200 milyonluk vakıf

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri200 milyonluk vakıf
GeriEkonomi 200 milyonluk vakıf
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
15.04.2018 - 21:51, Son Güncelleme:

200 milyonluk vakıf

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
200 milyonluk vakıf

Turkcell, kârının yüzde 10’una ulaşan sosyal sorumluluk projelerini artık vakıf çatısı altında yürütecek. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, “Yılda yaklaşık 150-200 milyon lira arasında bir rakama ulaşan topluma katkı projelerimizi güçlendirmek için bu vakfı kurduk” dedi.

SOSYAL sorumluluk projelerinin kapsamını her geçen gün arttıran Turkcell, bu projeleri daha da güçlendirmek için vakıf kurmak kararı aldı. Turkcell’in sosyal sorumluluk alanında neler yaptığını ve planlarını Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça anlattı. Turkcell’in yürüttüğü kurumsal sosyal sorumluluk projelerini Türkiye’nin geleceğine değer katması, fırsat eşitliği yaratması ve sürdürülebilir olması kriterlerine göre belirlediklerini aktaran Akça, “Dezavantajlı kitlelere fayda sağlamayı ve topluma yatırım yapmayı en önemli öncelik olarak görüyoruz. Turkcell olarak gelirlerimizin yüzde 1’ini topluma katkı projeleri için ayırıyoruz. Bu, kârın yüzde 10’una, yaklaşık 150-200 milyon lira arasında bir rakama karşılık geliyor. 30 Mart’taki Genel Kurul’da Turkcell Vakfı kurma kararını açıkladık. Önümüzdeki dönemde sosyal sorumluluk alanındaki çalışmaları bu vakıf çatısı altında yürüteceğiz” diye konuştu.

ENGELSİZ EĞİTİM PROGRAMI

Turkcell’in hali hazırda sürdürdüğü sorumluluk projelerine değinen Akça, şunları anlattı: “Engelsiz Eğitim Programı ile özel eğitime ihtiyacı olan engelli çocukların yetkinliklerini arttırmayı ve toplumsal yaşama katılımlarını sağlamayı amaçlıyoruz. Üç yılda 40 ildeki 80 okulda 10 binden fazla öğrenci hedeflendi. Toplam 84 okul ve 45 ile ulaşıldı ve üç yılda 10 bin çocuğa ulaştık. İstihdama katkı boyutuna baktığımızda 47 Özel Eğitim Merkezi’ndeki meslek atölyelerinde hafif zihinsel engelli öğrenciler okul sonrası iş hayatına hazırlanıyor. 16 görme engelli okulundaki teknoloji sınıfı ve sağladığımız 2000 Braille baskılı kitap ile öğrencilere eğitim ve istihdam imkânı sunuyoruz. 20 işitme engelli okulunda ise bilgisayar sınıfları ve atölyeler kuruluyor.”

100 BİN BURS

Turkcell Eğitim Bursları kapsamında 2000 yılında Kardelenler Projesi ile fırsat eşitliği anlamında Türkiye’nin en uzun soluklu ve öncü sosyal sorumluluk projesini gerçekleştirdiklerini aktaran Akça, “Toplamda 100 bin burs ile on binlerce gencin meslek sahibi olmasına katkıda bulunduk. Okul Renovasyon Projeleri ile MEB ve İstanbul Valiliği ile imzalanan protokol çerçevesinde Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi, Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Vatan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin renovasyonunu gerçekleştirdik. Yarım asırdan sonra 2015’te açılan tarihi Gökçeada Rum Ortaokulu ve Lisesi için teknoloji sınıfı oluşturduk. Ayrıca spor ve sosyal tesis de inşa ettik. Hedefimiz 2020’ye kadar her yıl 10 bin lise ve üniversite öğrencisine ulaşmak” diye konuştu.

30 BİN ‘ZEKÂ KÜPÜ’NE ULAŞACAK

‘ZEKÂ Küpü projesinden bahseden Akça, “Üstün yetenekli öğrencileri teknolojiyle tanıştırmak amacıyla yola çıktığımız bu projede okullarda akıllı tahta, 3D yazıcı, bilgisayar ve robotik ve elektronik malzemeden oluşan Zekâ Küpü sınıfı oluşturuldu ve yüz yüze eğitim verildi. 2 yılda 18 ilde 22 okula teknoloji sınıfı kuruldu, 500’den fazla öğrenci ve öğretmene 850 saat eğitim verildi. 20 bin Maker ve Kodlama kiti dağıttık. Uzaktan öğretim sistemi aracılığıyla 5 bin öğrenciye 120 bin saat eğitim verildi. 2020’ye kadar sadece genel amaçlı teknoloji sınıfları değil; uzay, akıllı ev ve bulut teknolojilerine yönelik zenginleştirilmiş eğitim ve donanımların sağlanması hedefleniyor. Hedef 30 bin kişiye ulaşmak” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Daha fazlasını isteyenler için İstanbul'da yeni yaşam tarzının yükselenleri…

Ortak dilleri kodlama

Işıkla bağlandık

4 maddede anlatıyoruz: Değişen ofis anlayışı ile başarı nasıl arttı?