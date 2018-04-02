15. Kırmızı Ödülleri jürisi başvuru değerlendirmeleri öncesinde bir araya geldi
Hürriyet öncülüğünde düzenlenen Kırmızı Ödülleri, 15. yılında reklam dünyasını daha iyiye teşvik ve motive etmek amacıyla ‘değişim’ temasıyla gerçekleştiriliyor. Sektörün deneyimli isimlerinden oluşan 82 kişilik Kırmızı Ödülleri jürisi, başvuruları değerlendirme süreci öncesinde ilk kez bir araya geldi.
Reklam dünyasına hizmet eden tüm ajansların, çalışanlarının ve reklamverenlerin başarılarını belgeleyen, sektörün yoğun ilgi gösterdiği törenleri ile 2003 yılından bu yana düzenlenen Kırmızı Ödülleri, 15. yılında ‘değişim’ konseptiyle hayata geçecek. Ödül töreni 14 Mayıs tarihinde Uniq İstanbul’da gerçekleşecek olan Kırmızı’nın jüri buluşması 30 Mart Cuma günü Neolokal’de düzenlendi. Reklamcılık sektörünü fırsat eşitliği çerçevesinde temsil edecek her biri alanlarının önde gelen isimlerinden oluşan ve başkanlığını Kramp Ajans Başkanı Ahmet Akın’ın yaptığı 82 kişilik geniş kadrolu jüri, başvuru değerlendirme öncesinde süreç hakkında bilgilendirildi.
“KIRMIZI 15. YILINDA 1075 BAŞVURUYLA REKOR KIRDI”
Buluşmada, Kırmızı Ödülleri’nin jüri kadrosundan ve temasından bahseden Hürriyet Reklam Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Zeynep Tandoğan, “15. yılı kutlanan Kırmızı, bugün 5 ayrı yarışma ile tüm sektörü kapsayan ve aynı zamanda tüm sektörün sahiplendiği bir yapıya dönüştü. Jüri üyelerimizi oluştururken Sevgili Ahmet Akın’ın başkanlığında reklam ajansları, medya satın alma ajansları, bölge ajansları ve reklamverenlerden oluşan değerli ve homojen bir yapı yaratmaya çalıştık. Her yıl sektörün en kıymetlileriyle birlikte olarak işin kalitesini yükselttiğimizi düşünüyoruz” dedi.
Tandoğan, Kırmızı Ödülleri’nin 15. yılında rekor bir katılım gerçekleştiğini de belirterek, “Bu yıl 1075 başvuru aldık. Geçen yıla oranla başvurularda yüzde 18 artış sağladık. Bu rakam Kırmızı’nın 15 yıldır aldığı en yüksek katılım” diye konuştu. Tandoğan Kırmızı’nın temasını da anlatarak, “Gelişen teknoloji ve reklamcılık sektörünün dinamikleri gibi Kırmızı da 15. yılında bir değişim içerisinde. Bu nedenle ödül töreninin temasını bu yıl ‘değişim’ olarak belirledik. Sadece temamızda ve kategori içeriklerimizde değil, iletişim dilimizde de değişiklik yaptık. Sosyal medyada, jüri üyelerinin de destekleriyle hayata geçirdiğimiz kampanyayla geniş kitlelere ulaştık” dedi.
JÜRİ BAŞKANI AHMET AKIN: “DİJİTAL BAŞVURULAR AĞIRLIKTAYDI”
Jüri toplantısında konuşan Kırmızı Jüri Başkanı Ahmet Akın, Kırmızı’nın 15. yılının aynı zamanda Hürriyet’in 70. yılına denk gelmesinin de çok anlamlı olduğunu söyledi ve “Reklam sektörü olarak Kırmızı’ya verdiğimiz destek bizler için de çok değerli. Bugün tüm dünyada yazılı basın, dijitalin yanında hala önemini koruyor. Geçtiğimiz günlerde Facebook’un özür ilanını kendi dijital mecraları yerine İngiliz gazetelerinde vermesi bunu bize hatırlatan küçük bir anekdot” dedi. Kırmızı’nın dünya değişkenlerine ayak uydurarak çağı yakalamasının sonuçlarına da değinen Akın, “Kırmızı yarışmaları arasına ayrı bir yarışma olarak üç yıl önce eklenen Dijital’e, Basın kategorisinden daha fazla başvuru yapılması da çok önemli bir gelişme” diye konuştu.
Bu yıl Kırmızı Basın’a 266, Kırmızı Bölge’ye 220, Kırmızı Uygulamada Ustalık yarışmasına 146 Kırmızı Dijital’e 378 ve Kırmızı Kampanya’ya 65 olmak üzere toplam 1075 başvuru gerçekleşti.
