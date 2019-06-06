170 bin nüfuslu Bodrum’a bayramda 150 bin araç giriş yaptı

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Cuma günü mesainin bitmesiyle başlayan ve bayramın 2’inci gününe kadar Bodrum'a giren araç sayısı yaklaşık 150 bine ulaştı. Günlük 35 bin ile 50 bin aracın ilçeye giriş yaptığı, 18 bin aracın ise çıkış yaptığı öğrenildi.

Bayram tatilinde Güney Egeyi tercih eden yerli turistler bayramın tadını doyasıya çıkardı. Neredeyse Muğla’nın bütün ilçelerinde yoğun trafik oluştu. En çok trafik ise turizmin göz bebeği Bodrum’da meydana geldi. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasını fırsat bilen tatilciler Ege ve Akdeniz koylarına akın etti.

Yerli turisttin göz bebeği olan Bodrum ise en çok tatilci ağırlayan ilçe oldu. 6 günde Bodrum’a giren araç sayısı 150 bine ulaştı. Günlük ortalama 35 bin ile 50 bin arasında araç ilçeye giriş yaparken 18 bin araç ise çıkış yaptı. Polislerin uygulama yaptığı kontrol noktalarında kilometrelerce kuyruk oluştu. Ortakent, Yalıkavak, Bitez kavşaklarında ise zaman zaman trafik durma noktasına geldi. İlk 6 günde oluşan trafik ise bayramın 2’inci ve 3’üncü günü azaldı.

9 günlük bayram tatilinin son günlerinde ise tatilcilerin gidiş güzergahlarında yoğun trafik ve uzun araç kuyrukları olacağı tahmin ediliyor.

YOĞUNLUK NE DURUMDA?

Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden Antalya ve Muğla'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla plajlarda yoğunluk yaşanıyor.

Hava ve deniz suyu sıcaklıklarının 26 derece kaydedildiği Antalya'da yerli ve yabancı turistler, ünlü Konyaaltı, Lara ve Sarısu plajlarında yoğunluk oluşturdu.

Aileleriyle sabahın erken saatlerinde plaja gelen tatilciler, güneşin, kumun ve denizin keyfini çıkardı. Bazı tatilciler kumsalda çocuklarıyla oynarken, bazıları yürüyüş yaptı, kitap okudu ve köpeğini gezdirdi.

Konyaaltı Yaşam Parkı'nda bisiklet süren yerli ve yabancı turistler de sıcak havaya rağmen spor yapmayı tercih etti. Su sporları yapan tatilciler de renkli görüntü oluşturdu.

Kentin iki büyük sahili Lara ve Konyaaltı arasında bulunan ve doğal güzelliğiyle ilgi çeken Falezler bölgesindeki plajların da kalabalık olduğu dikkati çekti.

Oluşumu 64 milyon yıl öncesine dayanan ve Muratpaşa Belediyesinin çalışmalarıyla mavi bayrak alınan 5 Falez plajına giden tatilciler, kendilerini serin sulara bıraktı.

Tatilcilerden Mehmet Dura, Almanya'dan geldiğini ve dinlenmek için Antalya'yı tercih ettiğini söyledi.

Antalya'nın dünyanın en güzel yerlerinden olduğunu ifade eden Dura, "Dünyanın 70 ülkesini gezdim, Antalya kadar güzel bir şehir görmedim. Gerçekten buranın kıymetini bilmek lazım. Bu suyu, denizi, havayı dünyanın hiçbir yerinde bulamazsınız. Çok harika bir yer. Bayram dolayısıyla da insanlar akın akın gelmişler. İddia ediyorum 10 yıl sonra burası Miami'yi geçecektir." diye konuştu.

Çocuklarıyla Rusya'dan gelen Jelena Budayeva ise Antalya'nın tatil için çok güzel bir yer olduğunu belirtti.

Güneşin ve denizin güzelliği kadar insanların güler yüzünün de kendilerini Türkiye'ye ve Antalya'ya çektiğini dile getiren Budayeva, "Antalya çok güzel, bundan sonra her yıl gelmeye çalışacağız." dedi.

