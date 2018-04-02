15. Kırmızı Ödülleri jürisi başvuru değerlendirmeleri öncesinde bir araya geldi

Reklam dünyasına hizmet eden tüm ajansların, çalışanlarının ve reklamverenlerin başarılarını belgeleyen, sektörün yoğun ilgi gösterdiği törenleri ile 2003 yılından bu yana düzenlenen Kırmızı Ödülleri, 15. yılında ‘değişim’ konseptiyle hayata geçecek. Ödül töreni 14 Mayıs tarihinde Uniq İstanbul’da gerçekleşecek olan Kırmızı’nın jüri buluşması 30 Mart Cuma günü Neolokal’de düzenlendi. Reklamcılık sektörünü fırsat eşitliği çerçevesinde temsil edecek her biri alanlarının önde gelen isimlerinden oluşan ve başkanlığını Kramp Ajans Başkanı Ahmet Akın’ın yaptığı 82 kişilik geniş kadrolu jüri, başvuru değerlendirme öncesinde süreç hakkında bilgilendirildi.

“KIRMIZI 15. YILINDA 1075 BAŞVURUYLA REKOR KIRDI”

Buluşmada, Kırmızı Ödülleri’nin jüri kadrosundan ve temasından bahseden Hürriyet Reklam Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Zeynep Tandoğan, “15. yılı kutlanan Kırmızı, bugün 5 ayrı yarışma ile tüm sektörü kapsayan ve aynı zamanda tüm sektörün sahiplendiği bir yapıya dönüştü. Jüri üyelerimizi oluştururken Sevgili Ahmet Akın’ın başkanlığında reklam ajansları, medya satın alma ajansları, bölge ajansları ve reklamverenlerden oluşan değerli ve homojen bir yapı yaratmaya çalıştık. Her yıl sektörün en kıymetlileriyle birlikte olarak işin kalitesini yükselttiğimizi düşünüyoruz” dedi.

Tandoğan, Kırmızı Ödülleri’nin 15. yılında rekor bir katılım gerçekleştiğini de belirterek, “Bu yıl 1075 başvuru aldık. Geçen yıla oranla başvurularda yüzde 18 artış sağladık. Bu rakam Kırmızı’nın 15 yıldır aldığı en yüksek katılım” diye konuştu. Tandoğan Kırmızı’nın temasını da anlatarak, “Gelişen teknoloji ve reklamcılık sektörünün dinamikleri gibi Kırmızı da 15. yılında bir değişim içerisinde. Bu nedenle ödül töreninin temasını bu yıl ‘değişim’ olarak belirledik. Sadece temamızda ve kategori içeriklerimizde değil, iletişim dilimizde de değişiklik yaptık. Sosyal medyada, jüri üyelerinin de destekleriyle hayata geçirdiğimiz kampanyayla geniş kitlelere ulaştık” dedi.

JÜRİ BAŞKANI AHMET AKIN: “DİJİTAL BAŞVURULAR AĞIRLIKTAYDI”

Jüri toplantısında konuşan Kırmızı Jüri Başkanı Ahmet Akın, Kırmızı’nın 15. yılının aynı zamanda Hürriyet’in 70. yılına denk gelmesinin de çok anlamlı olduğunu söyledi ve “Reklam sektörü olarak Kırmızı’ya verdiğimiz destek bizler için de çok değerli. Bugün tüm dünyada yazılı basın, dijitalin yanında hala önemini koruyor. Geçtiğimiz günlerde Facebook’un özür ilanını kendi dijital mecraları yerine İngiliz gazetelerinde vermesi bunu bize hatırlatan küçük bir anekdot” dedi. Kırmızı’nın dünya değişkenlerine ayak uydurarak çağı yakalamasının sonuçlarına da değinen Akın, “Kırmızı yarışmaları arasına ayrı bir yarışma olarak üç yıl önce eklenen Dijital’e, Basın kategorisinden daha fazla başvuru yapılması da çok önemli bir gelişme” diye konuştu.

Bu yıl Kırmızı Basın’a 266, Kırmızı Bölge’ye 220, Kırmızı Uygulamada Ustalık yarışmasına 146 Kırmızı Dijital’e 378 ve Kırmızı Kampanya’ya 65 olmak üzere toplam 1075 başvuru gerçekleşti.

Reklamveren yöneticisinden stratejik planlamaya, medya ajansından dijital ajans yöneticisine, yeni ajanslar ve genç yöneticilerin de yer aldığı Kırmızı jüri üyeleri, bu yıl gerçekleşen 1075 başvuruyu önce online olarak ön elemeye tabi tutacak. Ardından 10-13 Nisan tarihleri arasında Fairmont Quasar İstanbul’da bir araya gelinecek ve yarışma bazında birinciler seçilecek.

