200 bin kişilik barış

İSTANBUL’da mülkiyet sorunu yaşayan ilçelerin başında Sultanbeyli geliyor. İlçedeki 9 milyon metrekare alanda tapu sahipleri ile fiili kullanıcılar farklı. Bu durum 200 bin kişiyi doğrudan ilgilendiriyor. 1980’lerde bölgeye göç eden vatandaş arsa satın alıp evini yapıyor. Hisseli tapuları olan hak sahipleri yerlerini parsel parsel satıyor ama o dönem tapu veremiyor. Zaman içinde vatandaşın ev yaptığı arsaların tapusu üçüncü kişilere geçiyor. Kimi kurumsal firmalar da bölgeden arsa topluyor. El değiştiren tapular nedeniyle süreç yılan hikayesine dönmüş durumda.

BAŞBAKANDAN MÜJDE

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Sultanbeyli Belediyesi 8 yıldır hisseli tapu sorununu çözmek için çalışıyor. Arsa sahiplerine Maliye Bakanlığı’na ait İstanbul’un başka ilçelerinden imarlı arsa verilerek ilçedeki sorunlu arsalar önce kamulaştırıldı, sonra belediyeye devredildi. Şimdi belediyeye geçen arsaların bölge sakinlerine devredilmesi gündemde. Son olarak Başbakan Binali Yıldırım açıkladığı barış paketinde Sultanbeyli’nin sorununa değindi. Başbakan Yıldırım, geniş bir alanı kapsayan mülkiyet sorunun çözüleceğini müjdeledi. Başbakan Yıldırım’ın açıklaması sonrası bölgeyi ziyaret ettik, sivil toplum kurumları temsilcilerini, muhtarları ve vatandaşları dinledik.

UMUTLU DA UMUTSUZ DA

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Muhtarı Salih Tüysüz ve mahalle sakinleri ile kahvehanede bir araya geldik. Tüysüz vatandaşın evlerini yaparken bir bedel ödeyerek arsaları aldığına dikkat çekiyor ve ekliyor; “Koyununu sıpasını altınını satan gelmiş buraya. O zaman burası köydü. Kim bilir tapuyu iskanı. Millet başını sokacak yer aradı, evini yaptı. Yıllardır tapu bekleniyor. Umudumuz büyük. Bu dönem bu sorun çözülür” dedi. Tapusu olmayan mahalle sakinlerinin bir kısmı “Bu defa tapumu alırım” derken, bir kısmı “Yıllardır bekliyoruz, her seçim öncesi tamam deniyor ama sonra unutuluyoruz” diyor.



İlçe sakinleri, yaşadıkları sorunları Hürriyet muhabiri Gülistan Alagöz'e anlattı.





EVLER ZOR AYAKTA KALIYOR

Vatandaş tapularını almaları durumda ödeyecekleri tutarı da merak ediyor. Bölgede çok sayıda dar gelirli vatandaş olduğunu belirten mahalleli, belediyenin bu konuda vatandaşa destek olmasını beklediklerini söylüyor. Sultanbeyli Hasanpaşa Mahallesi Muhtarı Orhan Bahadır ise ilçedeki sağlıksız yapı stokuna dikkat çekiyor. O dönem arsa alan vatandaşın evini derme çatma yöntemlerle yaptığını belirten Bahadır, evlerin zor ayakta kaldığını, tapu sorunu çözülmeden de yenileme yapılamadığını dile getiriyor. Orman olmamasına karşın ilçede osman vasfında görünen arsalar da olduğunu ifade eden Bahadır, bu alanların da çözüm beklediğini kaydetti.

Dönüşüm bekleniyor

SULTANBEYLİ Genç Mimarlar ve Mühendisler Derneği Başkanı Yusuf Demir, bölgedeki her iki kişiden birinin tapusu sorunu yaşadığını söyledi. Çıkması beklenen yasa ile yüz yıllık bir sorunun çözüleceğini belirten Demir, “Belediye arsaların büyük kısmını trampa yoluyla aldı. Ama mevcut kanuna göre direk vatandaşa veremiyor, ihale etmesi gerekiyor. İhale ederse vatandaşın evini başkası gelip alabilir ve ciddi mağduriyetler olur. Bu yasa bu mağduriyetlerin önüne geçecek. Belediye doğrudan o evde yaşayana tapusunu verecek” dedi. Demir, sorunun çözümünden sonra ilçede büyük bir kentsel dönüşüm hamlesi beklediklerini de ekledi.

Tespit komisyonu kurulacak

SULTANBEYLİ Belediye yetkilileri tapu sorunu olan alanda arsaların yüzde 90 için kamulaştırma olduğunu, tasarının yasalaşmasından hemen sonra düğmeye basacaklarını söyledi. Bedel tespit komisyonları kurulacağını belirten yetkili “2B arsalarında olduğu gibi makul ücretlerle vatandaş tapusunu alacak” dedi.

Muhtar senetleri ve şahitle aldılar

80’li yıllarda Sultanbeyli bölgesine gelen vatandaş arsa aldığında neden tapusunu almadı sorusuna ise belediye yetkilileri şöyle cevap verdi: “Söz konusu alanda 113 hissedar var. O dönem hisseler parçalanıp satılamıyor. Mahkeme süreci var. Vatandaş da muhtar senedi ve şahitler eşliğinde yerini alıyor ama tapu yok. Daha sonra mahkeme süreci tamamlanınca hisseli tapuları şahıslar ve kurumsal firmalar satın alıyor. Sonuç; evde oturan başka, arsa sahibi başka .”

Tasarıda ne diyor?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmelerine başlanacak olan torba tasarıda ilçe ile ilgili şu ifadelere yer verildi: “İstanbul İli, Sultanbeyli İlçesinin meskun alanının yaklaşık yüzde 50’sini oluşturan, ilçe merkezinin de aralarında bulunduğu ve üzerinde yaklaşık 200 bin kişinin yaşadığı ve büyük bir kısmının tapu malikleriyle üzerindeki fiili kullanıcılarının farklı kişiler olması nedeniyle ortaya çıkan mülkiyet sorununun, iyileştirme, yenileme ve dönüşüm uygulamaları ve yapılacak imar uygulamalarıyla kısa sürede çözümlenmesi, yürütülen trampa işlemleri sonucunda, fiili kullanıcıların kullandıkları alanları 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırlan Dışına Çıkarılan Taşınmazların Değerlendirilmesi ile Hâzineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkındaki Kanunun 6 ncı maddesi hükümlerine göre satın almalarının yasal zemine kavuşturulması, amaçlanmaktadır.”