelerine değinen Akça, şunları anlattı: “Engelsiz Eğitim Programı ile özel eğitime ihtiyacı olan engelli çocukların yetkinliklerini arttırmayı ve toplumsal yaşama katılımlarını sağlamayı amaçlıyoruz. Üç yılda 40 ildeki 80 okulda 10 binden fazla öğrenci hedeflendi. Toplam 84 okul ve 45 ile ulaşıldı ve üç yılda 10 bin çocuğa ulaştık. İstihdama katkı boyutuna baktığımızda 47 Özel Eğitim Merkezi’ndeki meslek atölyelerinde hafif zihinsel engelli öğrenciler okul sonrası iş hayatına hazırlanıyor. 16 görme engelli okulundaki teknoloji sınıfı ve sağladığımız 2000 Braille baskılı kitap ile öğrencilere eğitim ve istihdam imkânı sunuyoruz. 20 işitme engelli okulunda ise bilgisayar sınıfları ve atölyeler kuruluyor.”

100 BİN BURS

Turkcell Eğitim Bursları kapsamında 2000 yılında Kardelenler Projesi ile fırsat eşitliği anlamında Türkiye’nin en uzun soluklu ve öncü sosyal sorumluluk projesini gerçekleştirdiklerini aktaran Akça, “Toplamda 100 bin burs ile on binlerce gencin meslek sahibi olmasına katkıda bulunduk. Okul Renovasyon Projeleri ile MEB ve İstanbul Valiliği ile imzalanan protokol çerçevesinde Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi, Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Vatan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin renovasyonunu gerçekleştirdik. Yarım asırdan sonra 2015’te açılan tarihi Gökçeada Rum Ortaokulu ve Lisesi için teknoloji sınıfı oluşturduk. Ayrıca spor ve sosyal tesis de inşa ettik. Hedefimiz 2020’ye kadar her yıl 10 bin lise ve üniversite öğrencisine ulaşmak” diye konuştu.

30 BİN ‘ZEKÂ KÜPÜ’NE ULAŞACAK

‘ZEKÂ Küpü projesinden bahseden Akça, “Üstün yetenekli öğrencileri teknolojiyle tanıştırmak amacıyla yola çıktığımız bu projede okullarda akıllı tahta, 3D yazıcı, bilgisayar ve robotik ve elektronik malzemeden oluşan Zekâ Küpü sınıfı oluşturuldu ve yüz yüze eğitim verildi. 2 yılda 18 ilde 22 okula teknoloji sınıfı kuruldu, 500’den fazla öğrenci ve öğretmene 850 saat eğitim verildi. 20 bin Maker ve Kodlama kiti dağıttık. Uzaktan öğretim sistemi aracılığıyla 5 bin öğrenciye 120 bin saat eğitim verildi. 2020’ye kadar sadece genel amaçlı teknoloji sınıfları değil; uzay, akıllı ev ve bulut teknolojilerine yönelik zenginleştirilmiş eğitim ve donanımların sağlanması hedefleniyor. Hedef 30 bin kişiye ulaşmak” dedi.