Reklamveren yöneticisinden stratejik planlamaya, medya ajansından dijital ajans yöneticisine, yeni ajanslar ve genç yöneticilerin de yer aldığı Kırmızı jüri üyeleri, bu yıl gerçekleşen 1075 başvuruyu önce online olarak ön elemeye tabi tutacak. Ardından 10-13 Nisan tarihleri arasında Fairmont Quasar İstanbul’da bir araya gelinecek ve yarışma bazında birinciler seçilecek.
Kırmızı’nın 15. yılında, toplam 5 ana yarışmada güncellenen 69 alt kategoride yarışacak ajanslara ek olarak tüm kategori kazananlarının reklamveren firmaları da yaratıcılığı destekledikleri için ödül heykelciği sahibi olacak. Jüri Özel Ödülleri, kazananları ise başvuruda bulunan ajanslar arasından jüri tarafından belirlenecek. Özel Yarışmalar kategorisinde ise Kırmızı ile birlikte geleneksel hale gelen Hürriyet Özel Ödülü, Canlı Kırmızı ve Genç Kırmızı ödülleri de sahiplerini bulacak.
Katılımcılar, yenilenen www.kirmiziodulleri.com sitesinden, bu yılın kategorilerinin detaylarını, Hürriyet Özel Ödülü, Genç Kırmızı ve Canlı Kırmızı yarışmaları ile ilgili geniş bilgiye de ulaşabilecekler. Kırmızı’yı sosyal ağlarda ise Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden takip edebilecekler.
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KIRMIZI ÖDÜLLERİ JÜRİ LİSTESİ
KIRMIZI BASIN JÜRİSİ
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Ayşe Aydın-Y&R/Team Red
Ayşe Bali-Rafineri
Ayşegül Bahçıvanoğlu-Teknosa
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Ertuğ Tuğalan-Medina Turgul DDB
Gülfem Tandoğan-İş GYO
İlker Zaharya-Büro
Kerem Özkut-Concept
Kına Demirel-Migros
Özgün Özkalay-Geometry Global
Selim Ünlüsoy-Ogilvy İstanbul
Tolga Üner-Mediacom
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Doğu Göçük-Rafineri
Efsun Tekyeten-Ak Ajans
Fatih Yetimakman-Sinerji Creative
Gonca Harman-Tukaş
Güldal Siğinç-Drn Ajans / Incity Dergi
Hasan Ege Tütüncüoğlu-Ege Medya
Neslihan Soydaş-McCann Istanbul
Oğuz Orkun Öcal-Orkun Ozan
Okan Akan-Rekmar
Oktay Aydın-Kreactif Medya Tasarım
Tahir Yılmaz-Ankamall/ Ece Türkiye
Zerrin Fitöz-Zer Adworks
KIRMIZI UYGULAMADA USTALIK JÜRİSİ
Berent Baytekin-Autonomy
Duygu Yegül--Publicis İstanbul
Emre Irmak-Jingle Jackson
Ergin Binyıldız-Havas İstanbul
Erkan Kaya-Y&R Team Red
Kenan Ünsal-Muhabbet
Muhsin Akgün-Fotoğraf Sanatçısı
Ozan Yurtsever-Karpat
Özgür Atamer-Animasyon Cumhuriyeti
Pemra Ataç Açıktan-Rabarba
Serkan Balak-Born
Sinem Yazıcı--Fotoğraf Sanatçısı
Tolga Karaçelik-Yönetmen
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Zafer Külünk-Güzel Sanatlar
KIRMIZI DİJİTAL JÜRİSİ
Arda Erdik-Tribal Worldwide Istanbul
Burçak Günsev-Wanda Digital
Bülent Yar- Mindshare Türkiye
Doğan Yalçındağ-BluTv
Galip Bağcı-Karaca
Güldeniz Şeşen-C-Section
Kurtuluş Eker-Voden/ Leo Burnett İstanbul
Musa Paça-Punch İstanbul
Ömür Kula-RGA
Öncü Doğu Gürsoy-Pure New Media
Rima Erdemir-Medyanet
Sami Basut-JWT Istanbul
Selçuk Çelik-Nef
Seren Köroğlu-4129Grey
Umut Özsayar-Komputer
Viktor Kuzu--Blab
Yüce Zerey-Hepsiburada
KIRMIZI KAMPANYA JÜRİSİ
Alper Eroğlu-Unilever
Arda Öztaşkın-YKB
Aslı Yorgancıoğlu-Rafineri
Atakan Kural-People Initiative
Burak Destici-Samsung
Ebru Edgü-Carat
Emel Göker--Happy People
Emrah Karpuzcu-Muhabbet
İnci Tanşu-Mediacom
İpek Ersavaş-P&G
Kağan Yıldızalp--PublicisOne
Meltem Ersöz-Roche
Oğuz Savaşan-Rabarba
Taylan Yapıcı-Blab
Toygun Yılmazer-TBWA\İstanbul
Yusuf Muslubaş-Mullen Lowe
Zeynep Dipçin Akdoğan-Eti
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