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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriEkonomi 16 bin dolarla çalışacak eleman arıyor! Görüşmeler 27 Mayıs'ta başlıyor
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Ekonomi
16.05.2019 - 16:50, Son Güncelleme:

16 bin dolarla çalışacak eleman arıyor! Görüşmeler 27 Mayıs'ta başlıyor

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16 bin dolarla çalışacak eleman arıyor! Görüşmeler 27 Mayıs'ta başlıyor

Emirates Havayolu, Türkiye'den personel istihdam etmeye devam ediyor. şirket pilot ekibine Türkiye'den başvuran adaylar için 27-28 Mayıs 2019 tarihlerinde Crowne Plaza İstanbul Florya'da görüşme günü düzenleyecek. Eİşe kabul edilenler konaklama ve 42 gün yıllık iznin yanı sıra aileleri de geçerli olmak üzere ücretsiz bilet ve çeşitli imtiyazlara hak kazanacak.

Emirates Havayolu, pilot işe alımı için 27-28 Mayıs 2019 tarihlerinde İstanbul’da görüşme günü düzenliyor.

İlgilenen pilot adaylarının, görüşme yerine zamanında gelmesi ve bilgilendirme oturumuna katılması gerekiyor. Pilotların oturum için öncesinde kayıt yaptırması gerekmiyor. Emirates ayrıca, pilot eşlerini de Dubai’de yaşam, çocukların eğitimi ve diğer konularda bilgi alabilmesi için sunumlara katılmaya davet ediyor.

Emirates, tanıtım toplantısına katılmaları mümkün olmayan, ancak Emirates’te bir kariyer yapmak isteyen pilotların, http://www.emiratesgroupcareers.com/pilots/ adresinden de çevrimiçi başvuru yapmalarını mümkün kılıyor.

Pilot görüşme gününde, ilgilenen pilotlara, işe alma süreci hakkında daha fazla bilgi sunulurken, Emirates pilotu olmanın faydaları hakkında Emirates personeli ile birebir görüşmek ve Dubai'de yaşamak ve çalışmanın nasıl olduğunu öğrenmek adına bilgilendirme yapılacak.

Oturum için önceden kayıt yaptırması gerekmezken, pilot adayları eşleriyle Dubai'de yaşam, çocukların eğitimi ve diğer konularda bilgi alabilmek için sunumlara katılabilecek.

B777 ile İstanbul Havaalanı'na ve Sabiha Gökçen Havaalanı'na haftada 18 uçuş gerçekleştiren Emirates'in işe kabul edilen adaylara sunduğu imkanlar ise şöyle:

- Dubai’de rekabete uygun, vergisiz maaş

- Dubai’nin merkezinde, şirket tarafından sağlanan konaklama (apartman dairesi/ villa) imkânı

- Yaşam ve Kaza, Genel Sağlık ve Diş Sağlığı sigortası

- 4 ila 19 yaş arası çocuklar için, global ilkokul ve ortaokul eğitim ödeneği

- 42 takvim günü yıllık izin

- Dubai’deki eviniz ve havaalanı arası transfer

- Yıllık ikramiye

- Pilot ve geçerli aile bireylerine ‘ücretsiz’ yıllık bilet

- Pilot ve geçerli aile bireyleri ve arkadaşları için, imtiyazlı seyahat imkanları

- Dubai ve yurtdışında bulunan 600’den fazla perakende noktasında Platinum indirimler

Emirates ayrıca, pilotların kariyerlerini geliştirmek için, şirket içinde birçok fırsat sağlayarak pilotlara, Uçuş Öğretim Görevlisi ve Eğitim Kaptanı gibi alternatif profesyonel roller de sunuyor.

Şirket pilotlara ödenecek maaşı açıklamadı ancak geçen yılın verilerine göre B777 ve A380 kaptan pilotlarına geçen yıl konut ödeneği de dahil 58 bin 770 dirhem (16 bin dolar) aylık maaş ödendiğini belirtmişti. Yardımcı pilot maaşı is yaklaşık 36 bin dirhem (9 bin 780 dolar) alıyordu.

 

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