Kırmızı’nın 15. yılında, toplam 5 ana yarışmada güncellenen 69 alt kategoride yarışacak ajanslara ek olarak tüm kategori kazananlarının reklamveren firmaları da yaratıcılığı destekledikleri için ödül heykelciği sahibi olacak. Jüri Özel Ödülleri, kazananları ise başvuruda bulunan ajanslar arasından jüri tarafından belirlenecek. Özel Yarışmalar kategorisinde ise Kırmızı ile birlikte geleneksel hale gelen Hürriyet Özel Ödülü, Canlı Kırmızı ve Genç Kırmızı ödülleri de sahiplerini bulacak.

Katılımcılar, yenilenen www.kirmiziodulleri.com sitesinden, bu yılın kategorilerinin detaylarını, Hürriyet Özel Ödülü, Genç Kırmızı ve Canlı Kırmızı yarışmaları ile ilgili geniş bilgiye de ulaşabilecekler. Kırmızı’yı sosyal ağlarda ise Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden takip edebilecekler.

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KIRMIZI ÖDÜLLERİ JÜRİ LİSTESİ

KIRMIZI BASIN JÜRİSİ

Aslı Bahar Ödiyet-Akmerkez

Ayşe Aydın-Y&R/Team Red

Ayşe Bali-Rafineri

Ayşegül Bahçıvanoğlu-Teknosa

Can Faga-Publicis Istanbul

Cem Akar-Titrifikir

Ertuğ Tuğalan-Medina Turgul DDB

Gülfem Tandoğan-İş GYO

İlker Zaharya-Büro

Kerem Özkut-Concept

Kına Demirel-Migros

Özgün Özkalay-Geometry Global

Selim Ünlüsoy-Ogilvy İstanbul

Tolga Üner-Mediacom

Volkan Karakaşoğlu-TBWA\İstanbul

KIRMIZI BÖLGE JÜRİSİ

Ateş Çavdar-FCB

Ayşenur Aydın-Opet

Berk Sürücü-San Design Company

Bilal Uğurlu-Cosmic Creative

Cevher Süzen-Etkin Ajans

Çağrı Öztürk-Reta İletişim

Doğu Göçük-Rafineri

Efsun Tekyeten-Ak Ajans

Fatih Yetimakman-Sinerji Creative

Gonca Harman-Tukaş

Güldal Siğinç-Drn Ajans / Incity Dergi

Hasan Ege Tütüncüoğlu-Ege Medya

Neslihan Soydaş-McCann Istanbul

Oğuz Orkun Öcal-Orkun Ozan

Okan Akan-Rekmar

Oktay Aydın-Kreactif Medya Tasarım

Tahir Yılmaz-Ankamall/ Ece Türkiye

Zerrin Fitöz-Zer Adworks

KIRMIZI UYGULAMADA USTALIK JÜRİSİ

Berent Baytekin-Autonomy

Duygu Yegül--Publicis İstanbul

Emre Irmak-Jingle Jackson

Ergin Binyıldız-Havas İstanbul

Erkan Kaya-Y&R Team Red

Kenan Ünsal-Muhabbet

Muhsin Akgün-Fotoğraf Sanatçısı

Ozan Yurtsever-Karpat

Özgür Atamer-Animasyon Cumhuriyeti

Pemra Ataç Açıktan-Rabarba

Serkan Balak-Born

Sinem Yazıcı--Fotoğraf Sanatçısı

Tolga Karaçelik-Yönetmen

Uygur Yılmaz-Ajans Ultra

Zafer Külünk-Güzel Sanatlar

KIRMIZI DİJİTAL JÜRİSİ

Arda Erdik-Tribal Worldwide Istanbul

Burçak Günsev-Wanda Digital

Bülent Yar- Mindshare Türkiye

Doğan Yalçındağ-BluTv

Galip Bağcı-Karaca

Güldeniz Şeşen-C-Section

Kurtuluş Eker-Voden/ Leo Burnett İstanbul

Musa Paça-Punch İstanbul

Ömür Kula-RGA

Öncü Doğu Gürsoy-Pure New Media

Rima Erdemir-Medyanet

Sami Basut-JWT Istanbul

Selçuk Çelik-Nef

Seren Köroğlu-4129Grey

Umut Özsayar-Komputer

Viktor Kuzu--Blab

Yüce Zerey-Hepsiburada

KIRMIZI KAMPANYA JÜRİSİ

Alper Eroğlu-Unilever

Arda Öztaşkın-YKB

Aslı Yorgancıoğlu-Rafineri

Atakan Kural-People Initiative

Burak Destici-Samsung

Ebru Edgü-Carat

Emel Göker--Happy People

Emrah Karpuzcu-Muhabbet

İnci Tanşu-Mediacom

İpek Ersavaş-P&G

Kağan Yıldızalp--PublicisOne

Meltem Ersöz-Roche

Oğuz Savaşan-Rabarba

Taylan Yapıcı-Blab

Toygun Yılmazer-TBWA\İstanbul

Yusuf Muslubaş-Mullen Lowe

Zeynep Dipçin Akdoğan-Eti