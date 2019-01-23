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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
23.01.2019 - 11:59, Son Güncelleme:

16 yaşında karar verdi! 24 yaşında kendi markasını kurdu

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16 yaşında karar verdi! 24 yaşında kendi markasını kurdu

Henüz 16 yaşındayken babasının ayakkabı imalat tezgahında mesleği öğrenen 24 yaşındaki Kadir Ergün, babasından devraldığı ayakkabı tezgahı işini hızla büyüterek İstanbul, Adana ve Osmaniye’de üretim yapıyor.

Osmaniyeli 24 yaşındaki genç, babasından kalma el tezgahında ayakkabı imalatı işini büyüterek üç ilde kurduğu atölyelerde üretim yapıyor.

Henüz 16 yaşındayken babasının ayakkabı imalat tezgahında mesleği öğrenen 24 yaşındaki Kadir Ergün, babasının işi bırakmasının ardından devraldığı ayakkabı tezgahını İstanbul Adana ve Osmaniye’de üretim atölyesine dönüştürdü. Kendi markasını oluşturan Kadir Ergün, kurduğu fabrikaların yanında el emeği ayakkabılar yapmaya da devam ediyor. Bundan sonraki amacının yurt dışına ayakkabı ihraç etmek istediğini belirten Ergün, “Dünya pazarına açılmak gibi bir hedefim var. Ayakkabı sektörü bize babadan kalan bir meslek. Babamın yanında el tezgahında bu işe başladım. Çok çalışıp azmettim ve şu anda el tezgahını üç ayrı ilde fabrikaya dönüştürdüm. Daha çok bayan ayakkabıları, kendi özgün tasarımımız olan bayan botları, straswans adı altında mevsim şartlarına uygun ayakkabılar üretiyoruz” şeklinde konuştu.

16 yaşında karar verdi 24 yaşında kendi markasını kurdu

Başarının sırrının çok çalışmak ve yapılan işi benimsemek olduğunu belirten Kadir Ergün, “Babamın yanında onu izleyerek bu işe başladım. Zamanla kendim ayakkabı yaparak bu mesleği öğrendim. Ne olursa hangi meslek olursa olsun ilk önce insan yaptığı işi sevecek ve benimseyecek. İnşallah markamızla yurt dışına ihracat yapıp ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacağız” dedi.

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