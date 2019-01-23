16 yaşında karar verdi! 24 yaşında kendi markasını kurdu
Henüz 16 yaşındayken babasının ayakkabı imalat tezgahında mesleği öğrenen 24 yaşındaki Kadir Ergün, babasından devraldığı ayakkabı tezgahı işini hızla büyüterek İstanbul, Adana ve Osmaniye’de üretim yapıyor.
Osmaniyeli 24 yaşındaki genç, babasından kalma el tezgahında ayakkabı imalatı işini büyüterek üç ilde kurduğu atölyelerde üretim yapıyor.
Henüz 16 yaşındayken babasının ayakkabı imalat tezgahında mesleği öğrenen 24 yaşındaki Kadir Ergün, babasının işi bırakmasının ardından devraldığı ayakkabı tezgahını İstanbul Adana ve Osmaniye’de üretim atölyesine dönüştürdü. Kendi markasını oluşturan Kadir Ergün, kurduğu fabrikaların yanında el emeği ayakkabılar yapmaya da devam ediyor. Bundan sonraki amacının yurt dışına ayakkabı ihraç etmek istediğini belirten Ergün, “Dünya pazarına açılmak gibi bir hedefim var. Ayakkabı sektörü bize babadan kalan bir meslek. Babamın yanında el tezgahında bu işe başladım. Çok çalışıp azmettim ve şu anda el tezgahını üç ayrı ilde fabrikaya dönüştürdüm. Daha çok bayan ayakkabıları, kendi özgün tasarımımız olan bayan botları, straswans adı altında mevsim şartlarına uygun ayakkabılar üretiyoruz” şeklinde konuştu.
Başarının sırrının çok çalışmak ve yapılan işi benimsemek olduğunu belirten Kadir Ergün, “Babamın yanında onu izleyerek bu işe başladım. Zamanla kendim ayakkabı yaparak bu mesleği öğrendim. Ne olursa hangi meslek olursa olsun ilk önce insan yaptığı işi sevecek ve benimseyecek. İnşallah markamızla yurt dışına ihracat yapıp ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacağız” dedi.
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