Jenya Trofimiva da insanların doldurduğu Konyaaltı Sahili'ni çok sevdiğini ifade ederek, "Herkes gülüyor, neşeli ve huzurlu. Bu atmosferi çok seviyorum." şeklinde konuştu.

MUĞLA



Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Muğla'nın turistik ilçelerindeki sahillerde de yoğunluk yaşanıyor.

Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının ise 23 derece ölçüldüğü kentte tatilciler, serinlemek için adeta sahillere akın etti. Çok sayıda yabancı turist de plajları doldurdu.

Ula ilçesinin "Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi, yakın illerden gelenlerle doldu. Halk plajında güneşin ve denizin keyfini çıkaran tatilciler, serinlemek için sık sık denize girdi.

Bodrum ilçesinde de bayramın 3'üncü gününde sahiller doldu.

Tatil için Bodrum'u tercih edenler, Gümbet, Bitez, Kumbahçe ve Paşatarlası plajlarında deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı. İlçede sahil kesiminde hareketlilik yaşanırken, sıcak hava nedeniyle cadde ve sokaklarda ise sakinlik gözlendi.

Fethiye ilçesinin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belceğiz Plajı'nda da turistler denize girmeyi ve kumsalda güneşlenmeyi tercih etti. Macera tutkunları ise Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezi'nin 1200 metredeki pistinden yamaç paraşütüyle havalanarak, Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını izleme fırsatı buldu.

Muğla'nın bir başka turistik ilçesi Marmaris'te de turistler plajları doldurdu. Tatilciler, Belediye Halk Plajı ve İçmeler ile Uzunyalı sahil şeritlerinde yoğunluğa neden oldu.

Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'nda da bayram tatilinde yoğunluk yaşandı. Yakın illerden gelen çok sayıda günübirlik ziyaretçinin yanı sıra yabancı turist grupları da plajda yoğunluk oluşturdu.

ŞARKÖY'ÜN NÜFUSU 300 BİNE ULAŞTI

Tekirdağ'ın turistik ilçesi Şarköy, Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. İlçenin 30 bin olan nüfusü, 300 bini geçerken, sahiller doldu.



Marmara Denizi kıyısındaki turistik ilçe Şarköy, 9 günlük bayram tatilinde ziyaretçilerle doldu. İlçenin 30 bin olan nüfusü, 300 bini geçerken, otel ve pansiyonlarda yer kalmadı. Tatilciler, mavi bayraklı plajlar ile sahilleri doldurdu. Bayramın ilk gününde ilçeye 70 bin araçla giriş yapıldığı belirtilirken, belediyeden anonslarla ilçe merkezine araçlarla çıkılmaması istendi.



Şarköy Kaymakamı Kemal Yıldız, ilçenin, İstanbul’a yakın olması, mavi bayraklı 4 plajı ile temiz sahilinin bulunması dolayısıyla çok tercih edildiğini söyledi. Şarköy’ün, Marmara’nın en temiz denizine sahip olduğunu kaydeden Yıldız, "Şarköy, İstanbul’a yakın olması ve temiz deniziyle tatilcilerin ilk tercihi haline geldi. Ramazan Bayramı’nın ilk gününde araç takip cihazlarına göre 70 bin araç ilçeye tatilcileri taşıdı. Trakya’nın mavi bayraklı ender plajına sahip olan ilçede sıkıntı olmaması için gerekli tedbirleri aldık. Tatilcilerin günlerini güven içinde geçirmelerine çalışıyoruz. Yoğunluk nedeniyle otel ve pansiyonlarda yer kalmadı" diye konuştu.



Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var ise turist sayısının 300 bini geçtiğini belirterek, "Geçtiğimiz yıllara göre kurak giden havaların bu sene yoğun yağmasından dolayı göletimiz dolu, su sıkıntısı yaşanmıyor. Pazartesi günü iş başı yapacak olan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin tekrarı için 23 Haziran’a ertelenmesinden dolayı oy kullanmak için bir çok yazlıkçı misafirlerimiz ilçeden ayrılacağını düşünüyoruz. Oylarını kullanan misafirlerimiz tekrar ilçemize dönüp ağustos ayının sonuna kadar kalır ve yoğunluk devam eder" dedi.